Jak se stát klimaskeptikem aneb ďáblův advokát
Prostě vás jeho jednání z toho týmu či společenské bubliny nějak vydělí?
Ač nejsem sledovač sociálních sítí naskočilo mi tuhle před oči náhodně jakési video o vyvracení klima-nesmyslů páně Macinky ( https://www.facebook.com/reel/1808896436464198 ).
Autorem je „Štít demokracie“, jinak bohužel nevím kdy vzniklo, kdo je autor ani kdo onen věrozvěst napravující lži a přinášející pravdu. Není u něj bohužel datum ani jméno (nebo jsem jej přehlédl).
Docela se zájmem jsem si ho poslechl. Pár dní váhal a nakonec se neudržel abych se z rozčarování „nevypsal“. Komentáře pod videem již byly, bohužel, uzamčené-tak si alespoň ulevím zde a hodím pár svých myšlenek na papír. ...jemný a dvouvrstvý, byť jen virtuální.
Autor argumentuje převratnou studií z r.2015 (0).
Nejsem specialista klimatolog, jsem technik, či spíše technokrat a vědu mám rád. A vadí mi polopravdy a zamlčování faktů. A zamlčení faktů znamená manipulaci. A když už něco „vědecky“ dokazuji či vyvracím, měl bych se také jako vědec chovat.
Tak popořadě:
- Proč je tato studie nazvána „přelomová“? Stálo by to za pár slov vysvětlení. Proč nejsou také „přelomové“ jiné studie s podobným zaměřením z předešlých (či následných) let? Namátkou jsem jich nalezl několik (1). Proč zrovna tato a proč přelomová?
- Závislost oteplení na CO2 je logaritmická-na tom, co vím, panuje zatím obecná shoda. Logaritmus je rostoucí v celém svém rozsahu. Nicméně uvedený graf je lineární a zmíněná logaritmická závislost z něj nijak nevyplývá. Proč? Co je špatně?
Uvádím-li veřejnou odbornou vědeckou studii nelze prostě pominout i komentáře, námitky a odborné výhrady, které jsou k této studii také publikovány. Když už jí vyhledám, tak jsou námitky prostě nepřehlédnutelné. I pro laika jako jsem já. Proč tyto výhrady vědců zamlčujete a nezmíníte je? Proč manipulujete s fakty tím, že vyberete jen některé? Stručně tedy:
- Studie je prováděna v pouhých dvou lokalitách (Alaska, Oklahoma) a nelze z ní usuzovat na celý svět. Dvě lokality nemohou vypovídat o charakteru klima celého světa. Zejména Aljaška je svou polohou v oblasti vysoké zeměpisné šířky nepříliš vypovídající ( tím spíše, že klimatické modely IPCC nejsou příliš přesné v oblasti pólů)
- Studie vychází z velmi omezených dat z let 2000-2010. Z velmi úzkého časového období, z kterého nelze usuzovat na dlouhodobý vliv. (Snad i proto není z dat zřejmá logaritmická závislost zmíněná výše?)
- Dekáda 2000-2010 je označována za „přestávku“, za období zpomalení oteplování globálních povrchových teplot. Proč tedy zrovna toto výjimečné a poněkud nestandardní období? Na Aljašce v období 2010-2015 teploty rostly výrazně vyšším tempem než v dekádě 2000-2010 (2).
- Byla-li studie publikována až v roce 2015, proč nebyla zahrnuta do výpočtu i data z posledních 5 let? Výpočet ani generování grafu netrvá 5 let. A doplnit aktuální data do vzorce je prací na několik minut/hodin/dní. Samozřejmě první co člověka napadne je zamlčení některých faktů a předpojatost vůči pozdějším datům. Jaký je skutečný důvod?
To byly hlavní výhrady odborníků k této konkrétní studii. Nemám příliš času ani znalostí abych se věnoval dalším detailům. Ponechám to raději povolanějším klimatologům. Nicméně přidám k tomu ještě několik dalších komentářů a nejasností:
Každý statistik nepochybně zná mantru „korelace není kauzalita“. Jakým způsobem uvedená studie potvrzuje závislost teploty na CO2? Jak z této studie vyplývá že růst teploty je způsoben růstem CO2? A nikoli třeba opačně-že růst CO2 je důsledkem zvýšení teploty? Nebo množství CO2 a teplota mají jinou, společnou, příčinu? Nebo jde jen shodou náhod v krátkém časovém období? Že nejde o pouhou korelaci?
