Televizní signály premiéra Fialy

Otázky Václava Moravce tuto neděli přinesly mnoho zajímavých, Fialových signálů. Především bylo zajímavé, že premiér byl jediným hostem na celou hodinu.

To se v tomto pořadu nestává, leda by televizní dramaturgové nenašli vhodného oponenta, nebo - což je pravděpodobnější - vyhověli přání pana Fialy. Lze pochopit, že se spíš dohodne s moderátorem než například s opozičním politikem. Pak by to byl signál o poměrně velké míře zbabělosti.

Další zajímavostí je úvodní otázka. Netýkala se bezprostředních starostí a zájmů českého občana, ale Slovenska. Takže napřed se rozebrala cesta Roberta Fica do Moskvy, což je epizoda, která lidi moc nezajímá a nezajímá ani vrcholné politiky v EU, ani světový tisk. Zato pro premiéra je to první, zřejmě tedy nejdůležitější téma. Nebo téma, ve kterém se cítí být silnější.

Tady mohl říct asi pětkrát, že hájí zájmy českých občanů, že pro to má ten nejdůležitější předpoklad, totiž že nemá žádný majetek a že Robert Fico je „proruský“, protože víc kritizuje Brusel než Rusko. No ... já také víc kárám svoje děti než děti sousedů, ale je to proto, protože svoje děti miluji. Myšlenkové schéma českého premiéra je jiné: nepřátelé se musí kritizovat na každém kroku a přátelům stejně soustavně lézt až kdoví kam.

Takže Brusel chválit, Zelenskyj musí být mále svatořečený a když mu Trump zastavuje pomoc, když Zelenskyj postrádá 100 miliard dolarů americké pomoci, když se mluví o korupci a lobbingu v USA a na Ukrajině (poslední zprávy z dneška), tak raději mlčet. Každopádně - o slovenském premiérovi vydrželi klábosit půl hodiny.

Když člověk uváží, že hodina vysílání České televize stojí daňové poplatníky 800 tisíc korun, je to na pováženou (jednoduše: rozpočet ČT na rok je 7 miliard Kč, děleno 365 je to kolem 20 milionů na den, děleno 24 je to 800 tisíc na hodinu, a děleno 60 je to 13 tisíc korun na minutu vysílání, vše jde z poplatků, hrazených majiteli televizorů a má být ještě hůř).

Když už se oba aktéři konečně dostali ke zpackanému státnímu rozpočtu na tento rok, dal nám premiér další mohutné signály: ekonom, který spočítal možné důsledky obchodní války s USA je prodavačem strachu, tato vláda je v klidu, nic nám zvláštního nám nehrozí. Vláda splnila své sliby, všechno zachránila a zachrání i toto.

Ekonomika prý roste, rozpočtový deficit klesá, plynu je dost a ceny energií jdou dolů. Tady už se trochu ztrácel i loajální moderátor, neboť růst ekonomiky po hrůzném propadu ještě stále nedospěl k úrovni před covidem, energie u nás pořád patří k nejdražším v Evropě. Údajně „zvládnutá“ inflace vyšponovala ceny za o 36 % (v letech 2020-23) a ty ceny stále rostou ... jenom pomaleji. Reálná mzda roste, ale 5 % růstu po 12,5 % poklesu může snad jen pomatený politik považovat za úspěch.

Nakonec se pan premiér - jak sám řekl otevřeně a upřímně - vyslovil k machinacím kampeličky, ve které měl milion a kde byl členem. Samozřejmě nedostal klíčovou otázku: proč si zrovna do této kampeličky ukládal tolik peněz, kdo mu to poradil, kdo ho tam pozval. Nebo snad šel po ulici, viděl kampeličku a tak tam zašel s kufříkem?

Premiér Fiala dostal pouze příležitost zastat se svých poradců, kteří v kampeličce fungují a ujistil nás, že kdyby se jim něco prokázalo, tak by to také odsoudil. Do té doby je ale bude hájit. Podivná logika - své politické soupeře vyzval, aby se starali o své kauzy, ale žádnou nepřipomněl.

Jestli mířil na Čapí hnízdo, tak jen připomeňme, že se vyšetřuje od roku 2015, nic se za těch skoro deset let neprokázalo, ale politické kruhy kolem pana Fialy stihly za tu dobu prolít médii kbelíky špíny.

V tomto vystoupení už zazněla na adresu politických soupeřů premiéra jen ta jedna věta. Antibabiš už nezabírá, tak to prostě pan Fiala zkusil s demagogickou sebechválou. Myslím ale, že pozornost mnoha diváků neudržel a hláška moderátora se nenaplní - o ničem z těch nosných témat se tento týden asi diskutovat nebude. Lidé mají jiné starosti.