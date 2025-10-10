Stoka brněnské bytové politiky: klekánice, domovnice či jiné podvodnice
Kdysi to byly klekánice — bytosti z šera,které se objevovaly po setmění, aby střežily mravy,přinášely pomluvy a pod záminkou svatosti kontrolovaly,kdo s kým sdílí peřinu či poličku v kuchyni.
Když se klekánice odebraly společně s vírou a dobrými mraky zpátky do minulosti, nastoupily jejich pozemské následovnice — domovnice.
Ženy, které vládly klíčům, schránkám a schodištím,držely pevně domovní pořádek a ještě pevněji jazyk,pokud se ovšem nejednalo o souseda, který zapomněl včas vynést koš.
A poté přišla devadesátá léta —doba privatizačního ošálení, zhasnutých světel a otevřených dveří.
Domovnice se převlékly do kostýmků a staly se podvodnicemi. Místo hadrů na podlahu třímaly složky a lejstra,místo klepů nabízely kontakty „nahoru“. Z chaosu se zrodila nová kasta,která se naučila manipulovat s paragrafy stejně obratně,jako jejich prabáby s košťaty. Ale nová doba potřebovala nové jméno, a tak — aby všechno vypadalo moderně, přívětivě a genderově neutrálně —zrodil se pojem kontaktní osoba.
Tento „friendly“ výraz měl očistit starou špínu,ale jak už to v Brně bývá, jen ji elegantně přetřel.
Pod záštitou paragrafů, razítek a veřejnoprávních strategiítak vznikla funkce, která spojuje to nejhorší z obou světů: klepy, moc a beztvářnou odpovědnost. A já, obyčejná nájemnice, jsem měla tu čestpoznat jednu takovou osobu — krásnou, uhlazenou,na první pohled empatickou. Říkejme jí paní Pátková.
První střet – Kdo s kým bydlí
Rok 2019, Zahraničí mi stále vonělo svobodou,zatímco doma v Brně mi ve schránce přistála první salva:údajné udání, že v mém bytě žije rodina běženců z bývalé Jugoslávie.
Představa, že někdo v roce 2019 ještě rozeznává „bývalou Jugoslávii“,mě spíš pobavila než vyděsila.Ale v byrokratickém světě humor nemá místo.
A tak začal první zápis do spisu: „Nájemnice údajně neplní bytovou potřebu.“
Oprava, co měla být záminkou
O rok později jsem požádala o souhlas s rekonstrukcí. Souhlas jsem skutečně obdržela —v době covidové karantény, kdy se nesmělo ani vyjít z bytu,natož svádět boj s dřevomorkou v parketách. Lhůta tří měsíců na provedení oprav byla úřední poezií par excellence —přesná, nemožná, absurdní. A já tušila, že mě v tom Brně nechtějí nechat byt opravit, ale nachytat.
Prostituce, aneb kašlání jako vzdychání
Rok 2022 přinesl novou fázi války: „Bytem se údajně nese hlasité sténání,“ stálo v líbezném udání, i tak se dá vysvětlit běžné kašlání. A to, jak známo, může být znakem neřesti. V překladu kontaktních osob: „V bytě se provozuje prostituce.“
Vskutku elegantní výklad hygienických předpisů. Kašel jako důkaz vášní.Covid jako zástěrka morálního úpadku.A já? Já jsem prý byla ta „samice“,která se ve stoce brněnského bytového fondu rozmnožuje nepřístojně a s úplatky v očích.
Orgán moci veřejné
Tento orgán je zvláštní tvor.Nevidíš ho, ale cítíš jeho dech,když listuješ lejstry,když přecházíš pod zářivkami úřadu,když se ti v hlavě rozezní věta:„Podání bude vyřízeno v zákonné lhůtě.“
Má razítko místo srdce, paragraf místo páteře a procedurální chlad místo duše. A přesto rozhoduje o tom,kdo má právo dýchat,a kdo už jen podepisovat.
Mým protivníkem tak vlastně nikdy nebyla paní Pátková,ale celý tento mechanismus —ten obrovský, beztvarý, neomylný systém,který si občas z nudy hraje na spravedlnost.
Epilog
A tak tady stojím,na ruinách jednoho bytu, jedné války a několika iluzí.Brno kolem mě šumí tramvajemi,úředníci klepou klávesnicemi,a kontaktní osoby – ty nové domovnice –se opět sešly v kruhu,aby slavnostně projednaly,komu se tentokrát podaří „neplnit bytovou potřebu“.
Můj příběh nekončí. Možná je to jen první díl.Možná příště přibude kapitola o odvolání,možná jednou o vítězství.
Ale dnes jen říkám:
„Držet hubu a krok je jistě nejbezpečnější cesta, jak přežít nový rok, ale psát o tom je ta svobodnější.“
Barbara John Žurman
Mami, tati, za svůj život se nestydím
Dámy a pánové, za svůj život se nestydím. Tak zněl titul úspěšného článku mého otce na jeho blogu na iDNES. Realita je jiná – za svůj život a především za svou dceru se stydí.
Barbara John Žurman
Kurva, hoši, Tantra Massage Tag
Ve čtyři ráno, sžíraná představou, v jakém prostředí a s kým budu své dítě vychovávat, dostala jsem zcela iracionální nápad, zřejmě pod vlivem hormonů, hledat útěchu po telefonu.
Barbara John Žurman
Když se v Brně léčí Višňákem
Když jdete do nemocnice s hnisající ranou na prstu v šestém měsíci rizikového těhotenství, čekáte pomoc. Když je ta nemocnice vojenská, možná očekáváte disciplínu, řád a jistotu. Rozhodně však nečekáte léčebnou metodu Višňák.
Barbara John Žurman
A namísto O coby počátek životních peripetií
Barbara, ne Barbora. Maminka podniká, ne tatínek, tatínek je v domácnosti. Jedno A navíc ve jméně, maminka v práci místo tatínka a dětství plné oprav učitelů. Když jste jiní už od školky, život se postará o zbytek peripetií.
Barbara John Žurman
Těhotenství tak trochu pozdě a tak trochu s idiotem Díl první – Jak jsem poznala idiota
To, že poprvé otěhotníte ve 42 letech přirozenou cestou – a navíc úplně neplánovaně – se dá považovat za malý zázrak přírody. Háčkem je však budoucí otec dítěte. Viděno střízlivě a objektivně, tento člověk je bohužel úplný idiot.
