Možná by stačil jediný nápis: „Jablka mužům zdarma nepodávat.“ A všechno mohlo být jinak.
Ostatně – nebrala ho kvůli sobě. Brala ho z lásky. Což je historicky dost podceňovaný motiv.
Eva byla atraktivní, svobodná a bezdětná. A tak se nelze úplně divit, že v tom možná nebylo jen jablko, ale i snaha udržet situaci pod kontrolou dřív, než se začne vyvíjet… zajímavě. A tak ženy vlastně vstoupily na tento svět rovnou s mediální dezinformací. S příběhem o jablku. Případně o jeho krádeži.
Přitom to celé mohlo vypadat úplně jinak.
Stačilo, aby se Adam postavil za Evu jako partner a řekl: „Jednalo se o nekvalitní ovoce z dovozu mimo EU, kterým moje žena byla navíc zasažena do hlavy, když ze stromu padalo, v důsledku toho následně zakopla o další jablka bránící v průchodu na komunikaci, upadla a utrpěla zranění. Zvažujeme podání žaloby. Místo nebylo řádně zabezpečeno a postrádalo jakékoliv informační označení, včetně nabídky prodeje či možnosti bezplatné konzumace.“
Ale nestalo se tak. Místo toho vznikl příběh. Který známe dodnes. Možná by stačil jeden jediný nápis: „Jablka mužům zdarma nepodávat.“
A možná to celé začalo už na samém počátku. Tím nenápadným příběhem, který s námi od té doby táhne, ačkoliv jsme si jej samy nenapsaly. S verzí reality, ve které hrály hlavní roli – ale bez možnosti ji ovlivnit.
A od té doby se to vlastně příliš nezměnilo. Stačí vybočit. Být jiná. Nezapadnout. A společnost si vás rychle přepíše do své vlastní verze.
Někdy nenápadně. Někdy důsledně. A někdy až překvapivě ochotně.
A tak ženy, které vybočují, končí – obrazně řečeno – na pomyslné hranici. Možná už nehoří oheň. Ale princip zůstává.
A možná je to i tím, že v samotném základu příběhu, ve kterém jsme vyrostli, je žena od počátku vnímána jako problém. Jako chyba. Jako neřest. A tenhle pohled…nás ovlivňuje dodnes.
Příběh z venkova
Na venkově to funguje krásně jednoduše. Rychle. Přehledně. Bez porad a bez zápisů.
Můj kamarád Kryštof se po čtyřicítce rozhodl objevit nový svět. Jedovnice. Opustil Brno, pořídil si klid, přírodu a komunitu, která ví všechno dřív, než to víte vy sami. Poznal ženu. Mladší, rozvedenou, sympatickou. Rozuměli si. Až podezřele dobře.
Pak přišla zimní zábava. Hudba, pivo, panáky…a jeden drobný detail.
Sedla si někomu na klín. Ve městě? Úsměvná epizoda.
Na venkově? Definitivní rozhodnutí.
Druhý den bylo hotovo. Bez schůzky. Bez vysvětlování. Bez možnosti odvolání.
Když jsem se Kryštofa ptala, co se vlastně stalo, řekl jen: „Barunko, tak to přece pochop. Jsme tady na vesnici, přece tady nebudu za vola.“
A bylo. Na venkově se věci neřeší. Na venkově se věci uzavírají.
Ale už se nikdo nezamyslí nad tím, proč si vlastně sedla na ten klín.
Možná proto, že nikde jinde nebylo místo. Možná proto, že se žádný z přítomných mužů nezvedl a nenabídl jí židli. Možná byl sál přeplněný. Možná byl sál vybaven špatnou vzduchotechnikou. Možná se jí jen zatočila hlava. Možná ten den nejedla, aby se vešla do šatů. Možná měla nízký tlak. Možná byla po rozvodu a prostě neměla svůj den. Těžko říct.
Ale jisté je jedno – nikdo jí nenabídl normální místo k sezení.
A když se jí zatočila hlava, nepřišel nikdo, kdo by jí podal ruku.
Její partner nikde. Ona ho jen hledala.
A tak vzala to jediné, co bylo v tu chvíli k dispozici.
Příběh z města
Ve městě je to jiné. Složitější. Promyšlenější. A někdy i o něco kreativnější.
Šla jsem si vyzvednout klíče od domovních dveří. V náručí dítě, před sebou tři schody, které tam zjevně přežijí i další generace.
Moderní doba. Posadila jsem se. Zazvonila. Čekala něco jako: „Tady máte klíče, hezký den.“ To by ale bylo příliš jednoduché.
Místo toho jsem se dozvěděla, že z mého bytu vybíhá spoře oděný muž v paruce a dámských šatech, který narušuje mravní výchovu dětí a mládeže. Prý existují i videa. To už jsem si jen v duchu říkala, jestli jsem náhodou nepřeskočila část vlastního života.
Seděla jsem tam, držela dítě a přemýšlela, kdy přesně jsem si pořídila tohle alternativní já.
Stačilo pár lidí. Pár vět. A zřejmě i dost fantazie. Na venkově vás zařadí během jedné zábavy. Ve městě na to potřebují úřední hodiny a ideálně i svědky. Výsledek? Překvapivě stejný.
Závěr
Možná jsme změnili způsob. Možná jsme změnili jazyk.
Ale v jádru jsme zůstali pořád stejně tvořiví. Jen už místo ohně používáme slova. A někdy i trochu víc fantazie, než je zdrávo.
Kdyby tato cedule tehdy opravdu visela na stromě, je dost možné, že by mezi mužem a ženou bylo dodnes všechno jinak. Možná by pak ženy přicházely na svět jako nepopsaná deska. Bez příběhu o jablku. Bez nálepky.
Možná by pak muži uměli udělat i tu základní věc, když se ženě zatočí hlava, nabídnout jí židli.
Možná by pak ani nevznikaly ty další příběhy. Typu: „Z bytu vybíhal spoře oděný transvestita.“Protože by prostě existoval soused. Normální soused.
Na kterého by člověk zazvonil a řekl: „Hele, Francku, skoč mi dolů, něco mi přivezou.“ A Francek by odpověděl: „Jasně. Jsi žena, cítíš se být ženou, nebo dneska prostě jen potřebuješ pomoct? To je jedno. Jdu.“
A od té doby se to už se ženami tak nějak táhne.
Barbara John Žurman
