Vtipnější vyhrává

Předvolební boj mezi politiky již propukl naplno. Soutěže o nejvtipnějšího politika na naší scéně se v tuto chvíli účastní pánové Fiala a Rakušan. Který z nich si vede lépe? Posuďte sami.

Náš nejlepší a nejzodpovědnější premiér Fiala tentokrát nevypustil jasný signál, nýbrž skvělý vtip. Tak o tom nadšeně referuje Super.cz: Premiér Fiala se poprvé pokusil o vtip a všechny tím šokoval. [1]

Podle článku [1] komentoval premiér Fiala neúčast na jednání slovy: „Ti, kteří měli přijít, nepřišli“, což je tak úžasně vtipné, že v záchvatech smíchu zcela zaniká otázka, proč by se tam vůbec ti dotyční měli trmácet.

Slovní políček opozici se mu podařilo dát za jejich neúčast na jednání o bezpečnostních otázkách a zvýšení výdajů na zbrojení. Sice se mu za svou nepřítomnost předem omluvili, sice si čtyřkolka vše předem odsouhlasila a veřejně to oznámila (čímž opozici postavila před hotovou věc), ale to nevadí, opozice si měla přijít na „jednání“ poslechnout, co svou přítomností „společně“ odsouhlasila. Takže za měsíc, za rok, zkrátka kdykoliv v budoucnu by se jim o hlavy mohlo otřískat: zúčastnili jste se jednání, souhlasili jste s projektem...

V opačném případě teď vtipný Fiala může poukazovat, jak pramálo opozici záleží na tomto státu a jeho bezpečnosti...

Já myslím, že úžasné vtipnosti celé té situace neubírá nic ani mé neobratné podání tohoto skvělého Fialova vtipu.

Jako druhý na scénu nastoupil již osvědčený matador soutěže, ministr Rakušan. Po skvělých vtipech Dozimetr a Migrační pakt z kol minulých zabodoval tentokrát vtipem: „Osobně žádné ‚šmírování‘ rozhodně nepodporuju. Pokud vyhláška... takové riziko obsahuje, přese mě určitě neprojde“ [3]

Takto uniklý návrh vyhlášky [2] odsoudila hlava ministerstva, které provozováním dohledu (nad více jak 450 000 lidí) pomocí Krizového informačního týmu (KRIT) zajišťuje „včasnou identifikaci osob, které mohou šířit antisystémové nálady“ [4]

Nevím proč, ale já Rakušanovi věřím. Asi proto, že vím, jak takové ministerstvo funguje: Nikdo nikomu nic nezadává, nikdo nikoho ničím nepověřuje, nekontroluje se plnění úkolů v termínech...

Prostě hned za toaletami v přízemí mají na ministerstvu místnost zvanou vyhláškovna, kam si pracovníci mohou odskočit a nezávazně „hodit“ na papír znění budoucí vyhlášky, která je při plnění jiných pracovních povinností tak nějak mimochodem napadne.

A koncem týdne se popsané papíry sesbírají a ty, které jsou dostatečně zaplněné textem, dále postupují namátkovým výběrem jako návrhy, které pak čekají na schválení...

A tak se může snadno stát, že se tam dostane i nějaký kanadský žertík, sepsaný někým anonymně během přestávky na oběd...

Naštěstí je bdělý ministr připraven promptně zasáhnout ve chvíli, kdy na návrh takové vyhlášky upozorní iRozhlas. [2]

Tak úžasného máme ministra.

Co říci závěrem? Že se nemohu dočkat dalšího kola vtipů a doufám ve větší účast soutěžících nejen z řad politiků.

[1] premier-fiala-se-poprve-pokusil-o-vtip-a-vsechny-tim-sokoval

[2] iRozhlas: lokalizacni-udaje-sledovani-data

[3] echo24: Rakušan se nehlasi ke smirovaci vyhlasce

[4] ministerstvo vnitra: krizovy informacni tym