Pirátská digitalizace

Ministr Bartoš udělal několik chyb v těsném sledu za sebou: nejprve se začal chlubit s tím, že zdigitalizuje stavební řízení...

Ukazuje se, že vůbec nevěděl, o čem mluví a že to zjišťuje až dnes, měsíc po spuštění tohoto pirátského paskvilu.

Pak zrušil myšlenku centrálního stavebního úřadu a zachoval stávající počet přes 600 stavebních úřadů v zemi, které mají se systémem pracovat. Pak se pustil do digitalizace za stálého vychloubání, pak se všichni v pátek proškolili a v pondělí se systém spustil. Nefunguje, ministr Bartoš odmítá rezignovat a slibuje, že během srpna udělá pár aktualizací a všechno bude v pohodě.

Piráti jsou opravdu dobří v tom, že si všude rozsadili své kamarády a příznivce. Na odbornost a zkušenosti se při tom moc nehledělo, hlavně na tu stranickou loajalitu. Jestli jsou někde kolem tohoto megaprůšvihu skuteční odborníci - o čemž teď už dost pochybuji - tak v tom své pirátské kolegy nechali pěkně vykoupat.

Bohužel, koupeme si skoro všichni, protože pirát Bartoš ochromil celý systém stavebního řízení, zkomplikoval výstavbu všeho, zhatil plány na stavění bytů, na investiční akce i na obnovu památek. Stát, který to všechno ještě navíc dotuje, to zároveň všechno zkomplikoval. Uvidíme, na jak dlouho a jaká bude cena.

Také uvidíme jaké tanečky budou vládní politici vykrucovat, až se budou snažit neodvolat povedeného ministra z vlády. Jasně uvidíme, že nikomu ve vládě nejde o to, aby věci fungovaly. Jde jen a jen o to, udržet pětikoalici ve vládě a nepustit do ní nikoho jiného.

Když se dnes o někom řekne, že je pirát, znamená to, je sice nadšený, ale nekompetentní. Za totality se tomuto druhu říkalo svazáci a za první republiky vzniklo přiléhavé rčení: dobrými úmysly je dlážděna cesta do pekel. Těmi dobrými úmysly bych si u dnešních pirátů-svazáků nebyla tak úplně jistá.