Těhotenství tak trochu pozdě a tak trochu s idiotem Díl první – Jak jsem poznala idiota

To, že poprvé otěhotníte ve 42 letech přirozenou cestou – a navíc úplně neplánovaně – se dá považovat za malý zázrak přírody. Jenže by bylo příliš jednoduché, aby vše probíhalo růžově. Háčkem je budoucí otec dítěte. Viděno střízlivě a objektivně, nemá cenu si nic nalhávat – tento člověk je bohužel úplný idiot.



Nikdy jsem nebyla vyloženě mateřský typ, ale zároveň ani ženou, která by o mateřství nestála. Spíš mě život vždy zaměstnával natolik, že „ten pravý čas“ nikdy nepřišel. A když už nastal a v mém životě byl partner, který by se pro roli budoucího otce hodil tisíckrát víc než současný „model idiota“, prostě to nešlo. Přirozenou cestou jsme se dítěte nedočkali.



Po prvotní diagnostice kvality spermií, kde výsledek ukázal pouhých 7 %, jsem byla šmahem označena já za strůjce problémů. Nálepka „neplodná“, kterou jsem od tehdejšího partnera získala, pro mě nebyla zrovna motivující. Obzvlášť proto, že přišla rok po prodělané roční léčbě respiračních – a bohužel ipohlavních – chlamydií. Ty jsem získala neznámo kdy a neznámo jak, rozhodně však ne při záletech. Díky bohu, že aspoň to mi tehdy nikdo nevyčítal.



Já – „neplodná“, on – nadsamec se 7 % aktivních spermií. Výsledek? Ocitli jsme se ve víru ideologického střetu klasické české medicíny a té tradiční čínské. Pohlavní chlamydie jsou totiž nešvar, který u žen dokáže vyvolávat nekonečnou sérii zánětů – močového měchýře, vaječníků a prakticky všeho, co se tam dole zanítit může. V mém případě vedly dokonce k dočasné roční inkontinenci. To opravdu nechcete.



Z jejich spárů jsem se nakonec dostala až díky tradiční čínské medicíně – konkrétně kombinací bylinné léčby a akupunktury. V letech 2016 a 2017 jsem byla jehličkami rozpíchaná od hlavy až k patě, zatímco bylinná směs proměnila vůni mého domova v cosi mezi učebnou vaření lektvarů ve filmu Saxana a hnojištěm. Každý měsíc jsem přitom znovu čelila nálepce „neplodná“ a radám typu: „Běž se, prdelko, nechat vyšetřit.“



Se svým tehdejším partnerem jsme se dítěte nedočkali – a nedočkali jsme se nakonec ani trvalého vztahu. Otázka plánování rodiny tak pro mě zůstala otevřená až do dalšího manželství. To však skončilo dřív, než by vůbec stihlo pokrýt jedno těhotenství – jeho délka by se sotva s bídou vešla do devíti měsíců. A tak se tento „vedlejší životní cíl“ opět odložil.



Můj německý exmanžel mi ostatně ani neřekl, proč vlastně podal – necelý rok po svatbě – žalobu na rozvod. Možná se tomu ani nemůžu divit. Jiný kraj, jiný mrav, a když vezmu v potaz, že ani Hitler nevedl zrovna transparentní politiku, proč by měl můj manžel? O to absurdnější bylo, že si i během rozvodového řízení udržoval neutuchající zájem o společnou intimitu.



Tahle kombinace – žádné vysvětlení, ale přetrvávající fyzické nároky – mi možná intuitivně do života přihrála člověka, o kterém jsem byla na milion procent přesvědčená, že se s ním kvůli jeho pro mě naprosto zásadní fyzické neatraktivitě nikdy nevyspím. Můj „obludný“ kamarád měl navíc v té době také vztah – a do jisté míry ho má stále. Několik měsíců jsme si proto jen povídali.



Když ale proběhlo první rozvodové stání u soudu, definitivně mi došlo, že manželova žaloba není pouhým rozmarem. Pochopila jsem, že šlo o zraněné ego – konkrétně po mém odmítnutí jeho návrhu na trojku se mnou a mou kamarádkou. Co nechápu dodnes, je, jak taková „nuiance“, která u mě nevyvolala ani stopu žárlivosti, mohla u něj vyvolat touhu po rozvodu. Každopádně jsem na toto trapné – a pro tlumočníka mimořádně náročné – stání reagovala potřebou okamžitého sexu s někým jiným, coby léčby šokem.



