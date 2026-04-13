Jed na čarodějnice aneb ani letos volanty ze sanitek zapalovat nebudeme
Nová doba aneb cítím se být sanitkou
Z veřejného prostoru a sociálních sítí známe situace, kdy na otázku „čím se cítíte být“ zazní odpověď, že „sanitkou“ – ať už nadsázka, ironie nebo extrémní ukázka toho, kam až se může tolerance společnosti dostat.
Proč na hranici tedy pořád hoří atribut ženství? Proč ne něco jiného – třeba ona zmiňovaná sanitka? V době elektromobility by člověk čekal, že stejně jako elektromobilita samotná, tak i prostředek třídního nepřítele, tedy auto se spalovacím motorem, se stane symbolem zla. Tak proč na hranici nehoří alespoň volant ze sanitky? Neznamená to nakonec, že se společnost ve své podstatě vůbec nezměnila?
Přes 400 let existence jedu, hranice i staré dobré čarodejnice
Jsme tolerantní ke všemu – k rasám, genderu, sexualitě i novým identitám. Ale méně už k názorům. A ještě méně k lidem, kteří se nevejdou do očekávání. Když však řekneme „k lidem“, myslíme tím ve skutečnosti k ženám. Jelikož společnost stále na hranici pomyslně upaluje ženy, hranici jako takovou potřebuje, potřebuje tedy zřejmě i jed na tyto čarodějnice, protože symbolické upalování jednou do roka by po celý zbytek roku společnost zcela jistě uspokojit nemohlo.
„Jed“ si spojujeme s něčím škodlivým. S něčím, co ničí. Jenže při bližším pohledu zjistíme, že bez určité dávky „jedu“ to nejde. Bez kritiky. Bez odstupu. Bez schopnosti říct nepříjemnou věc nahlas.
Problém totiž není v existenci jedu. Problém je v jeho dávce. A ve směru, kterým míří. Jestliže víme, že v 16. a 17. století se na hranicích upalovaly reálné ženy označené za čarodějnice a teprve následně se začaly objevovat figuríny čarodějnic jako symbol zla, nabízí se otázka:
Co se vlastně změnilo? Přestali jsme upalovat ženy. Ale začali jsme upalovat jejich symbol.
A jaké to byly ženy, které společnost natolik pobuřovali, že končily na hranici? Byly to ženy, které někoho trávily jedem? Nebo to byly ženy svobodomyslné, které měly „jed na jazyku“ a nebály se říct nepříjemnou věc nahlas? Spíše ty druhé. Často to byly ženy bez partnera, vdovy, ženy samostatné, ženy majetné – nebo naopak nemajetné a bez ochrany. Ženy, které vybočovaly.
Nemučíme, nepálíme, nepořádáme hony, ale máme k tomu stále sklony
Za více než čtyři století jsme jako společnost urazili obrovský kus cesty.Zrušili jsme hony na čarodějnice. Zrušili jsme mučení. Zrušili jsme nevolnictví i otroctví. Dali jsme ženám volební právo. Pustili jsme je na univerzity. Dovolili jsme jim vlastnit majetek a rozhodovat o sobě. Přestali jsme řešit barvu kůže jako argument. Začali jsme tolerovat sexualitu. Homosexualita přestala být trestným činem. Začali jsme uznávat partnerství lidí stejného pohlaví. A někde i jejich manželství. A nakonec jsme se dostali až k tomu, že si člověk může určovat vlastní identitu. V některých případech i změnit pohlaví.
Společnost se tedy naučila akceptovat téměř všechno. Nebo to o sobě alespoň ráda tvrdí. Jen jednu věc jsme se nenaučili. Nepotřebovat čarodějnici. A právě tady se ten kruh uzavírá. Přes veškerý pokrok a toleranci současné doby jsem se v průběhu jenoho týdne osobně i zprostředkovaně setkala s tím, že v praxi se však za těch 400 let nězměnio téměř vůbec nic. Začali jsme respektovat různorodost a lidskou důstojnost. A přesto – jednu věc jsme úplně nezměnili. Potřebu hledat někoho, kdo vybočuje. A o tom více dva příběhy, příběh o jedu z venkova – v bio kvalitě a o jedu z města, tak po čem tedy hoří čarodejnice lépe?
