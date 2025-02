Signály, signály, kam jste se poděly? Aneb Péťa mění styl?

Necelý týden po proslovu Mr. Vance si všímám změn. Ač dosud doznívá nářek a kvílení morálních majáků, tu a tam začínají proskakovat avizované taneční kreace. Tipuji, že evropské hodnoty si mohou projít zemětřesením.

Ale na to pravé převlékání kabátů je zatím brzo. Potřebná garderoba se teprve šije...

Svetruše se rozhodla opustit slibně rozjetý vlak a umožnit tak jiným politikům spočnout na nejvyšší příčkách v neoblíbenosti. Na jedné straně je to škoda, její přítomnost spolehlivě zvyšovala nevolitelnost oné partaje, na stranu druhou se za ní tesknit asi nebude. Myslím, že na její odchod lze aplikovat Bolkovo slavné „Tož jen di, val, val a už sa nevracaj.“ [1]

Evropští lídři se cítili odstrčení, když neobdrželi pozvánku k dojednávání míru na Ukrajině a tak si narychlo spíchli další neformální bezpečnostní summit v Paříži. Vůbec nevadilo, že jim zrovna jeden bezpečnostní summit skončil. Jediný, komu to vadilo, byl náš nejlepší premiér Ukrajiny, protože na něj v tom kalupu úplně zapomněli a on se přitom na ten summit tak těšil...

Jak se pak vysvětlilo, bylo to proto, že Česko nikdy nemělo kolonie, což nakonec musel Péťa sám rád uznat. Ale proč o tom píšu: Došlo totiž k jakémusi zlomu. Dosud Péťa vysílal jen samé jasné signály (přesně mířené na problém) a náhle šlus. Najednou z Péti nevylezl signál, ale striktně zformulovaný pokyn, jak dále postupovat v Evropě. Panečku! To vezmete peníze (které jste si předtím zapomněli v kampeličce), zbraně, které jste dosud (opatřené hedvábnou šňůrkou) neodeslali na Ukrajinu, obojím plácnete na stůl a voilà! Svět vás z fleku začne brát vážně. [2]

Máme to snad chápat tak, že při dosavadním vysílání jasných signálů nás svět dost vážně nebral? Má to snad znamenat, že dosavadní praktiky nejúspěšnějšího premiéra (jakého jsme kdy měli) nepatřily k těm nejúspěšnějším? Má mít od teď prioritu diktát peněz a zbraní namísto vracení slušnosti do politiky? Tak tomu, Péťo, říkám kotrmelec.

A raději už vůbec nespekuluji, kde chceš Péťo tebou výše řečené splašit. To, že národ odmítne premiérem slibované německé mzdy, neznamená, že se už už nemůže dočkat, jak vyvalí všechny své prachy na stůl dle premiérova přání.

A pokud jde o zbraně, škoda, že sis nevšiml, že díky tvému úspěšnému premiérování to nedávno zapíchli např. Zetor, Kovosvit, Liberty známá také jako NHKG. A vystřelení českého kosmonauta na oběžnou dráhu ani naše plánované budoucí vedoucí postavení v AI technologiích nám zbraně na stůl fakt nezajistí.

A já naiva jsem si myslel, že ten, kdo chce být politický lídr, musí být schopný. Ne všeho. Jen schopný. A musí mít charisma a tzv. fištróna. Pak že jej mohou ostatní brát vážně a mít jej za autoritu. No a podle tebe k tomu stačí hlavně prachy a zbraně. Asi proto, že to druhé (na rozdíl od toho prvního) jsi schopen si nějak sehnat.

