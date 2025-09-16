Mami, tati, za svůj život se nestydím
Když rodiče přestanou mluvit s těhotnou dcerou
Důvodů, proč rodiče přestanou komunikovat s jedinou dcerou v době jejího prvního těhotenství, nemůže být mnoho.
Čtenář by si mohl tipnout:
- rodiče jsou konzervativní a otec dítěte je neznámý. Odpověď zní: ne.
- dcera má hormonální výkyvy, které jejich křehké nervy nezvládají. Rovněž ne.
- dcera uvažuje o potratu, přestože ve 42 letech už další šanci mít nemusí. Také ne.
Tak co tedy? Jaký prohřešek je tak hrozný, že rodiče přeruší kontakt s jedinou – ačkoli šťastně rozvedenou – vysokoškolsky vzdělanou – dcerou, které bylo roky vyčítáno, proč nezaložila rodinu, a zrovna když se poprvé chystá přivést na svět první dítě?
Návrat do Vánoc 2023
Odpověď musíme hledat v minulosti. A kde jinde než u Štědrovečerní večeře – svaté české instituce, kde se kromě bramborového salátu servírují i nečekané otázky.
Scéna: u stolu dvě ženy kolem čtyřicítky – já a má kamarádka Ivetka, romantická duše, která stále čeká na prince na bílém koni – naproti starší pár, tedy moji rodiče. Místo dítěte pes. Čtenář si řekne: „Lesby. Nemůžou mít děti, tak aspoň čokl. Ale rodiče tolerantní, berou dceru, jaká je.“
Jenže chyba lávky.
Ticho praská
Tatínek, dosud mlčící, mezi polévkou a lososem vypálil otázku, která by rozmetala i sváteční idylu z reklamy na Kofolu:
„Ty už nevíš, komu bys tu svou pí… ukázala?“
Atmosféra se během jediné vteřiny proměnila. Vůně jídla se vypařila, chuť zmizela, jen trapno a mráz zůstaly.
Odpověděla jsem tak, jak to táta nesnáší – protiotázkou:
„Tati, to se mě ptáš, nebo mi to oznamuješ?“
On se nadechl a spustil:
„To je úroveň! To jsme to teda dopracovali – jediná dcera a člověk musí žít v permanentním stresu a strachu!“
Amorální prase u stolu
Když jsem se zeptala, co přesně řešíme, přišla rána:
„Ty jsi zkrátka amorální prase!“
Takový titul se v běžném životě jen tak nerozdává. „Amorální prase“ není jako „bordelář“ nebo „líný student“. To je hodnost, kterou když dostanete u štědrovečerní večeře, máte o atmosféru postaráno.
Maminka přisadila:
„Však ty už nevíš, komu bys ty nohy roztáhla.“
Kamarádka Ivetka – romantická duše, co brečí i u MAS*He – se složila. Mezi vzlyky ujišťovala rodiče, že já jsem před ní opravdu nikdy nohy neroztahovala. Argument, který měl zachránit čest rodiny.
Maminka ho bleskově sestřelila:
„To bys jí, Ivetko, musela zaplatit.“
„Celé Brno to ví“
Abych vnesla trochu řád do evidentně nesmyslné diskuse, shrnula jsem dosavadní invektivy:
„Takže, tati – řešíš mé domnělé ukazování vaginy. A ty, mami – mé domnělé roztahování nohou za peníze. Čili bavíme se o pracovní rovině?“
Maminka:
„Vždyť to o tobě ví celé Brno.“
Otec:
„Řekl nám to idiot Vláďa! Dokonce za námi běžel, že tvůj poslední snímek je trhák. Taková ostuda!“
Já:
„Tati, Vláďa je závislý na erotice stejně jako jiní na Star Wars. To je celé.“
Otec:
„Jak jsem řekl – celé Brno to ví, že jsi kurva! Člověk aby se bál vylézt z domu kvůli tvým nohám!!!“
Glamour fotky vs. kurvení v Thajsku
Zeptala jsem se maminky:
„A ty jsi někdy moje fotky nebo videa viděla?“
„Proboha, ještě to tak! To už bys tady u toho stolu ani neseděla,“ odsekla.
Ukázala jsem jí tedy mou fotku. Nejprve mě ani nepoznala. Když jsem jí řekla, že jsem to já, uznala:
„Aha, no vidíš, tak toto ostuda není. Ale to ti nestačilo to kurvení v Thajsku?“
Kurvení v Thajsku? Opět jsem přestávala chápat.
