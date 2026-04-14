Těhotenství - tak trochu jinak a tak trochu pozdě, díl druhý: Chemická bouře
Když otěhotníte s člověkem, kterému vše stále až natolik vadí, že jméno Vadim asi tak nejlépe vystihuje jeho podstatu, tak i přes to že ho znáte řadu let a tudíž samozřejmě víte, že je věčný stěžovatel, myslíte si, že po těch letech vás už nemůže ničím překvapit, myšleno samozřejmě, ničím mile překvapit, zároveň však ani zásadní nemilá překvapení neočekáváte, neb i přes veškerou negaci není v moci takovéto osoby vyvolat třetí světovou a se vším ostatním už počítáte.
Těhotenství v alfasamci vyvolá, řekněme, hormonálně spuštěnou reakci rovnající se boji o přežití. A co je na tom opravdu nemilé, je fakt, že ten, kdo v jeho očích usiluje o život, jste bohužel vy a vaše dítě.
Není se tedy čemu divit, že v osmém měsíci rizikového těhotenství jsem už celkem vyčerpaná — nejen z těhotenství samotného, ale především z těchto každodenních soubojů. A mohu být vlastně vděčná, že samcovi mozkové buňky odumírají rychleji, než přibývají má kila na váze.
V opačném případě by tento předporodní match totiž musel být považován opravdu za skutečný boj o přežití.
🧠 Krátké okénko do mozku muže
Vědci by řekli, že v mužském mozku během těhotenství partnerky probíhá chemická bouře. Já bych spíš řekla – pokus o sebevraždu neuronů.
Jakmile totiž žena otěhotní, mužův mozek zažívá hormonální apokalypsu.Testosteron padá, což by mělo samce zklidnit, namísto toho se však při poklesu testosteronu dostaví pocit ztráty identity: „Nejsem víc samec, nejsem středem pozornosti — umírám!“
Současně roste kortizol, stresový hormon. A protože samec neví, jak se stresem naložit, mozek spouští alarm přežití – boj nebo útěk. Útěk volí po každé, když se mu debata s vámi stane nepohodlnou, avšak nikdy, pokud by jeho místo na výsluní mohlo být jakkoliv a kýmkkoliv byť jen oslabeno, to jde do útoku, a že s Vámi ? To ho v tu chvíli možná ani nenapadne, že zrovna právě vy se stanete v takové situaci jeho soupeřem, samec v ohrožení tento detail pravděpodobně přehlédne.
Dopamin klesá, protože pozornost se přesouvá od jeho veličenstva k dítěti. Mozek, zvyklý na přísun obdivu, začne panikařit: „Ona se stará o plod místo o mě!“
A prolaktin, hormon péče, který by v normálním případě probudil empatii, se marně snaží situaci zachránit. Jenže empatie se v mozku mužů dávno přestěhovala neznámo kam. Výsledek ? Čistá chemie. Směs testosteronu, kortizolu a zoufalství a to nebezpečně hořlavá či přímo až výbušná.
Pokud navíc trpí takovýto samec narcistickou poruchou osobnosti, můžete se rovnou připravit na to, že po každé návštěvě lékaře, po každém nákupu těhotenských vitamínů, či po každé vaší zprávě, že se snad necítíte dobře,dostanou odumírající mozkové buňky muže takový šok, jako by jeho tělem projel proud 220 voltů.
Když si však po chvíli idiot uvědomí, že klinická smrt nenastala, začne sbírat všechny své síly, aby soupeře – bohužel opět tedy vás a nenarozené dítě, kteří ohrožujete jeho existenci a výlučnost — co nejrychlejší cestou zneškodnil a opět, nebude marnit čas ani sekundu, protože znovu přehlédne, popřípadně se vlastně ani nezamyslí nad tím, s kým vlastně bojuje.