Příběh o venkovském jedu z Jedovnic
Když se můj dobrý kamarád světoběžník, který se rozhodl po 40 zklidnit, „vyzenovat“ a pořídit si nemovitost k trvalému bydlení v Jedovnicích, jelikož Brno ho dusilo nejen smogem, ale právě tím velkoměstským jedem, spočívajícím v rychlých soudech, povrchních vztazích a konzumnosti společnosti jako takové, snažila jsem se mu to rozmluvit, nejen z důvodu, že s jeho částečně ženskou duší přijdu o jednu z mých nejlepších kamarádek, ale především proto, že jsem si sama nedokázala zodpovědět otázku, co v této sic krásné, ale i přesto však čistě letní rekreační oblasti bude dělat.
Říkejme mu Kryštof, protože byl zcestovalý jako onen Kolumbus, nedal na mou skepsi, a i přes ni se loni na jaře odstěhoval. Jaro vystřídalo brzy léto, kdy jsem ho v Jedovnicích navštívila a i přes mé osobní okouzlení touto oblastí jsem mu položila opět tu stejnou otázku: „Co zde budeš v zimě dělat?“
Kryštof mi odpověděl, že zimu už bude trávit s jeho budoucí partnerkou a to aktivitami, při nichž se lože neopouští, takže lokalita jako taková nebude hrát až tak zásadní roli.
Přišel podzim a po něm v prvním zimním měsíci tu pravou Kryštof skutečně poznal. Rozuměli si ve všem, od lože, přes kynologii až po účetnictví. Byla krásná, mladá, rozvedená, byl z ní nadšen.
Holka modrooká nesedávej u potoka (si hlavně nikomu na klín)
Až do okamžiku, kdy přišla první zimní venkovská zábava, a ta se stala bohužel však i jejich poslední. Pár tanečků, pár piv a panáků a poté přišel ten zlomový nešťastný moment. Sedla si někomu na klín a to se na vesnici neodpouští.
Hned druhý den ráno, ještě dřív než si stačila dát první kafe a prášek proti bolesti hlavy, už měla sbalené veškeré saky paky do nákupních tašek jednoho nejmenovaného nadnárodního řetězce potravin, tedy pro Kryštofa symbolu neoblíbené konzumní společnosti, a mazala tam, odkud přišla.
Když jsem se ptala kamaráda světoběžníka, co se stalo poté, nejdřív nechápal, co myslím tím poté.
Konkretizovala jsem to : „Co se stalo mezi ní a tím mužem, kterému si sedla na klín? Proběhlo ještě něco?“
Kryštof odpověděl: „Ne, to neproběhlo. Ale Barunko, tak to přece pochop. Jsme tady na vesnici, přece tady nebudu za vola.“ A tím jsem pochopila vše.
Kolumbus pod tlakem
Kryštof, který procestoval celý svět a rozhodně nikdy nebyl žádný macho a právě proto jsem zmiňovala i jeho částečně ženskou duši, avšak tlak společnosti a pomluv byl zřejmě tak velký, že v průběhu těch pár měsíců pochopil, že po boku takové partnerky by nepřežil na onom místě ani onu zimu a ani další zimu a mohl by celou lokalitu zřejmě opustit, či ji užívat v režimu jen čistě rekreační oblasti a to nejlépe ještě letní, aby tak splynul v davu.
Jinak to na venkově totiž nefunguje. Soudy lidí fungují rychle, přímo, ale alespoň víte, na čem jste.
Sofistikovaný jed z města, aneb klíče pro tranvestitu
Tímhle příběhem ale „jed“ nekončí. Jen mění prostředí. A právě tady začíná druhý příběh. Příběh z města. Barbara. Jméno, které znamená „jiná“. Pro Římany – barbar.Tedy nepřítel. Na vesnici máte Marušku, Aničku a Pepičku. Ve městě máte Barbaru. Ale princip zůstává stejný a bohužel jsem měla tu možnost se tom opětovně osobně přesvědčit.
