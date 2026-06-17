Podpoř i ty svou stávkující televizi a rozhlas!
Doufám, že ani vám neušla další fáze boje našich veřejnoprávních médií o zachování demokracie (ale také koncesionářských poplatků) v našich luzích a hájích. A každý občan se srdcem na správném místě cítí jako svou povinnost solidárně se připojit k této stávce.
Když stávkují železnice nebo letecké společnosti, je to jednoduché: vlaky nejezdí, letadla nelétají. A my, pasažéři těch společností, podporujeme jejich stávku tak nějak bez vlastního přičinění. Jenže veřejnoprávní média chtějí stávkovat, ale přesto zachovat vysílání. A právě v tom je můžeme, co můžeme, my je musíme podpořit: Jednoduše si den předem, v den stávky a rovněž po celý následující den nenaladíme žádnou stanici českého veřejnoprávního média. Jen tak bude mít ta stávka smysl! Je to adekvátní s nevyužíváním služeb stávkujících společností (třeba železnic či leteckých společností).
Co když ale nesleduji veřejnoprávní vysílání? Jak potom mohu podpořit ty stávkující? Nebudu považován za stávkokaza? Nebo obviněn z nesolidárnosti? Nemyslím si to. Je přece jen rozdíl, když nesleduji veřejnoprávní televizi proto, že mne jejich program nezajímá a nebo proto, že si je VĚDOMĚ nezapnu, abych podpořil jejich stávku.
(Tímto odpovídám tisícům těch, kteří -společně se mnou- nevyhledávají signál veřejnoprávních médií, ale přesto by rádi jejich stávku podpořili. Prostě dělejte to, co obvykle: nesledujte ČT a ČRo, jen si to výjimečně zdůvodněte podporou stávky.)
Neberte, prosím, tento blog na lehkou váhu. Jen si představte, jak musí zaměstnance veřejnoprávních institucí morálně podpořit to vědomí, že jejich stávkové úsilí padlo na úrodnou půdu a že jejich vysílání prakticky nikdo nesleduje. Stejně jako by nikdo nejel vlakem či neletěl letadlem. A to všechno ve jménu demokracie.
PS: Málem bych vám zapomněl říci, kdy že ta stávka bude, abyste omylem nepřestali sledovat veřejnoprávní média i v době kdy ještě/už stávkovat nebudou: tím dnem je 22. červen 2026
Karel Babica
Protest chirurgů aneb vyřeší problém, když se Okamura soudu omluví?
Před šesti dny padlo (zatím nepravomocné) soudní rozhodnutí zaplatit třímilionovou pokutu za podněcování k nenávisti prostřednictvím plakátů pro hnutí SPD v rámci jeho loňské předvolební kampaně.
Karel Babica
Ruský medvěd a prašiví psi aneb sedm znaků jak rozpoznat, proč by Česku euro prospělo
Krátké pojednání o úskalích spojených s blogerskou tvorbou podanou s úsměvným nadhledem a formou snadno přístupnou
Karel Babica
Malá poznámka ke znovu a znovu propíranému brněnskému sjezdu
Stále se dočítám různá proti ale hlavně pro. Dovolte mi, abych také já mohl přispěchat se svou troškou do mlýna.
Karel Babica
Až
Cítím, že nelze zůstat stát stranou v současném společenském dění. A tak se angažovaně připojuji a stavím se (zřejmě poprvé) na tu správnou stranu...
Karel Babica
Malá poznámka k demokratickým hodnotám nejen Milionových chvilek
Vítejte v komedii století, kde v hlavní roli hraje charakter a morální zásady stoupenců progresivní liberální demokracie. Scénář bychom měli, herce také, hledá se jen režisér, který by se sehnul pro pohozenou rukavici...
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
V Brně v české premiéře zazněla hudba ze slavného Jarrettova Kolínského koncertu
Ve vyprodaném brněnském Besedním domě dnes zazněl Kolínský koncert od Keitha Jarretta. Dílo původně...
Soupeř Česka pod lupou: JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League
Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech....
Námitky nejvyšší státní zástupkyně v kárném řízení s Lastoveckou soud neprojedná
Námitky v kárném řízení se státní zástupkyni Petrou Lastoveckou, které podala nejvyšší státní...
Soud řeší spor o výpověď z komunitního centra v ostravské kolonii Bedřiška
Okresní soud v Ostravě se zabývá sporem mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a Spolkem...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
- Počet článků 109
- Celková karma 18,83
- Průměrná čtenost 999x