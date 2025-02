EURO jako řešení?

Zavedení Eura je podle mého názoru v této době zástupné téma. Aby se nemluvilo o malérech, které tato vláda spáchala, tak pojďme mluvit o euru.

Ujišťuji Vás, že zavedením eura by se v této ekonomice nenapravilo nic. Euro nezvýší produktivitu práce, nezvýší výkonnost ekonomiky a nepřinese lidem vyšší životní úroveň.

Je to přesně naopak - odlehčete stát, uvolněte prostor pro podnikání, umožněte svižné stavební řízení, dejte do pořádku školství, zdravotnictví, a pak přijděte s eurem, pak nás to posune dopředu.

To zavádění eura mi připadá jako snaha protlačit se z okresního přeboru do první ligy - jakou šanci si myslíte, že v té první lize budeme mít? V okresním přeboru to jakž takž jde. Trénujme, posilujme, buďme na okrese nejlepší, v kraji nejlepší a pak se pusťme třeba do extraligy.

Ale vzít si prvoligový dres a čekat, že z nás udělá prvoligové hráče je nesmysl. Je to další opiát, který nám chcete vnutit.