Musím podotknout, že scénář boje s těhotnou, bývá vždy stejný, takže nemůžeme mužům ubírat na veškeré jejich luciditě, když jsou schopni dle typu soupeře volit i adekvátní formu jeho likvidace, v případě gravidních žen se tedy jedná o :
- ingrediencí na přípravu jídla, po jehož konzumaci se dostaví vše od pálení žáhy, přes žlučníkovou koliku až po otravu
- pokusy oslabit nervovou soustavu těhotné pomocí nedostatku spánku/ případně vyvolat mdloby prostřednictvím SMS zpráv o nevěře, atraktivitě jiných žen, nebo tím, že telefon zvedá „náhodou“ jiná žena právě ve chvíli, kdy jste měli domluvenou schůzku u gynekologa
- v takových momentech se může zároveň jednat o snahu o vyvolání infarktu myokardu těhotné/ případně alespoň o méně rizikové zvýšení vašeho tlaku
Díky Bohu za jednu z dalších mnoha velmi častých psychiatrických diagnóz současných mužů — a tou bývá často bipolární porucha, dříve také označovaná jako maniodepresivní psychóza. Po odumírajících mozkových buňkách coby příznaku degenerativního psychiatrického onemocnnění jsou totiž stavy deprese rovněž obdobím, kdy se můžete konečně a to bez obav z udušení nadechnout.
Alfasamec s pěnou u huby se totiž mávnutím kouzelného proutku promění ze dne na den v pokorného obětního beránka, který vás z rohu pokoje slabounkým hláskem prosí o odpuštění.
A tak se lékaři nestačí divit, jak to, že máte tak proměnlivé výsledky.
Z tlaku 140/100 se během dvou týdnů stane krásných 120/80 — a to už vám chtěli předepisovat tablety na jeho snížení. Stravu máte dokonce opět normální, takže i syndrom dráždivého tračníku se zázračně vytratí. Jenže z pohledu lékařů máte na novou peripetii zaděláno: takováto těhotná pacientka je postrachem ordinace každého interního specialisty.
Proto jsou i žádanky na jednotlivá vyšetření často doprovázeny slovním komentářem, který však nemá s latinou ani s diagnózou nic společného. Slouží jen jako varování pro dalšího lékaře, že do jeho ordinace právě míří výjimečná kráva — a to ještě netuší, že navíc doprovázená grandiózně výjimečným alfasamcem ať už s pěnou u huby či bez ní.
Ačkoliv někdy ztrácím už pomalu naději, přesto stále doufám, že se jednoho krásného dne probudím a zjistím, že jsem to přežila. Nejen těhotenství, ale i tento vztah. A i když ze mě tenhle zážitek – těchto 9 měsíců zcela jistě udělá mírně traumatizovanou, silně neurotickou, zato však neuvěřitelně odolnou bytost, s nadhledem mohu už nyní konstatovat, že kdyby existovala olympiáda v psychické výdrži, tak bych aspirovala na zlato. A samec ? Ten by pravděpodobně zapomněl, že se do Olympiády rovněž přihlásil.
Barbara John Žurman
Tantra masáže - nová forma lásky z pasáže
Ve čtyři ráno, sžíraná představou, v jakém prostředí a s kým budu své dítě vychovávat, dostala jsem zcela iracionální nápad, zřejmě pod vlivem hormonů, hledat útěchu po telefonu a to u budoucího otce dítěte.
Barbara John Žurman
Proč i dnes stále symbolicky pálíme čarodějnice a proč jsou to pořád ženy
Žijeme době, která se ráda označuje za tolerantní. Rychlost často vítězí nad kvalitou. Tolerance nad přemýšlením. I letos však zapálíme na hranici čarodějnici. Znamená to tedy - ačkoliv nepořádáme hony, máme k tomu stále sklony?
Barbara John Žurman
Stoka brněnské bytové politiky: klekánice, domovnice či jiné podvodnice
Existují povolání, která se v dějinách těšila špatné pověsti — ať už v časech minulých, nebo v éře post miléniové, kdy se morálka dávno proměnila v excelovou tabulku.
Barbara John Žurman
Když se v Brně léčí Višňákem
Když jdete do nemocnice s hnisající ranou na prstu v šestém měsíci rizikového těhotenství, čekáte pomoc. Když je ta nemocnice vojenská, možná očekáváte disciplínu, řád a jistotu. Rozhodně však nečekáte léčebnou metodu Višňák.
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů
Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v...
Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila
Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci...
Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku
Na Jihlavsku dnes hasiči likvidovali tři větší lesní požáry. U Nové Vsi blízko Batelova při hašení...
Nejlepší webové stránky v kraji mají Cheb a Nejdek, získaly krajský Zlatý erb
Nejdek a Cheb zvítězily v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky. Soutěž, kterou...