Studie (3) nabízí takový příklad: autoři spočítali o kolik se snížila izolační schopnost zemského pláště vytěžením plynu a dalších fosilních paliv až do r.2010. Důsledkem, dle této studie, je ohřívání zemského povrchu, moře a vzduchu geotermálním teplem-vnitřním teplem zemského jádra a sluneční radiací. Růst CO2 je pochopitelně průvodním jevem spalování fosilních paliv. Nikoli tedy příčinou oteplení, nýbrž jen průvodním jevem a důsledkem spalování. Výsledkem jejich výpočtů je zvýšení teploty země o 0,83°. Dle 4. zprávy IPCC je průměrný nárůst teploty ve 20. století 0,56-0,92°C. Což docela sedí... Děsivé je, že čí více spálíme-tím více bude CO2. A tím více se sníží izolace zemského pláště a zvýší oteplení. Což lze mylně interpretovat jako důkaz skleníkového efektu....
Studie (4) dvojice klimatologů Zeller-Nikolov, podílejících se i na tvorbě několika klimatických modelů, doslova tvrdí, že : „...představuje fyzikální důkaz toho, že nedávné oteplování bylo způsobeno snížením albeda oblačnosti, a nikoli nárůstem koncentrací skleníkových plynů, jak tvrdí IPCC.“ Zeller-Nikolov mají na svědomí několik studií které vyvrací teorii skleníkového efektu, resp. nabízejí alternativní zdůvodnění.
Studie (5) vycházející z Planckova zákona vyvozuje logaritmickou závislost teploty na růstu CO2. Zdvojnásobení koncentrace CO2 v ovzduší by znamenalo navýšení průměrné teploty o méně než 1°C. IPCC uvádělo v témže roce 4x větší hodnotu. Ale již se opravilo... Autor studie je fyzik a není klimatolog. Někteří odborníci s ním nesouhlasí a tvrdí že jeho závěry jsou nesprávné. Konkrétní argumenty nebo studie vyvracející jeho tvrzení ale bohužel chybí.
Jistě by se našla i řada dalších studií vyvracející nebo naopak potvrzující to či ono. Což je právě krása vědy. Vyvrací a dokazuje. Ale nesmí zamlčovat a manipulovat.
Bohužel, hypotéza globálního oteplování (ano-jedná se stále jen o hypotézu) již dávno není vysoce odborné téma. Nýbrž téma sociální. Téma o němž učí Filozofická fakulta UK jako o faktu společně s tréninkem blokády, narušení dopravy či sabotáže toku fosilních paliv. Stálo by za porovnání kolik studentů absolvuje Matfyz a kolik Fildu...
Neberte prosím tento text jako podporu jedné či druhé strany. Ale spíše jako kritiku obou stran. Je docela dobře možné že některé mnou uvedené studie již jsou dávno vyvrácené. A jen jsem nenašel v sobě dost dalších sil na dohledání. Ponechám to s nadšením zkušenějším, odbornějším a znalejším. Jen si myslím, že prostě polopravdou se nesmysly vyvracet nemají. Tak prosím příště nezamlčujte fakta... A já se mezitím budu těšit na další objevy a studie té či oné strany :-)
Howgh
(0) Observational determination of surface radiative forcing by CO2 from 2000 to 2010 (Feldman, Collins...)
(1) Observational Evidence of Increasing Global Radiative Forcing, Kramer, Soden, 2021
Radiative forcing due to carbon dioxide, Shine, Perry, 2023
State dependence of CO2 forcing and its implications for climate sensitivity, Raozhe, Kramer, 2023
(a další.....)
(2)Alaska National Climate Report
<https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/national/201513>
Alaska Cllimate Research center
<https://akclimate.org/data/time-series-data/>
(3) Energy conservation in the Earth’s crust and climate change, Yao Mu& Xinzhi Mu, 2013
(4)Exact Formulas for Estimating the Equilibrium Climate Sensitivity of Rocky Planets & Moons to Total Solar Irradiance, Absorbed Shortwave Radiation, Planetary Albedo and Surface Atmospheric Pressure, Ned Nikolov, Ph.D. and Karl Zeller, Ph.D. April, 2022
(5)Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases, A. van Wijngaarden and W. Happer, 2020
František Novotný