Když jsem si šla vyzvednout klíče od domovních dveří bytového domu, ve kterém se nachází můj nájemní byt, měla jsem už dopředu sevřený žaludek, co to zase bude za drahocenné informace, které si budu muset vyslechnout.
Handicapovaný inkvizitor
S nemalými obavami jsem se posadila k přepážce na bytové správě městské části Brno Sever a zazvonila na zvonek technika majícího bytový dům Statutárního města Brna pod svým patronátem, držíc svého čtyřměsíčního syna v náručí, poté, co jsem i s kočárkem musela překonat tři schody, protože bezbariérovost je zjevně stále jen marketingová fráze, nikoliv realita.
Očekávala jsem mnohé. Ale opravdu rozhodně ne to, co přišlo.
Že však během čtyř let přestanu pro pronajímatele být pomyslnou „prostitutkou“ a po porodu se ze mě dokonce stane „transvestita“, to bych nečekala ani omylem.
Je-li už takto „zásadní pravda“ takové váhy a charakteru, údajně se nejlépe ví a sděluje ve třech. Dozvěděla jsem se ji od dvou úřednic a právníka téhož odboru. Podle nich má z mého bytu vybíhat spoře oděný muž v paruce a dámských šatech. A ten má prý, stejně jako dříve ona „prostitutka“, narušovat mravní výchovu dětí a mládeže.
Dokonce prý existují i videa. A že mám očekávat, že bude proti mé osobě zahájeno v brzké době nejedno trestní řízení.
Úřednice pokyvovaly hlavou. Právník odboru bydlení mě propichoval pohledem. A já jsem seděla na místě, stále se synem v náručí a říkala si, že evoluce nabrala opravdu nečekaný směr. Stačí jeden porod – a žena získá novou nálepku. Nejprve „prostitutka“. A poté „transvestita“.
Abych celé to pomyslné pálení čarodějnic ukončila, s ohledem na pláč mého dítěte jsem se omluvila, poděkovala za informace a rozhodla se odejít.
Jenže odejít nebylo tak jednoduché. Pro odchod z budovy bylo nutné opět překonat ty tři vysoké schody. Z pomyslné svaté trojice jsem se rozhodla požádat o pomoc samozřejmě logicky muže, tedy onoho právníka. Ten, který mě ještě před chvílí s jistotou označoval, hodnotil a „upaloval“, najednou změnil svou tvář a z odhodlaného inkvizitora se stal pokorný beránek. Sklopil zrak a řekl, že je handicapovaný a že mi pomoci nemůže. A zmizel zpět ve své kanceláři. Obě úřednice se rozprchly. Zůstala jsem tam sama.
Pro voly, zde máme přes 400 let, stále stejné symboly
Změnila se tedy doba? Nebo nezměnila?
V kontextu těchto dvou příběhů – o jedu z venkova a o jedu z města – si na to musí odpovědět každý sám.
Každopádně tato doba je natolik rychlá, že než stihneme my sami změnit roli, společnost nám ji přepíše sama.
A tak zbývá poslední otázka:
Po čem taková čarodějnice hoří lépe? Po jedu z města, nebo po jedu v bio kvalitě z venkova?
Těžko říct.
Možná by stálo za to se konečně zamyslet nad tím, proč stále pálíme ten samý symbol a co vlastně tato symbolika ve skutečnosti znamená.
Protože pokud se nezměnila za posledních čtyři sta let, zřejmě se nezmění ani letos.
A tak ani letos volanty ze sanitek zapalovat nebudeme.
A nad „jedem“ v podobě upřímnosti, tím, který máme na jazyku, raději nepřemýšlejme vůbec.
Přece nechcete, aby i vás příště chtěli upálit.
Barbara John Žurman
- Počet článků 8
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 498x