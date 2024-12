Tak nám schválili rozpočet

Z toho, jak byl Poslaneckou sněmovnou „protlačen“ zákon o státním rozpočtu na příští rok si lze udělat představu o tom, jak v podání vládní koalice funguje demokracie.

Strana, která ve volbách získala nejvíce hlasů je v opozici. Strany, které skončily za ní se spojily a získaly tam mandát k sestavení vlády. V Poslanecké sněmovně vytvořily koaliční většinu, a tak se s nikým nemusejí dohadovat. Pokud nepotřebují ústavní většinu, může se opozice stavět třeba na hlavu, nakonec se schválí to, co si vládní koalice umanula.

A umanutá tedy opravdu je. Ve státním rozpočtu chybí dobrých 45 miliard, což ministr financí řeší mávnutím ruky – jsou to „pouhá“ 2 procenta plánovaných výdajů, což se v příštím roce dá prý snadno ušetřit. Připomíná to tu anekdotu o člověku, který padal z mrakodrapu a lidé v jednotlivých patrech u oken slyšeli, jak říká – zatím je to fajn, však ono to dole nějak dopadne. Tato vláda ví, že volby v příštím roce nepřežije a že své dluhy koncem příštího roku hodí na někoho jiného, koho pak bude z opozičních lavic ještě kritizovat. Tato vypočítavost je neuvěřitelná.

Bude nyní zajímavé, jak se k situaci postaví pan prezident – má sice možnost zákon vetovat, ale dá se čekat, že se zmůže jen na pár silnějších slov a zákon podepíše. Je to přece tak důležitý zákon, že se musí schválit, i když je špatný. Nikdo se ovšem neptá – proč je špatný. Jsou tu snad nějaké ekonomické problémy? Je tu snad pandemie, energetická, finanční, ropná nebo nějaká jiná krize? Je snad válka na Ukrajině pro nás tak nákladná, že musíme jít do rizika a schvalovat děravý rozpočet? Plánujeme snad na příští rok něco výjimečného, kvůli čemu se musíme dál zadlužovat?

Vláda sice tvrdí, že poměr mezi státním dluhem a HDP klesá, což je ovšem jen průhledný statistický trik: růst HDP – byť opravdu velmi nuzný - zajišťuje sám od sebe zlepšení tohoto poměru. To ubohé procento růstu HDP je – zatím – větší částka než zvýšení dluhu, takže to opticky vypadá dobře. Co už ale vláda nezmiňuje – rostou náklady na splácení dluhů a rostou čisté výdaje na úhradu úroků z nich. Mimochodem - těch 45 miliard, které dnes v rozpočtu chybí, si porovnejme se schodky státního rozpočtu v letech, kdy ve vládě bylo hnutí ANO: V roce 2016 jsme měli přebytek 61 mld, potom schodek 6 miliard, přebytek 3 mld a v roce 2019 schodek 28 mld.. Tehdy to všem dnešní vládní koalice z opozičních lavic považovala za katastrofu a důsledek marnotratnosti. Dnes je 45 miliard maličkost, kterou ministr financí hravě ušetří. Když se zkrátka vymění židle, vymění se i názor. Důsledky ovšem platí daňový poplatník.