Už je tu zase kádrová politika

Pro mladší generace připomenu, že za totality provozovali komunisti tzv. kádrovou politiku, což byl systém, preferující při obsazování vedoucích míst loajalitu nad odbornost všechny možné další vlastnosti.

Kádry, to byly spolehliví soudruzi a spolehlivost, oddanost straně a poslušnost, byly jejich stmelující vlastnosti. Oni tedy ti kádři také často kradli a škodili, ale zůstaňme jen u toho, že byli většinou dost neschopní, ale přesto mohli rozhodovat, řídit a dál kádrovat.

Když byl takový soudruh už moc neschopný, tak ho obvykle vykopli ještě výš. Plná ministerstva neschopných pirátů, stanařů a dalších, kteří bez zkušeností a bez znalostí suverénně rozhodují ve vysokých, mnohdy uměle vytvořených funkcích, svědčí o tom, že se kádrová politika vrací. Funguje i princip vyhazovu směrem nahoru, čehož posledním příkladem je Josef Síkela. Jak ministr průmyslu a obchodu jasně ukázal IQ tykve a jestli mu dnes někdo přisuzuje zásluhu za evropské řešení energetické krize, měl by si uvědomit, jak z vysoka pan Síkela kašlal na zájmy české a jak z vysoka kašlaly ostatní země EU na Síkelovo celoevropské řešení. Lidé z bankovnictví, kteří pamatují jeho kariéru v rakouské Erste tvrdí, že s odchodem do Bruselu přestane pan Síkela zvedat telefony lidem z Česka. Snad ho ale ve vládě nahradí někdo schopnější a od jeho hurá akcí bude pokoj.

V této souvislosti je otázkou, co si vláda slibuje od získání „silného portfolia“ v Evropské komisi. Znamená to snad, že by komisař se silným portfoliem ovlivňoval svou agendu ve prospěch své vlasti? To asi těžko. Že by referoval o poznatcích z jiných zemí a o připravovaných opatřeních? To by asi také nemělo být. Není nakonec to silné portfolio zase jeden takový PR projekt této vlády? Každá země má svého člena a ten má jeden hlas. To je podstatné a jestli spravuje agendu energetiky nebo výskyt komárů je věc druhá. S každou agendou lze v Evropské komisi hájit zájmy země.