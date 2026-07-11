Kdy se z učitele stal sebemučitel?
Původně jsem si na iDNES.cz otevřela článek Josefa Nožičky „Neznámkovat, nesoutěžit, neodměňovat? Aneb o radách některých vzdělávacích odborníků.“ Dopadlo to ale jako vždy. Místo přemýšlení o známkách jsem skončila u Marie Terezie, Zdeňka Svěráka a jediné otázky: Kdy se z učitele stal sebemučitel?
Nejvíce mě totiž nezaujal samotný článek, ale diskuse pod ním. Jeden z diskutujících napsal, že kvalitní učitelé neodcházejí ze školství kvůli dětem. Odcházejí kvůli systému – kvůli stále větší administrativě, neustálým změnám, zásahům shora, tlaku části rodičů a pocitu, že jejich zkušenosti, kreativita i profesní úsudek přestávají být důležité.
V tu chvíli mi došlo, že možná hledáme problém českého školství na špatném místě. Roky diskutujeme o známkách, domácích úkolech, inkluzi, digitalizaci nebo umělé inteligenci. Jenže co když skutečný problém neleží ani ve známkách, ani v osnovách? Co když jsme z učitele postupně udělali člověka, od kterého očekáváme stále více, ale svěřujeme mu stále méně důvěry, autority a skutečných kompetencí?
Jako absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity jsem si na tuto otázku nedokázala odpovědět jednou větou. Začala jsem proto hledat odpověď v historii, ve vlastních zkušenostech, v českých filmech a nakonec i ve školských systémech zemí, které jsou dnes považovány za jedny z nejlepších na světě.
A čím déle jsem hledala, tím více jsem si uvědomovala jednu zvláštní věc.
Možná jsme učitelům nevzali rákosku. Možná jsme jim vzali něco mnohem cennějšího – přirozenou autoritu.
Když byl učitel ještě autoritou
Kořeny českého školství sahají k reformě Marie Terezie z roku 1774, kdy byla zavedena povinná školní docházka. Učitelé tehdy nepatřili mezi nejlépe placené, přesto byli jedněmi z nejváženějších lidí v obci. Jejich autorita nestála na výši platu, ale na důvěře společnosti.
Po většinu 19. století bylo učitelství převážně mužskou profesí. Dnes je situace opačná. Na prvním stupni základních škol tvoří přibližně 84 % učitelů ženy, zatímco na vysokých školách naopak převažují muži.
Neuvádím to jako kritiku žen. Jen si kladu otázku, zda je dlouhodobě zdravé, když děti během prvních let školní docházky téměř nepotkávají mužské pedagogické vzory. Na prvním stupni jsem sama nepotkala jediného učitele.
Až na osmiletém gymnáziu jsem poznala člověka, kterého dodnes považuji za svůj učitelský vzor. Zástupce ředitele, učitele dějepisu. Nikdy nekřičel. Nemusel. Respekt si nevynucoval. Prostě ho měl. Byl to učitel s velkým U.
Později jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. V mé aprobaci učitelství německého jazyka a literatury a dějepisu byli na začátku studia dva muži. Studium dokončil jeden. Tehdy mi to nepřišlo zvláštní. Dnes už ano.
Od Obecné školy k Vratným lahvím
Při hledání odpovědi jsem si uvědomila ještě jednu zvláštní věc. Možná proměnu českého učitelství nejlépe nepopisují statistiky. Možná ji nejlépe zachytil Zdeněk Svěrák ve dvou svých filmech – Obecné škole a Vratných lahvích. Přestože děj těchto filmů dělí více než šedesát let, spojuje je jedno téma – učitel a jeho místo ve společnosti.
Přestože měla Obecná škola premiéru v roce 1991, její děj se odehrává bezprostředně po druhé světové válce, ve školním roce 1945/1946. Igor Hnízdo podle mě není symbolem rákosky ani tělesných trestů. Pokud bychom si z filmu odnesli právě toto, minuli bychom jeho podstatu. Je symbolem osobnosti. Učitele, který měl přirozený respekt, dokázal děti zaujmout a vést. Ne proto, že mohl trestat, ale proto, že byl autoritou.
