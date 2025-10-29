Usekejme nohy koním
Včera jsem si (bez suportu ČT a ČRo) připomněl 90. výročí . . . . [1]
vzniku státu, který před 32 roky zaniknul rozpadem. . . . . [2], [3]
Jde o Československo, i když by se to někomu nemuselo líbit.
Myslím nemusel líbit ten číselný údaj. Ale vyslovila jej sama ministryně obrany, tedy důvěryhodná autorita, její výrok je řádně ozdrojován, jedná se tudíž o pravdivou, ověřenou, jen možná ne zcela přesnou informaci.
Takto se dnes dělá zodpovědná novinařina, takže by nemělo dojít ke stažení tohoto blogu z důvodu šíření dezinformací, jak se mi to opakovaně stává...
Ale to byla jen poznámka na okraj. Pravý důvod napsání blogu je třeba hledat v článku, který nejenže stojí za vaši pozornost, ale já se rovnou přimlouvám k okamžité realizaci skvělého nápadu v něm. . . . . . . . [4]
Všem nám jde o blaho tohoto státu a nepropásnutí příležitostí. . . . . . [5]
Rovněž by nám mělo jít o zodpovědný ekologický přístup k našemu světu, přírodě, nulové uhlíkové stopě a jejich zachování příštím generacím.
Ta základní myšlenka je (alespoň pro mne) jasná, zřejmá a z toho článku doslova vyhřezává: Jestliže je nějaká skvělá a správná věc malinko znevýhodněna proti té původní neskvělé až nežádoucí věci, je naší povinností tuto disproporci odstranit. A ukáže-li se, že to znevýhodnění nelze jednoduše odstranit u té správné věci, pak musíme dodatečně dostatečně znevýhodnit stávající nechtěné řešení, aby se tak odstranila jeho nezasloužená konkurenční výhoda.
Konkrétně si v článku autor všímá, že jinak úžasné elektromobily přece jen trošku kulhají v oblasti dobíjení. Respektive rychlost doplňování elektrické energie zatím časově řádově pokulhává za rychlostí doplňování uhlovodíkových paliv. Je tedy plně ospraveditelné dodatečné časové znevýhodnění řidičů spalovacích aut.
Budou-li přinuceni strávit na čerpací stanici ne minuty, ale desítky minut až hodiny, přestane být pomalé dobíjení elektromobilů vnímáno jako handicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [6]
Prostě nastolíme pro všechny stejné podmínky. Za mne nastane win-win stav.
Pokud se mezi vámi nacházejí remcalové, kterým ten úžasný pokrok ve srovnávání kroku správných versus nežádoucích věcí nejde moc pod vous, dovolím si poukázat, že k tomuto jevu již dávno dochází a všichni jsme s daným stavem spokojeni:
Ve školství je to zavedení integrace a inkluze, které fixují rychlost toku informací směrem k žákům na stabilizovanou úroveň, která je (dle hesla rychlost karavany určuje nejpomalejší velbloud) držena v žádaných mantinelech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [7]
Také (zatím jen velké) firmy mají nařízeno dodržovat kvóty, které zajišťují, že nikdo není předem diskvalifikován pouze na základě jakýchsi chimérních schopností či kvalit, nově se přihlédne i ke genderu, etnicitě, inovativnosti, kompetencím, zkrátka upozadí se ty jakési nezasloužené stereotypní vlastnosti preferované na úkor diverzity apod. . . . . . . [8]
A úplně na závěr se podívejme na odstraňování disproporcí u Zeleného údělu. Co je levné, dodaníme, pardon, cenově dorovnáme pomocí emisních povolenek na žádanou cenovou hladinu tak, aby bezemisní řešení nebylo cenově či jakkoliv jinak znevýhodněno. . . . . . . . . . . [9]
Více příkladů asi hledat netřeba, spíše hledejme, kde ještě mají nechtěná řešení nezaslouženou konkurenční výhodu a něco s tím dělejme.
[1] cnn.iprima.cz/pietni-akt-na-prazskem-vitkove od času 2:00
[2] cs.wikipedia.org/wiki/Československo
[3] cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_Československa
[4] americka-zelena-iniciativa-vola-po-pomalejsim-tankovani
[5] ceska-republika-na-bojkotu-green-dealu-pry-prodela-kalhoty
[6] cs.wikipedia.org/wiki/Handicap
[7] presto-skola.cz/inkluzivni-vzdelavani
[8] parlament-schvalil-prelomova-pravidla-pro-gender-rovnost
[9] emisni-povolenky-prichazeji-jak-se-na-ne-pripravit
Malá poznámka k jedné brutální lži vládního dezinformátora
Možná by bylo správnější titulovat jej jako vládního koordinátora vypouštějícího dezinformace. Za mne jsou oba tituly prašť jako uhoď. Protože já tam žádný podstatný rozdíl nevidím.
Ať si to Turek odpracuje!
Jsem zděšen skandálem, který válcuje tento stát. Naše křehká demokracie je v ohrožení. Alespoň tak na mne působí titulky článků beroucí si na paškál pana Turka. Včetně blogů na tomto serveru. Ostatně posuďte sami:
Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí
Klíčová slova: štvavé zprávy, vycvičené týmy, formulovat nebezpečnost, proruská propaganda, podněcování k nenávisti, široké servery, snížení šíření fake-news, křehká demokracie, sepsat trestní oznámení, chraňme naše prostší občany
Malá poznámka ke hře na demokracii
Jinak už realitu, kterou momentálně žijeme v rámci EU, prostě nazvat nelze. Ale lze ji ještě vhodně dodefinovat: Hra na demokracii, která se hraje bez pravidel.
Nepotřebujeme německé platy!
Kdo si myslel, že premiér, kterého nám celý svět závidí, vyhrál zlatou slibem německých platů v ČR (pokud dostane další šanci), tak ten ostrouhal. Petr právě přišel s novým zázrakem...
