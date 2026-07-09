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Byla to Věra, či ne-Věra? Aneb co může nastat, když nám do života vstoupí ta druhá

V životě jsem si často kladla otázku, zda máme právo být nevěrní. Pokud za nevěru považujeme pouze samotný fyzický akt, domnívám se, že ano. Je to přece naše tělo. A zároveň naše svobodné rozhodnutí, co tomuto tělu udělá dobře.

Kde dle mého názoru nevěra skutečně začíná

Z čistě fyzického úhlu pohledu není až tak zásadní rozdíl mezi tím, zda-li našemu tělu uleví masáž zad, nebo zda-li potěšení přinese dotek zcela jiného druhu.

Možná bude můj pohled pro mnohé tradicionalisty příliš kontroverzní.

Jenže podle mého názoru neleží podstata nevěry ve fyzickém kontaktu.

Podstatný rozdíl nastává až ve chvíli, kdy se k fyzické stránce přidají city. Když vedle těla začne svůj prostor získávat i mysl. Když člověk začne investovat svůj čas, pozornost, energii a emoce do někoho jiného.

Právě tam podle mého názoru fyzično končí. A právě tam začíná skutečná nevěra.

Když jsem se však stala rodičem, uvědomila jsem si, že jsem se mýlila.

Nová doba – rodičovství – aneb změna úhlu pohledu na nevěru

Najednou se přede mnou otevřela ještě jedna rovina nevěry a to rovina odpovědnosti vůči dítěti.

Coby bezdětná jsem se domnívala, že nevěra je výhradně záležitostí dvou dospělých lidí. Že se odehrává mezi nimi a její důsledky nesou především oni sami. Jenže s příchodem dítěte se pravidla mění.

Ve chvíli, kdy se člověk stane rodičem, už nerozhoduje pouze o sobě. Každé jeho rozhodnutí začne ovlivňovat ještě někoho dalšího. Někoho, kdo si svůj život ani své rodiče nevybral.

Právě tehdy jsem si znovu položila otázku, kde vlastně nevěra skutečně začíná? Je to opravdu až okamžik, kdy se dvě těla dotknou? Nebo už mnohem dříve? Dospěla jsem k závěru, že už Ve chvíli, kdy se začne měnit pořadí životních priorit.

I v rodičovství lze bezpečně zahýbat

Nicméně i v rodičovství existuje celá řada situací, které nabízí možnost bezpečné fyzické nevěry, typickým příkladem takovýchto situací, kdy se člověk nachází mimo domov, jsou služební cesty. Je poté pouze na každém z nás, zda večer po pracovních povinnostech stráví poctivým vyplňováním knihy jízd, relaxační masáží, posezením u sklenky vína nebo poněkud intenzivnějším aerobním tréninkem s vlastní vahou na těle někoho jiného.

Stejně tak nevidím zásadní rozdíl u člověka, který má dlouhodobě svůj pravidelný čas jen pro sebe. Pokud každé pondělí hraje biliár, chodí do sauny nebo tráví večer s přáteli, rodina s tímto režimem počítá. Je to součást jejich života.

Člověče, přemýšlej, vymýšlej a plánuj dopředu – jinak ti odhalí nevěru

Jenže… Co když žádné služební cesty nejsou? Co když žádný pravidelný pondělní večer mimo domov nikdy neexistoval? Co když večery vždy patřily rodině?

Pak se význam jediné věty změní úplně.

„Musíme jet vyzvednout malého.“

Není to prosba.

Není to otázka.

Je to obyčejné konstatování. Stejně samozřejmé jako věta: „Musíme nakoupit.“

Jenže tentokrát přijde jiná odpověď.

„Musím si ještě něco zařídit. Za hodinu jsem doma.“

Na první pohled se nestalo vůbec nic.

Nikdo se nehádá.

Nikdo nekřičí.

Jen se během několika vteřin tiše přepíšou priority.

Mým problémem s nevěrou se tak stal okamžik, kdy si dospělý člověk začne vytvářet čas na svůj soukromý život z času, který ještě před chvílí patřil jeho dítěti.

