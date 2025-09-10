Od jizvy k oáze: Proč svět opouští sázení stromků
Desítky let byl tento přístup, známý jako technická rekultivace, považován za zlatý standard zahlazování ran po průmyslové činnosti. Cílem bylo co nejrychleji vrátit krajině „pořádek“ a zelenou barvu. Dnes však víme, že tento lidský „pořádek“ je často v přímém rozporu s tím, co skutečně potřebuje příroda.
Po celém světě, od německé Lužice přes britské uhelné pánve až po Appalačské pohoří v USA, se prosazuje nový, revoluční přístup – řízená sukcese. Metoda, která se na první pohled může jevit jako „nicnedělání“, je ve skutečnosti sofistikovaným a vědecky podloženým partnerstvím s přírodou. Místo toho, abychom krajině vnucovali naši představu, dáváme jí prostor a čas, aby se zahojila sama. A výsledky jsou ohromující – nejen pro biodiverzitu, ale i pro lidskou peněženku.
Co je to vlastně sukcese? Příběh přirozené obnovy
Sukcese je přirozený a postupný proces, kterým se ekosystémy vyvíjejí a mění v čase. Je to způsob, jakým si příroda krok za krokem bere zpět narušená území. Představte si holou plochu bývalého lomu – nejprve ji osídlí odolné, takzvané pionýrské druhy. Mechy, lišejníky, nenáročné trávy a byliny, které dokážou přežít v extrémních podmínkách. Tyto první rostliny zpevní půdu, začnou vytvářet tenkou vrstvu humusu a připraví tak půdu pro další generaci.
Po nich přicházejí náletové dřeviny – břízy, osiky, vrby. Jsou to rychle rostoucí stromy, které poskytnou stín a ochranu pro náročnější druhy, jako jsou duby, buky či jedle, které začnou růst pod nimi a postupně je nahradí. Během desítek let tak na místě holé pláně vznikne stabilní, rozmanitý a odolný les.
Tento proces se netýká jen rostlin. Každá fáze sukcese přiláká jiné druhy živočichů. Holá půda a první tůně jsou rájem pro vzácné druhy hmyzu, obojživelníky jako čolky a kuňky nebo ptáky, jako je kulík říční. Křoviny poskytnou úkryt a potravu zpěvnému ptactvu a s příchodem lesa se objeví větší savci. Výsledkem není monotónní lesní plantáž, ale dynamická mozaika různých biotopů – mokřadů, stepních trávníků, mladých lesíků i hustých porostů.
Proč je „nechat to být“ lepší než aktivně sázet?
Odpověď na otázku, proč je tento přístup lepší, leží ve třech klíčových oblastech: biodiverzitě, odolnosti a ekonomice. Technická rekultivace totiž často vytváří ekologicky chudé monokultury; les vysázený z jednoho druhu stromu ve stejném věku poskytuje jen omezené možnosti pro život. Naproti tomu sukcese vytváří nesmírně pestré prostředí. Právě ta počáteční, zdánlivě „neuklizená“ stádia s holou půdou, tůněmi a roztroušenými keři jsou domovem pro desítky ohrožených a specializovaných druhů, které v běžné zemědělské nebo hustě zalesněné krajině nemají šanci přežít, čímž vznikají cenná útočiště zvyšující ekologickou stabilitu celého regionu. Další klíčovou výhodou je odolnost. Les, který vyroste přirozeně, je mnohem robustnější, protože stromy a rostliny, které se prosadí v konkurenci, jsou ty nejlépe přizpůsobené místním podmínkám. Takový ekosystém lépe odolává suchu, škůdcům i extrémním výkyvům počasí. Struktura terénu ponechaná přirozenému vývoji navíc mnohem lépe zadržuje vodu v krajině, kde vzniklé tůně a mokřady fungují jako přírodní houba. V neposlední řadě hraje zásadní roli ekonomika. Technická rekultivace je extrémně nákladná, zatímco řízená sukcese tyto náklady dramaticky snižuje. Ušetřené prostředky, které mohou dosahovat stovek milionů až miliard korun, pak mohou být investovány do rozvoje dotčených obcí. Nejde o to, že by těžařské firmy ušetřily a peníze si nechaly; moderní dohody se státem zajišťují, že tyto úspory směřují zpět do regionu.
Vzory ze světa: Kde to už funguje?
Nejznámějším příkladem je německá Lužice. Na místě gigantických hnědouhelných dolů, které připomínaly měsíční krajinu, vznikla v průběhu posledních 30 let největší uměle vytvořená jezerní oblast v Evropě – „Lausitzer Seenland“. Část území byla zatopena, ale rozsáhlé plochy byly ponechány právě přirozené sukcesi. Dnes jsou tato území chráněnými přírodními rezervacemi plnými života, kde hnízdí orel mořský či jeřáb popelavý. Oblast se zároveň stala prvotřídní turistickou destinací, která přináší regionu prosperitu.
Ve Velké Británii se po útlumu těžby černého uhlí stala sukcese standardem. Projekty jako „The Land Trust“ přeměňují bývalé doly a průmyslové areály na přírodní parky a rezervace, které slouží k rekreaci, vzdělávání a ochraně přírody. Podobně v USA se mění přístup k obnově krajiny po povrchové těžbě v Appalačském pohoří, kde se ukazuje, že přirozená obnova lesa je rychlejší a vede ke vzniku zdravějších ekosystémů.
Příležitost pro Českou republiku
Česká republika, se svou dlouhou těžební historií, stojí na prahu této moderní transformace. Projekty jako obnova krajiny v okolí lomu ČSA na Mostecku jsou prvními vlaštovkami, které ukazují, že i u nás je tato cesta možná a výhodná. Je na čase opustit zastaralou představu, že příroda potřebuje náš neustálý a nákladný zásah.
Samozřejmě, řízená sukcese neznamená úplnou pasivitu. Je nutné zajistit bezpečnost území, například stabilizaci strmých svahů, a někdy je třeba přírodě trochu pomoci – vytvořit tůně nebo odstranit invazivní druhy. Jde však o cílené, minimální zásahy, které pouze nastartují a podpoří přirozené procesy.
Přijetí sukcese jako hlavní metody obnovy krajiny je nejen krokem vpřed v ochraně přírody, ale také projevem ekonomické racionality a odpovědnosti vůči budoucím generacím. Místo toho, abychom po sobě zanechávali sterilní a drahé plantáže, můžeme vytvářet divoké, pestré a krásné krajiny, které budou skutečným přínosem pro lidi i přírodu. Je čas důvěřovat moudrosti přírody. Ona sama je tím nejlepším rekultivátorem.
Barbora Vomáčková
