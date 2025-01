Poslanci nechtějí soudit pana Okamuru

Můžeme si o trestním stíhání poslance Okamury myslet cokoliv, ale postoj koaličních zákonodárců k žádosti policie a vydání k trestnímu stíhání stojí za zamyšlení.

Jedná se o billboardy ve volební kampani, tedy o politiku, která podle některých justičních kruhů překročila meze zákonnosti. Budiž - je to názor.

Podobných billboardů bylo i na straně vládních stran více a nikdo se s tím nezabýval. Budiž. Žádost policie o vydání je výzva poslancům, aby napadené skutky posoudili a aby o vydání rozhodli. Do toho se ovšem nikomu nechce.

Poslanci, kteří už teď vyhlašují, že se pan Okamura vydat má, se tím věcně vůbec nezabývají. Neporovnávají to s ničím, nezabývají se reálným dopadem těch billboardů. Pro ně je opoziční lídr nepřítel, a tak ho prostě předají nezávislým soudům. Odpovědnost neponesou - a přesně o to jde. Zříci se odpovědnosti, přehodit to na jiné. Nemyslím si, že je to správné.

Poslanec Okamura bude mít z policejního stíhání, z případného obvinění a souzení velkou předvolební reklamu a dovolím si odhadnout, že bude mít u jeho voličů podobný dopad, jako soudní procesy, vedené v uplynulých letech proti Donaldu Trumpovi. To si asi vládní poslanci moc neuvědomují.

Rezignují i na to, že by se zkoumáním činů pana Okamury na půdě sněmovny mohlo dojít k obecnějším závěrům o tom, co je a co není přípustné ve volební kampani. Možná se obávají, že by jim to přistřihlo křidýlka, možná už mají připravené své vlastní billboardy s obličeji svých politických soupeřů a možná jim umělá inteligence pomohla je opět nějak upravit. Na vlastní inteligenci v žádném ohledu spoléhat nemohou.