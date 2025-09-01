Kurva, hoši, Tantra Massage Tag
Čtyři ráno, Idiot a sladký soprán
Očekávám hlas budoucího otce dítěte, pracovně označeného dále jako Idiot, ale místo toho slyším sladký soprán cizí ženy. Na otázku, s kým mám tu čest, přichází odpověď hodná tibetského mistra:
„Tak to ti snad je jasný.“
Ne, jasné mi nebylo nic. Ani že Idiot po „vyčerpávající“ tantrické masáži spí jak miminko v tantrastudiu, ani že já musím respektovat – i jen přes telefon – naprosté ticho, protože každé probuzení by mu mohlo rozhodit čakry a poslat ho do karmického exilu. Zato mi tato dáma během pár minut – než jí zavolají další klienti – doporučí potrat.
Jako prémiovou službu, abych prý já i Idiot našli „duševní klid“ a přestala jsem mu ve čtyři ráno zvonit.
Upřímně – takový balíček bych čekala na slevomatu, ne jako doplněk k masáži s vonnou tyčinkou.
Kalokagathia po česku kurz tyčinky a žíněnky
Jako zvídavou ženu mě napadlo: co vlastně tyhle bohyně harmonie musí umět, aby si řekly o cenu, která odpovídá ubytování pro dva ve čtyřhvězdičkovém hotelu na noc? Protože to, co jsem zatím viděla, vypadalo spíš jako studentský byt s dekou z Pepca a jednou vonnou tyčinkou.
Pravda je prostá. Abys mohla působit v chrámu tantry, potřebuješ:
1. být mladší než padesát,
2. mít příjemný vzhled a vystupování,
3. a… to je všechno.
Žádná škola, žádná licence, žádná znalost anatomie. Pokud dostaneš „kurz“, většinou jde o desetiminutovou lekci: jak zapálit tyčinku, správně se usmát a tvářit se, že hladíš čakry, ne klienta.
Když provozovna není, ale Buddha ano
Studio, kde Idiot spokojeně pochrupával, oficiálně neexistuje. Na webu hrdě tvrdí, že mají tři pobočky. V rejstříku jsou dvě. Třetí?
Jen obyčejný byt. Žádná licence, žádná hygiena – jen Buddha z Aliexpressu, svíčky z IKEA a žíněnka na zemi, která má asi certifikát „Zen“.
Pro jistotu jsem to ověřila i v katastru nemovitostí – žádný nebytový prostor, jen byty. Takže jsem se rozhodla, že se obrátím na Google recenze a vedení firmy.
Recenze, potrat a právní drama
Do recenze jsem popsala celý ten „zážitek“ – včetně toho, že:
Idiot spal ve čtyři ráno ve studiu na adrese, která není ani oficiální provozovnou,
tantra dáma zvedla jeho telefon a místo něj vyřizovala hovory,
a k tomu mi doporučila potrat jako bonusový tip na řešení celé situace.
Také jsem se přímo zeptala vedení studia, jaké služby vlastně legálně nabízí, když jejich „balíčky“ zahrnují přespání, vyřizování telefonátů a psychologické rady typu „potrat ti přinese mír“.
Jejich reakce?
Pětkrát se pokusili recenzi zablokovat. Když se jim to nepodařilo, konečně odpověděli: moje recenze je prý hanlivá, dehonestující a poškozuje dobré jméno firmy, takže to se mnou budou řešit v trestněprávní rovině.
Byla jsem vyzvána, abych k „obvinění“ předložila jasné důkazy. Tak jsem jim poskytla konkrétní datum a čas, kdy se jejich masérka nacházela v nelegální provozovně a kdy celá situace proběhla. Připomněla jsem, že nikoho neurážím, jen upozorňuji na fakta – například i na to, že jejich vlastní zaměstnankyně nesplňuje věková kritéria, která uvádějí na webu pro nové uchazečky.
Na tuhle odpověď už nepřišla ani čárka.
Brno od striptýzu k levanduli
Po revoluci v roce 1989 rostly v Brně erotické a strip kluby jako houby po dešti. Od roku 2010 se scéna mění: klubů zůstává sotva 6–8, zato tantrastudií je dnes 20–30.
Slečny z barů se přesunuly z pódií na žíněnky, šampaňské vyměnily za zázvorový čaj a místo diska hrají tibetské mísy.
Požadavky? V obou případech stejné – věk, vzhled, úsměv. Licence a certifikace netřeba. Rozdíl je jen v marketingu: klub si napíše „strip bar“, tantrastudio tvrdí, že vás „spirituálně probudí“. Cena? Stejná. Jen místo stroboskopu pálí levanduli.
A priváty? Desítky bytů po Brně dál fungují jako „masáže“ nebo „escort“. Všichni ví, o co jde. Nikdo to neřeší.
Konec Idiot a jeho nirvána
Stát se kdysi (2004–2005) pokusil prostituci zlegalizovat – licence, zdravotní kontroly, daně. Politikům se ale rozklepala kolena při představě, že z Česka bude sex‑turistický ráj. Návrh spadl pod stůl.
Prostituce nezmizela. Jen si oblékla vonnou šálu a dostala nové jméno.
Dnes se jí říká Tantra Massage Tag. A Idiot? Ten pořád spí. Možná po masáži, možná po „osvícení“, možná proto, že účet byl vyšší než noc v Hiltonu.
A já?
Kurva hoši, odteď už jen Tantra Massage Tag.
Aspoň mi příště kromě potratu doporučí třeba i jógu na uklidnění.
Barbara John Žurman
Když se v Brně léčí Višňákem
Když jdete do nemocnice s hnisající ranou na prstu v šestém měsíci rizikového těhotenství, čekáte pomoc. Když je ta nemocnice vojenská, možná očekáváte disciplínu, řád a jistotu. Rozhodně však nečekáte léčebnou metodu Višňák.
Barbara John Žurman
Kurva, hoši, Tantra Massage Tag
Ve čtyři ráno, sžíraná představou, v jakém prostředí a s kým budu své dítě vychovávat, dostala jsem zcela iracionální nápad, zřejmě pod vlivem hormonů, hledat útěchu po telefonu.
Barbara John Žurman
A namísto O coby počátek životních peripetií
Barbara, ne Barbora. Maminka podniká, ne tatínek, tatínek je v domácnosti. Jedno A navíc ve jméně, maminka v práci místo tatínka a dětství plné oprav učitelů. Když jste jiní už od školky, život se postará o zbytek peripetií.
Barbara John Žurman
Těhotenství tak trochu pozdě a tak trochu s idiotem Díl první – Jak jsem poznala idiota
To, že poprvé otěhotníte ve 42 letech přirozenou cestou – a navíc úplně neplánovaně – se dá považovat za malý zázrak přírody. Háčkem je však budoucí otec dítěte. Viděno střízlivě a objektivně, tento člověk je bohužel úplný idiot.
|Další články autora
