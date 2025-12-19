Proč je nutno zakázat hotovost
Ano, teď v čase adventním rozhodl jsem se přestat s navážením se do té správné evropské politiky a pokusím se dnes na ni najít spíše pozitiva.
A začneme rovnou s nactiutrháním. Toho se dopustil belgický podnikatel a lobbista Frederic Baldan když podal žalobu na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen kvůli netransparentnímu nákupu vakcín od firmy Pfizer. Je to ohavné, napadne-li se naše velká vůdkyně (nezaměňujte prosím se slovem škůdkyně) a tak se dotyčný pán nemůže divit, že dostal přes prsty.
A zase: v čase II. světové války by byl za podrývání vítězného úsilí Říše nejspíše postaven ke zdi (a nebylo by to za účelem močení). V čase totality (kterou nezažila celá EU, ale my si ji dobře pamatujeme) by patrně podstoupil převýchovu v některém Táboru nucených prací pro politicky nespolehlivé (např. na Jáchymovsku či Příbramsku).
Zatímco dnes mu hrozí maximálně ukončení účtu. Vlastně účtů: osobního, firemního, domácího (a pro jistotu) i spořícího účtu Fredericova pětiletého syna. [1], [2]
Z čehož je jednoznačně vidět, oč demokratičtější je dnešní EU v porovnání s nacistickým Německem či socialistickým Československem.
A tak se přimlouvám za urychlené zavedení digitálního eura [3], aby EU nemusela znovu sahat po praktikách těch předchozích demokratických totalit.
Závěrem se dostávám ke dvěma projevům z Brusele. Zatímco ten první se snaží podpořit zdravé směřování EU a pragmaticky jej podpořit (jak správně podotýká řečnice, která přišla do Bruselu pracovat, nikoliv kritizovat a podrývat)[4], ten druhý se snaží EU poškodit nebo přinejmenším zpochybnit jednoznačné výdobytky těch nejlepších evropských hodnot. Jak signifikantní je, že nejde o nikoho jiného než proputinovského, proorbánovského a určitě i proficovského slovenského poslance Mazureka [5].
... a nezbytné odkazy dodávající mému blogu punc seriózního příspěvku:
[1] nezabít ale zakázat existenci
[2] parlamentní otázka – uzavření bankovních účtů
[3] evropská centrální banka chce spustit digitální euro
[4] facebook danušenerudové
[5] vy nie ste príčetní – prejav Mazureka
Karel Babica
Usekejme nohy koním
ať neběží tak rychle a hadi jim stačí... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vždyť pokud se tak stane ve jménu té správné ideologie, jedná se o záslužný čin, proti kterému by se vzepřel leda dekadentní dezolát.
Karel Babica
Malá poznámka k jedné brutální lži vládního dezinformátora
Možná by bylo správnější titulovat jej jako vládního koordinátora vypouštějícího dezinformace. Za mne jsou oba tituly prašť jako uhoď. Protože já tam žádný podstatný rozdíl nevidím.
Karel Babica
Ať si to Turek odpracuje!
Jsem zděšen skandálem, který válcuje tento stát. Naše křehká demokracie je v ohrožení. Alespoň tak na mne působí titulky článků beroucí si na paškál pana Turka. Včetně blogů na tomto serveru. Ostatně posuďte sami:
Karel Babica
Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí
Klíčová slova: štvavé zprávy, vycvičené týmy, formulovat nebezpečnost, proruská propaganda, podněcování k nenávisti, široké servery, snížení šíření fake-news, křehká demokracie, sepsat trestní oznámení, chraňme naše prostší občany
Karel Babica
Malá poznámka ke hře na demokracii
Jinak už realitu, kterou momentálně žijeme v rámci EU, prostě nazvat nelze. Ale lze ji ještě vhodně dodefinovat: Hra na demokracii, která se hraje bez pravidel.
