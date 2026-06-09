Vyřeší problém, když se Okamura soudu omluví?
Jak možná víte, třímilionový peněžitý trest uložený Obvodním soudem pro Prahu dne 3.6.2026 má být takovou malou náplastí na vyvolávání strachu a podněcování k nenávisti, kterého se dopustilo hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou tím, že na svůj předvolební plakát umístili umělou inteligencí vygenerovaný obrázek s afroevropským chirurgem. [1]
Pouliční chirurgové ve Velké Británii se však o verdiktu českého soudu dozvěděli a nyní vše nasvědčuje tomu, že se odhodlali k protestům: Například v pátek v Londýně byl pouličně ošetřen zpěvák Talay Riley a s ním ještě jeden člověk, který momentálně změnil své ošetřování z uličního ambulantního na nemocniční [2]. Po ošetřujících lékařích se zatím bezvýsledně pátrá.
Ještě je sice možné, že někomu se natolik znelíbil jeho pěvecký projev, že se rozhodl takto zabránit v pokračování jeho umělecké dráhy, ale takto nečestný a nesportovní způsob veřejnost jen těžko přijme. Na ta ošetření je přece jen už zvyklá.
Další dovozový chirurg se k protestu připojil včera večer v Belfastu. Pacienta stěžujícího si na bolesti hlavy se rozhodl ošetřit ambulantně, ale hlavně bez anestézie [3]. Jeho zákrok byl násilně přerušen zřejmě dalšími klienty nacházejícími se v pouliční čekárně. Pacient byl převezen do nemocnice, jeho ošetřující lékař je ve vazbě.
Problémem by ani tak nebyl protest britských chirurgů, ale momentálně zjitřená atmosféra v celém Albionu, za kterou stojí případ v prosinci ambulantně ošetřeného Henry Nowaka v Southamptnu [4]. Ten se údajně lékařskému zákroku bránil natolik, že jej musela zklidnit někým přivolaná policie. A to už britská veřejnost špatně vydýchává. Zřejmě někde zahlédla kousek toho Okamurova plakátu a teď se v ní šíří ta zasetá nenávist...
I když se vlastně nabízí jedno vysvětlení a s ním spojené řešení: britským chirurgům z dovozu se zřejmě příčí odosobněný umělou inteligencí generovaný portrét a rádi by měli na plakátě nějakou reálnou osobnost, někoho ze svého středu...
Teď už vše závisí jenom na domluvě: Pokud se Okamura omluví a soud to povolí, může SPD vylepit opravené plakáty se skutečnou tváří nějakého britského chirurga, který by pak rád za reklamu zaplatil tu částku uloženou SPD (pokud by ji soud nechtěl SPD prominout).
Já myslím, že by to byl hezký win-win stav.
PS: Doufám, že takto odlehčeně pojatý blog bude čitateli přijat vstřícně a nevyvolá vlnu další údajné nenávisti vůči inženýrům a doktorům s neevropskými kořeny.
[1] Za chirurgy z dovozu dostalo SPD třímilionový trest
[2] V Londýně ubodali zpěváka Talaye Rileyho
[3] Súdánec se na ulici snažil uříznout muži hlavu
[4] Pobodal mě, nemohu dýchat
Karel Babica
Ruský medvěd a prašiví psi aneb sedm znaků jak rozpoznat, proč by Česku euro prospělo
Krátké pojednání o úskalích spojených s blogerskou tvorbou podanou s úsměvným nadhledem a formou snadno přístupnou
Karel Babica
Malá poznámka ke znovu a znovu propíranému brněnskému sjezdu
Stále se dočítám různá proti ale hlavně pro. Dovolte mi, abych také já mohl přispěchat se svou troškou do mlýna.
Karel Babica
Až
Cítím, že nelze zůstat stát stranou v současném společenském dění. A tak se angažovaně připojuji a stavím se (zřejmě poprvé) na tu správnou stranu...
Karel Babica
Malá poznámka k demokratickým hodnotám nejen Milionových chvilek
Vítejte v komedii století, kde v hlavní roli hraje charakter a morální zásady stoupenců progresivní liberální demokracie. Scénář bychom měli, herce také, hledá se jen režisér, který by se sehnul pro pohozenou rukavici...
Karel Babica
Malá poznámka k velké demonstraci
Také vám přijde zvláštní, kam se to česká společnost za dlouhých 37 let posunula? (délka blogu 15 vteřin)
|Další články autora
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo
Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud...
Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín
Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují....
V Otrokovicích se utkají betonové kánoe, které vytvořili studenti středních škol
Betonové kánoe, které vytvořili studenti středních škol, se příští týden utkají v Otrokovicích na...
Světlovský bál oslaví dvacetiny, do Bojkovic opět dorazí i soubory ze zahraničí
Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál v Bojkovicích na Uherskohradišťsku oslaví 20 let své...
Nový Jičín po rok trvající rekonstrukci za 110 milionů korun otevřel koupaliště
Nový Jičín dnes po rok trvající rekonstrukci slavnostně otevřel koupaliště. Za práce a vybavení...
Prodejci za gastro stánky na vánočních trzích v Brně zaplatili téměř 27 mil. Kč
Prodejci jídla a pití nabídli v elektronické aukci městské části Brno-střed za pronájem prodejních...
Prodej pozemku pro bydlení v Opatovicích nad Labem
Opatovice nad Labem, okres Pardubice
4 250 000 Kč
- Počet článků 107
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1015x