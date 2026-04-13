Tantra masáže - nová forma lásky z pasáže
Čtyři ráno, spící budoucí otec a sladký soprán
Očekávám hlas budoucího otce dítěte, jelikož to není úplně pozitivně smýšlející člověk a stále mu něco vadí, říkejme mu proto pracovně Vadim, ale místo toho slyším sladký soprán cizí ženy. Na otázku, s kým mám tu čest, přichází odpověď hodná tibetského mistra: „Tak to ti snad je jasný.“
Ne, jasné mi nebylo nic. Ani že Vadim po „vyčerpávající“ tantrické masáži spí jak miminko v tantrastudiu, ani že já musím respektovat – i jen přes telefon – naprosté ticho, protože každé probuzení by mu mohlo rozhodit čakry a poslat ho do karmického exilu. Zato mi tato dáma během pár minut – než jí zavolají další klienti – stihla doporučit potrat.
Jako prémiovou službu, abychom prý já i Vadim našli „duševní klid“ a přestala jsem ve čtyři ráno vyzvánět.
Upřímně – takový balíček bych čekala na slevomatu, natož jako doplněk k masáži s vonnou tyčinkou.
Kalokagathia po česku kurz tyčinky a žíněnky
Jako zvídavou ženu mě napadlo: co vlastně tyhle bohyně harmonie musí umět, aby si řekly o cenu, která odpovídá ubytování pro dva ve čtyřhvězdičkovém hotelu na noc? Protože to, co jsem zatím viděla, vypadalo spíš jako studentský byt s dekou z Pepca a jednou vonnou tyčinkou.
Pravda je prostá. Abys mohla působit v chrámu tantry, potřebuješ:
1. být mladší než padesát,
2. mít příjemný vzhled a vystupování,
3. a… to je všechno.
Žádná škola, žádná licence, žádná znalost anatomie. Pokud dostaneš „kurz“, většinou jde o desetiminutovou lekci: jak zapálit tyčinku, správně se usmát a tvářit se, že hladíš čakry, ne klienta.
Když provozovna není, ale Buddha ano
Studio, kde Vadim spokojeně pochrupával, oficiálně neexistuje. Na webu hrdě tvrdí, že mají tři pobočky. V rejstříku jsou dvě. Třetí?
Jen obyčejný byt. Žádná licence, žádná hygiena – jen Buddha z Aliexpressu, svíčky z IKEA a žíněnka na zemi, která má asi certifikát „Zen“.
Pro jistotu jsem to ověřila i v katastru nemovitostí – žádný nebytový prostor, jen byty. Takže jsem se rozhodla, že se obrátím na Google recenze a vedení firmy.
Recenze, potrat a právní drama
Do recenze jsem popsala celý tento „zážitek“ – včetně toho, že:
Vadim spal ve čtyři ráno ve studiu na adrese, která není ani oficiální provozovnou,
tantra dáma zvedla jeho telefon a místo něj vyřizovala hovory,
a k tomu mi doporučila potrat jako bonusový tip na řešení celé situace.
Také jsem se přímo zeptala vedení studia, jaké služby vlastně legálně nabízí, když jejich „balíčky“ zahrnují přespání, vyřizování telefonátů a psychologické rady typu „potrat ti přinese mír“.
Jejich reakce?
Pětkrát se pokusili recenzi zablokovat. Když se jim to nepodařilo, konečně odpověděli: moje recenze je prý hanlivá, dehonestující a poškozuje dobré jméno firmy, takže to se mnou budou řešit v trestněprávní rovině.
Byla jsem vyzvána, abych k „obvinění“ předložila jasné důkazy. Tak jsem jim poskytla konkrétní datum a čas, kdy se jejich masérka nacházela v nelegální provozovně a kdy celá situace proběhla. Připomněla jsem, že nikoho neurážím, jen upozorňuji na fakta – například i na to, že jejich vlastní zaměstnankyně nesplňuje věková kritéria, která uvádějí na webu pro nové uchazečky.
Na tuhle odpověď už nepřišla ani čárka.
Brno od striptýzu k levanduli
Po revoluci v roce 1989 rostly v Brně erotické a strip kluby jako houby po dešti. Od roku 2010 se scéna mění: klubů zůstává sotva 6–8, zato tantrastudií je dnes 20–30.
Slečny z barů se přesunuly z pódií na žíněnky, šampaňské vyměnily za zázvorový čaj a místo disca hrají na tibetské mísy.
Požadavky? V obou případech stejné – věk, vzhled, úsměv. Licence a certifikace netřeba. Rozdíl je jen v marketingu: klub si napíše „strip bar“, tantrastudio tvrdí, že vás „spirituálně probudí“. Cena? Stejná. Jen místo stroboskopu pálí levanduli.
Nirvána pro muže ve vonné šále
Stát se kdysi (2004–2005) pokusil prostituci zlegalizovat – licence, zdravotní kontroly, daně. Politikům se ale rozklepala kolena při představě, že z Česka bude sex‑turistický ráj. Návrh spadl pod stůl.
Prostituce nezmizela. Jen si oblékla vonnou šálu a dostala nové jméno.
Dnes se jí říká Tantramasážtag. A Vadim? Ten pořád spí. Možná po masáži, možná po „osvícení“, možná proto, že účet byl vyšší než noc v Hiltonu.
Barbara John Žurman
Prodej prostorného stavebního pozemku 3064m2, k. ú. Oleksovice u Znojma
Oleksovice, okres Znojmo
3 500 000 Kč
