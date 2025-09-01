Když se v Brně léčí Višňákem
Realita? „Višňák léčí“, utažený obvaz, diagnózy ve stylu „běžte na kožní“, přirovnání chirurga, že on je jako hosteska na palubě letadla, ta letadlo také neřídí a vysvětlení, že „těhotné ženě antibiotika předepsat nelze“. A aby absurdity nebylo málo, mému známému se dostalo ve stejném týdnu na tomtéž oddělení profesionální péče ve formě odběru stěru a předepsání antibiotik, zatímco mně – těhotné – byl naordinován jen Višňák a úsměv.
1. návštěva – pátek 8. srpna 2025
Do Vojenské nemocnice jsem přišla se zaníceným prostředníčkem, nateklou rukou až po předloktí a žádankou od obvodního lékaře. Čekala jsem vyšetření, třeba i krevní test. Místo toho jsem slyšela: „Višňák léčí.“
To, že jsem v šestém měsíci rizikového těhotenství, nebyl důvod ke zvýšené opatrnosti, ale spíš k mávnutí rukou. A když jsem se ptala na antibiotika, odpověď zněla: „Těhotné se antibiotika nepředepisují.“
Doma jsem sundala nesnesitelně utažený obvaz a ráno mě čekalo překvapení – kromě prstu už hnisaly i nové boláky: na krku a na lýtku. Infekce se rozhodla expandovat.
2. návštěva – středa 13. srpna 2025 (pohotovost)
Když se po těle množí ložiska, čekáte, že lékaři zpozorní. Já jsem se ale dozvěděla: „V režimu pohotovosti se stěry nedělají.“ Jenže právě ve středu – ve stejný den, kdy jsem byla odmítnuta já – byly výsledky jinému pacientovi z téhož oddělení sděleny: jeho zanícená rána byla pozitivní na streptokoka a dostal antibiotika. Tento pacient přitom žil se mnou ve společné domácnosti. Logické by tedy bylo udělat stěr i mně. Ale logika má ve Vojenské nemocnici zjevně omezenou službu.
Po delším přemlouvání jsem vyprosila alespoň CRP test. Výsledek? 20. Do zprávy zapsáno? 12. A k tomu komentář: „Těžko říci.“ Antibiotika? Znovu odmítnuta: „Těhotným se stejně nedávají.“
3. návštěva – čtvrtek 14. srpna 2025
Třetí návštěva byla vrcholem absurdity. Den předtím mi na pohotovosti vysvětlili, že stěr udělat nemohou – ale že pokud přijdu v běžných ordinačních hodinách, už to možné bude. Tak jsem přišla. A výsledek? „Stěr se stejně dělat nebude.“
Moje noha byla nateklá na trojnásobek, zjevně zanícená v místě cévy. Místo léčby jsem slyšela přirovnání: „Chirurg je jako hosteska v letadle – letadlo neřídí.“ A navíc lékař dodal: „I kdybych stěr udělal, stejně bych nevěděl, jaká antibiotika jsou vhodná pro těhotnou ženu. Nechci vás zabít, tak vás raději nebudu léčit vůbec.“
Ano, tohle zaznělo v nemocnici. V překladu: těhotná žena s hnisající ránou a rizikem trombózy se neléčí – protože lékař se necítí kompetentní.
Nakonec jsem odjela do Bohunic na infekční kliniku. Tam mi během pár minut udělali stěr, zjistili přítomnost streptokoka i stafylokoka a nasadili antibiotika. Žádné filozofování o letadlech, žádné odmítání – prostě medicína.
Historie vs. současnost
Abych byla fér – Vojenská nemocnice Brno má slavnou historii. Založena byla roku 1756, od roku 1784 sídlí v bývalém premonstrátském klášteře v Zábrdovicích. Léčila raněné z napoleonských válek, prusko-rakouského konfliktu roku 1866 i oběti dalších bojů. V roce 2002 si nemocnice postavila unikátní „Lékárnu U svaté Kunhuty“ v prostorách bývalého kostela. To zní impozantně.
Jenže rok 2025 ukazuje jiný obrázek. Oddělení klinických laboratoří se dlouho pyšnilo akreditacemi v biochemii, mikrobiologii a hematologii. Tyto audity ale skončily v roce 2024. Dnes má nemocnice už jen prostou registraci – bez rozlišení odborností, bez prestižní záruky kvality. A právě v takové době jsem žádala o laboratorní vyšetření. Bez úspěchu.
Závěr
Moje zkušenost ukazuje, že těhotná pacientka se ve Vojenské nemocnici Brno setká spíš s odmítáním než s léčbou, spíš s přirovnáním k letušce než s diagnózou a spíš s Višňákem než s antibiotiky. A dokonce i s přímým přiznáním lékaře: „Raději vás nebudu léčit vůbec.“
Historie je sice bohatá, současná realita ale připomíná spíš absurdní frašku.
Doporučení? Pokud jste těhotná, vyhněte se této nemocnici opravdu širokým obloukem.
Barbara John Žurman
Kurva, hoši, Tantra Massage Tag
Ve čtyři ráno, sžíraná představou, v jakém prostředí a s kým budu své dítě vychovávat, dostala jsem zcela iracionální nápad, zřejmě pod vlivem hormonů, hledat útěchu po telefonu.
Barbara John Žurman
A namísto O coby počátek životních peripetií
Barbara, ne Barbora. Maminka podniká, ne tatínek, tatínek je v domácnosti. Jedno A navíc ve jméně, maminka v práci místo tatínka a dětství plné oprav učitelů. Když jste jiní už od školky, život se postará o zbytek peripetií.
Barbara John Žurman
Těhotenství tak trochu pozdě a tak trochu s idiotem Díl první – Jak jsem poznala idiota
To, že poprvé otěhotníte ve 42 letech přirozenou cestou – a navíc úplně neplánovaně – se dá považovat za malý zázrak přírody. Háčkem je však budoucí otec dítěte. Viděno střízlivě a objektivně, tento člověk je bohužel úplný idiot.