Pornoherečka a druhý příjem
Táta přiložil pod kotel:
„Nejen že jsi kurva, ty jsi i pornoherečka!“
Já:
„Tatínku, klidně tomu říkej porno. Obecně bychom o mně mohli mluvit coby o glamour modelce. A víš přece, že od roku 2018 to dělám proto, abych zvládla placení hypotéky, režii domu a nebyla pro vás finanční zátěží. Po rozchodu jsem si prostě přibrala druhý příjem – glamour focení. Prostituci bych nezvládla ani fyzicky, už vůbec ne psychicky, možná tak maximálně slovníkem! To přece víte už pět let!“
Maminka jen zakroutila hlavou:
„To jsme vůbec netušili. Proboha, ta ostuda!“
Selektivní paměť
„Maminko, vždyť víš, že můj bývalý manžel byl producent snímků pro dospělé. Jak ti to mohlo vypadnout?“
Maminka:
„Jak bych to mohla vědět? Řekla jsi, že je to fotograf.“
Já:
„Ano, ale dodala jsem, co fotí.“
Maminka:
„To jsme vůbec netušili.“
Thajsko a finanční hrozba
Onen „klient“ z Thajska byl kdysi zákazník – prodala jsem mu okna a začali jsme se přátelit. Na Vánoce 2018 jsme si oba místo porozchodové prázdnoty řekli, že raději budeme oplakávat zpackané vztahy společně coby kamarádi v teple a odletěli jsme do Thajska.
Pro rodiče: klient.
Pro mě: kamarád.
Výsledek? V roce 2023 ani v dalším roce už žádné rodinné Vánoce neproběhly.
Místo radosti z vnoučete jsem slyšela:
„Dcera přestala šlapat a rozhodla se nedělat nic. To je neúnosné! Jediná dcera, dítě s idiotem – a vše se čeká od nás! Platit, platit, platit!“
Otázka na závěr
Milí čtenáři, pokud jste dočetli až sem, klobouk dolů. Buď vás fascinuje český rodinný folklór, nebo vás zajímá psychologie v praxi.
Je možné, že za tímto chováním stojí něco vážnějšího – třeba počínající demence? Protože uznejte: vyhodit z rodiny těhotnou dceru jen proto, že by bylo nutné koupit kočárek, je logika hodná spíš cimrmanovské hry než reality.
Rodinná anamnéza
- v matčině rodině se degenerativní onemocnění mozku objevilo už u její babičky, která měla demenci
- maminka má za sebou dvě rakoviny, řadu narkóz, covid a očkování
- tatínek rakovinu také prodělal, covid nikoliv, očkován je, v jeho rodině se degenerativní onemocnění mozku neobjevilo
- oba rodiče mají dnes 75 let.
A aby bylo jasno: oficiální důvod, proč se mnou nekomunikují, jsem se dozvěděla od maminčiných kamarádek. Jednak finanční hrozba spojená s dítětem, a navrch trestní oznámení, které na mě podali. Důvod? Prý jsem jim měla kopat do dveří.
Výzva čtenářům
Prosím vás, čtenáře s odbornými znalostmi – psychiatry, psychology, neurology, geriatrické specialisty, ale i zkušené hospodské diagnostiky – pojďme se nad tím zamyslet.
Může mít takové chování – výbuchy, obviňování, nahrazování reality fantazií a urputné vytěsňování faktů – kořeny v demenci? Nebo jde jen o čistý český folklór zvaný „ostuda, co řeknou lidi“?
Vaše názory, odborné i cynické, uvítám. Protože někdy je těžké poznat, kde končí rodinná komedie a začíná medicína.
Barbara John Žurman
Kurva, hoši, Tantra Massage Tag
Ve čtyři ráno, sžíraná představou, v jakém prostředí a s kým budu své dítě vychovávat, dostala jsem zcela iracionální nápad, zřejmě pod vlivem hormonů, hledat útěchu po telefonu.
Barbara John Žurman
Když se v Brně léčí Višňákem
Když jdete do nemocnice s hnisající ranou na prstu v šestém měsíci rizikového těhotenství, čekáte pomoc. Když je ta nemocnice vojenská, možná očekáváte disciplínu, řád a jistotu. Rozhodně však nečekáte léčebnou metodu Višňák.
Barbara John Žurman
A namísto O coby počátek životních peripetií
Barbara, ne Barbora. Maminka podniká, ne tatínek, tatínek je v domácnosti. Jedno A navíc ve jméně, maminka v práci místo tatínka a dětství plné oprav učitelů. Když jste jiní už od školky, život se postará o zbytek peripetií.
Barbara John Žurman
Těhotenství tak trochu pozdě a tak trochu s idiotem Díl první – Jak jsem poznala idiota
To, že poprvé otěhotníte ve 42 letech přirozenou cestou – a navíc úplně neplánovaně – se dá považovat za malý zázrak přírody. Háčkem je však budoucí otec dítěte. Viděno střízlivě a objektivně, tento člověk je bohužel úplný idiot.