O více než šedesát let později nás Svěrák ve filmu Vratné lahve přivádí na gymnázium do současnosti. Josef Tkaloun je zkušený kantor, který svou profesi stále miluje. Přesto ze školství odchází. Ve známé scéně ztratí trpělivost a vyždímá mokrou houbu na hlavu drzého studenta.
Co všechno muselo tomuto okamžiku předcházet? Kolik podobných situací už zažil? Kolikrát ustoupil? Kolikrát měl pocit, že odpovědnost zůstává na něm, ale autorita už dávno ne?
Právě proto podle mě nejsou Obecná škola a Vratné lahve jen dva výborné české filmy. Jsou symbolickým obrazem proměny učitelské profese. Od učitele, který byl přirozenou autoritou, k učiteli, který se stále častěji musí obhajovat. A právě tehdy jsem si znovu položila otázku, která prostupuje celým tímto článkem. Kdy se z učitele stal sebemučitel?
Klementinky, které mě naučily víc než pedagogická fakulta
Vedle povinné pedagogické praxe jsem během studia pracovala na vzdělávacím programu financovaném Evropskou unií, který propagoval zdravé stravování dětí. Díky němu jsem navštívila desítky základních škol po celé republice. A právě tam jsem poprvé poznala realitu, o které se na pedagogické fakultě příliš nemluvilo.
Na jedné základní škole v Brně začal během besedy jeden z žáků opakovaně vyrušovat. Klementinky označil za „sračky“, paní učitelku za „píču“ a znemožňoval pokračovat.
Po několika minutách jsem řekla jediné:
„Seber se, běž na chodbu a vrať se po zazvonění.“
Odešel. Ve třídě byl okamžitě klid.
Po skončení besedy ke mně přišla paní učitelka. Místo poděkování jen tiše řekla:
„To jste neměla dělat. Jeho tatínek je významným sponzorem školy. A kdyby se mu na té chodbě něco stalo, budu za to odpovědná já.“
Právě tehdy jsem pochopila, že dnešní učitel často nebojuje s dětmi. Bojuje se strachem. Strachem, že každé jeho rozhodnutí bude muset obhajovat. A možná právě tehdy jsem si poprvé položila otázku, jestli jsme učitelům nevzali to nejdůležitější. Důvěru.
Tak jsem se podívala do světa...
Řekla jsem si, že když už hledám odpověď, podívám se tam, kde školství dlouhodobě funguje. Do Finska. Do Japonska. Do Singapuru.
Přiznávám, čekala jsem, že najdu nějaký moderní zázrak. Nenašla. Nenašla jsem rákosku. Nenašla jsem ani učitele s píšťalkou nebo stopkami. Našla jsem něco mnohem obyčejnějšího. Důvěru. V těchto zemích je učitel odborník. Ne proto, že to má napsané na vizitce, ale proto, že tomu společnost věří. Když učitel udělá rozumné rozhodnutí, nemusí přemýšlet, kdo na něj druhý den podá stížnost.
Ano, zároveň jsou tam učitelé většinou lépe placeni než u nás. Jenže kdyby všechno vyřešily peníze, stačilo by přidat na výplatní pásce a bylo by hotovo. Obávám se, že tak jednoduché to není.
Nevolám po návratu rákosky
Aby bylo jasno, nevolám po návratu rákosky. Upřímně, ani nevím, kde by se dnes dala koupit. A kdyby ano, nejspíš by na ni ještě ten den vznikla petice.
Volám po něčem mnohem obyčejnějším. Po důvěře. Po zdravém rozumu. Po přirozené autoritě, která nevzniká ze strachu, ale z odbornosti, spravedlnosti a osobního příkladu.
Možná totiž příliš dlouho řešíme známky, domácí úkoly, mobily, inkluzi nebo umělou inteligenci. Jen zapomínáme mluvit o těch, bez kterých nebude fungovat vůbec nic. O učitelích.
Protože pokud učitelům nevrátíme důvěru, prestiž a přiměřené kompetence, nebude největším problémem českého školství to, jestli děti dostanou jedničku nebo slovní hodnocení.
Největším problémem bude, že jednou prostě nebude mít kdo učit.
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