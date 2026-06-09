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Vyřeší problém, když se Okamura soudu omluví?

Před šesti dny padlo (zatím nepravomocné) soudní rozhodnutí zaplatit třímilionovou pokutu za podněcování k nenávisti prostřednictvím plakátů pro hnutí SPD v rámci jeho loňské předvolební kampaně.

Jak možná víte, třímilionový peněžitý trest uložený Obvodním soudem pro Prahu dne 3.6.2026 má být takovou malou náplastí na vyvolávání strachu a podněcování k nenávisti, kterého se dopustilo hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou tím, že na svůj předvolební plakát umístili umělou inteligencí vygenerovaný obrázek s afroevropským chirurgem. [1]

Pouliční chirurgové ve Velké Británii se však o verdiktu českého soudu dozvěděli a nyní vše nasvědčuje tomu, že se odhodlali k protestům: Například v pátek v Londýně byl pouličně ošetřen zpěvák Talay Riley a s ním ještě jeden člověk, který momentálně změnil své ošetřování z uličního ambulantního na nemocniční [2]. Po ošetřujících lékařích se zatím bezvýsledně pátrá.
Ještě je sice možné, že někomu se natolik znelíbil jeho pěvecký projev, že se rozhodl takto zabránit v pokračování jeho umělecké dráhy, ale takto nečestný a nesportovní způsob veřejnost jen těžko přijme. Na ta ošetření je přece jen už zvyklá.

Další dovozový chirurg se k protestu připojil včera večer v Belfastu. Pacienta stěžujícího si na bolesti hlavy se rozhodl ošetřit ambulantně, ale hlavně bez anestézie [3]. Jeho zákrok byl násilně přerušen zřejmě dalšími klienty nacházejícími se v pouliční čekárně. Pacient byl převezen do nemocnice, jeho ošetřující lékař je ve vazbě.

Problémem by ani tak nebyl protest britských chirurgů, ale momentálně zjitřená atmosféra v celém Albionu, za kterou stojí případ v prosinci ambulantně ošetřeného Henry Nowaka v Southamptnu [4]. Ten se údajně lékařskému zákroku bránil natolik, že jej musela zklidnit někým přivolaná policie. A to už britská veřejnost špatně vydýchává. Zřejmě někde zahlédla kousek toho Okamurova plakátu a teď se v ní šíří ta zasetá nenávist...

I když se vlastně nabízí jedno vysvětlení a s ním spojené řešení: britským chirurgům z dovozu se zřejmě příčí odosobněný umělou inteligencí generovaný portrét a rádi by měli na plakátě nějakou reálnou osobnost, někoho ze svého středu...
Teď už vše závisí jenom na domluvě: Pokud se Okamura omluví a soud to povolí, může SPD vylepit opravené plakáty se skutečnou tváří nějakého britského chirurga, který by pak rád za reklamu zaplatil tu částku uloženou SPD (pokud by ji soud nechtěl SPD prominout).
Já myslím, že by to byl hezký win-win stav.

PS: Doufám, že takto odlehčeně pojatý blog bude čitateli přijat vstřícně a nevyvolá vlnu další údajné nenávisti vůči inženýrům a doktorům s neevropskými kořeny.

[1] Za chirurgy z dovozu dostalo SPD třímilionový trest
[2] V Londýně ubodali zpěváka Talaye Rileyho
[3] Súdánec se na ulici snažil uříznout muži hlavu
[4] Pobodal mě, nemohu dýchat

Autor: Karel Babica | úterý 9.6.2026 18:49 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Jsem obyčejný chlap. Milovník zvířat i dobrého jídla. Občas zůstávám v údivu nad tím, co přináší život, občas mne náš svět vytáčí. Tak bych se rád podělil.

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