Posledního půl roku jsem pak trávila většinu času s „Ohyzdou“. Ačkoliv si ke mně nikdy nic nedovolil – a možná právě proto jsem ho měla tak ráda – cítila jsem, že skrytě doufá, že jednou přijde jeho chvíle. A jelikož jsem se do té doby v životě vyspala snad se všemi svými oddanými kamarády, kteří mi pomáhali a byli mi oporou, zařekla jsem se, že nemůžu být přece tak povrchní a hledět jen na vzhled. A tak jsem se s mým „Ohyzdou“, s neskutečnými obavami a upřímně i trochou hrůzy, poprvé vyspala – v listopadu 2020.



A světe div se! Čím hůř „Ohyzdě“ vypadal oblečen, tím lépe byl pod oblečením vybaven. Čím nemotorněji se pohyboval ve stoje, tím mrštnější byl v poloze vleže. A všechno, co mu v běžném životě trvalo nekonečně dlouho, se v téhle situaci náhle stalo spíš předností než vadou. Zkrátka – všechno, co na něm bylo na první pohled příšerné, se v posteli proměnilo v pravý opak. Bohužel – a tady začíná první kámen úrazu – po několika těchto „sexuálních výletech do Kosmu“ jsem se do Ohyzdy zamilovala.



Ohyzda, který mě po dobu našeho přátelství považoval za bohyni, ke mně vzhlížel a vážil si mého názoru, se ale najednou – lusknutím prstu, v okamžiku vzniku našeho milostného poměru a i mých citů – proměnil v Idiota. Z empatického a laskavého společníka se ze dne na den stal nabubřelý, egoistický a neochotný sobec, nápadně podobný někdejšímu „nadsamci“ se 7 % aktivních spermií.



Celou situaci navíc vyšperkovala jeho žárlivá partnerka, která mu byla neustále v patách, až se z našeho „kosmického dobrodružství“ stala spíš nekonečná šachová partie s pocitem, že nás někdo sleduje na každém kroku. Tahle kombinace byla důvodem, proč jsem se Ohyzdu v roce 2021 rozhodla vyměnit – za právníka, kterého jsem stejně potřebovala pro rozvodové řízení.



Rozvod proběhl v klidu a míru, především už bez jakýchkoli emocí. Co mi ale zůstalo nepochopitelné, byl fakt, že se Ohyzda – poté, co jsem ho radikálně odstřihla – dokázal až nenormálním způsobem integrovat do života mé nejlepší kamarádky. A nejen on, ale i jeho žárlivá partnerka. Oba začali mé kamarádce vytvářet zázemí, podporu a pochopení, jaké kdysi poskytoval mně v rámci našeho tehdejšího kamarádského vztahu – jen povýšené o prvek „víkendových pobytů“ na chalupě s Ohyzdou, Stíhačkou a kamarádkou vážící rovnou metrák, která, nutno podotknout, pro Stíhačku nebyla důvodem k žárlivosti.



Právě tyto společné víkendy Stíhačky s Ohyzdou a mou nejlepší kamarádkou byly tím, co mě po téměř roční pauze přimělo Ohyzdu znovu zkontaktovat a začít se s ním znovu bavit.



A tak tu dnes jsem – ve 42 letech, poprvé těhotná, s mužem, kterého jsem kdysi považovala za ohyzdného anděla, pak za kosmického milence a nakonec za idiota, se kterým čekám dítě. Pokud tohle není ukázková životní peripetie, pak už opravdu nevím, co je.



Nevím dodnes, co za tím bylo. Jestli má žárlivost na přátelství Ohyzdy s mou kamarádkou, nebo fakt, že se z právníka vyklubal větší alkoholik než znalec práva, touha po dalších „výletech do kosmu“ s Ohyzdou, nebo jen moje vlastní debilita, kterou si dodnes vyčítám.



V pokračování se dozvíte, jak se i v této druhé etapě Ohyzda opět bleskově proměnil v Idiota – a jakým Idiotem je, bohužel, dodnes.