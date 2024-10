Jak se lže na vládní úrovni

Vláda sice poprvé za dlouhá léta utajila diskusi o přípravě státního rozpočtu, nicméně to teď všechno máme jako na dlani. Školství chce přidat, státní zaměstnanci chtějí přidat a kasa je podle ministra Stanjury prázdná.

Jeden nesmysl vedle druhého. Nejsme chudí, o české dluhopisy je pořád velký zájem a rating máme skvělý. Natažené dlaně ministerstev jsou jenom o přidávání. Že by se něco zlepšovalo, reformovalo, zjednodušilo, o tom není vůbec řeč.

Proč vláda, která má absolutní moc nad celou státní správou, Poslaneckou sněmovnou i Senátem, se kterou evidentně drží basu i Ústavní soud a prezident nedělá žádné reformy? Skoro třicet let tu nikdo neměl takovou situaci – a k čemu to je? Deficit snižují, ale ze stovek miliard ubírají pouhé desítky, zásadní obrat po pandemii a po energetické krizi se nekoná. Letos se handrkují o pár miliard, ale příští rok slíbili státním zaměstnancům 8 % růstu mezd. To je bratru 16 miliard, na které si opět budou půjčovat, přičemž půjčky jsou zase jenom daně, byť odložené.

Politický dogmatismus jim nedovolí vrátit se k superhrubé mzdě, k EET, nedokážou přiznat chyby. Zvýšili počet státních zaměstnanců o dalších 1200 osob, vytvořili posty politických náměstků na ministerstvech, zvedli platy svým regionálním kamarádům, ale kuchařkám ve školách přidat odmítli.

Co dovedou perfektně, to je lhaní. Když slíbili zvýšení platů pedagogickým pracovníkům a pak to nedodrželi, řekli, že pedagogickými pracovníky byli myšleni pouze učitelé. Když řekli, že nezvýší daně a nedodrželi to, řekli, že tím mysleli nezvýšit složenou daňovou kvótu. Přitom spoléhají, že nikdo neví, co to je – že složená daňová kvóta je poměr výběru daní k HDP – takže stačí drobný růst HDP a daně se mohou klidně zvyšovat.

Bohužel – tyto triky nic podstatného nepřinášejí – kromě dojmu, že to vláda dělá dobře. Zdá se však, že s tím dojmem už je tato vláda dost osamocená.