Možná právě tam nekončí jen partnerství. Možná právě tam začíná úplně jiný druh nevěry. Nevěry vůči vlastní odpovědnosti.

Možná právě proto si dnes myslím, že skutečná ne-věra nezačíná v ložnici. Začíná v kalendáři. Ve chvíli, kdy se z času dítěte stane čas někoho jiného.

Bývalá milenka partnerkou – to je pro každou nevěru obrovskou prověrkou

Pokud člověk vstoupí do vztahu, který sám vznikl z předchozí nevěry, získá jednu zvláštní zkušenost. Nechtěnou. Ale velmi cennou.

Pozná totiž všechny tehdejší výmluvy.

Všechny drobné změny chování.

Všechny způsoby, jak si ten druhý vytváří prostor pro svůj vlastní svět.

Ne proto, že by se stal vyšetřovatelem.

Ale proto, že je kdysi znal z opačné strany příběhu.

A právě tehdy člověk zjistí, že lidské návyky bývají překvapivě věrné.

Měníme partnery.

Měníme adresy.

Měníme životní etapy.

Jen některé vzorce chování zůstávají stále stejné.

A možná právě proto jsem ten večer vůbec nepřemýšlela nad tím, kde kdo je.

Přemýšlela jsem nad tím, proč jsem ten scénář už jednou viděla.

Jen tehdy měl jinou hlavní hrdinku.

Ten večer jsem nakonec malého vyzvedla sama, protože dítě přece nemůže čekat, až si dospělí dořeší své vlastní priority.

Slíbená hodina uběhla.

Telefon mlčel.

Uběhla druhá.

Pak třetí.

Telefon se nakonec ozval.

V mnohem pozdější hodinu.

A já jsem se místo vzteku přistihla, že se vlastně usmívám.

Ne proto, že by mi celá situace připadala zábavná.

Ale proto, že lidské návyky bývají až neuvěřitelně vytrvalé.

Někteří lidé změní partnerku.

Bezpečný návrat v stále stejný čas, avšak stejný z dob bývalé partnerky, přinese v odhalení zásadní zvrat

Jen jejich vnitřní navigace jako by dál počítala se stejným „bezpečným časem návratu domů“.

Ale právě v té chvíli mi došlo, že vlastně vůbec nepřemýšlím o nevěře.

Přemýšlím o odpovědnosti.

O tom, jak snadno si dokážeme obhájit vlastní přání.

Jak dokonale umíme vysvětlit, proč něco „muselo počkat“.

A jak zřídka si položíme otázku, kdo čekal místo nás.

Nevěra totiž podle mého názoru nemusí bolet proto, že někdo sdílel intimitu s jiným člověkem.

Může bolet proto, že se z partnera na několik hodin stal někdo, kdo zapomněl, že je především rodičem.

Právě v tom podle mého názoru spočívá největší rozdíl.

Partnerství je vztah dvou dospělých lidí.

Kdo na nás čeká, když zahýbáme

Rodičovství je závazek vůči člověku, který se nemůže rozhodnout odejít, nemůže hlasovat ani protestovat.

Může jen čekat.

A možná právě proto jsme si celou dobu pokládali špatnou otázku.

Nejde o to, jestli jsme potkali Věru.

Nebo ne-Věru.

Skutečná otázka zní:

Kolik času jsme kvůli tomu vzali těm, kteří věřili, že ten čas patří jim?

Autor: Barbara John Žurman | čtvrtek 9.7.2026 10:03 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Barbara John Žurman

  • Počet článků 8
  • Celková karma 6,53
  • Průměrná čtenost 613x
Jméno člověka o něm často i něco vypoví. Když se jmenuji Barbara, tak jsem bohužel o krok blíž touze podmanit si přežité a dysfunkční systémy, stejně jako kdysi barbarské kmeny na sklonku římské říše, než - li být patronkou horníků. Můj blog „Životní peripetie na milion způsobů“ zachycuje bizarní a téměř nemožné životní situace, včetně mého prvního těhotenství ve 42 letech – příběhy, které pobaví, ale prožít by je nikdo nechtěl a to včetně mě samotné.

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