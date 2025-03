Peníze na stůl!

Zbraně na stůl pak už přijdou samy... Možná jste zaznamenali v poslední době svěží, progresívní vítr, který vane nejen naší politikou.

Já jej tedy zaznamenal a jeho poslední poryv kulminoval v pořadu Pavlíny Wolfové 360° na CNN Prima News [1]. V kostce tam soudruh Žáček označil český sociální systém za přebujelý a soudruh Lechota mu přizvukoval, že seřezání je rozhodně na stole, když jde o bezpečnost občanů.

Já s oběma samozřejmě jednoznačně souzním, jestli s něčím nesouhlasím, pak s polovičatostí jejich řešení. Náš světový lídr a premiér v jedné osobě se nechal slyšet, že máme maximálně šest let na přípravu [2], než přijde na řadu v agresivním plánu soudruha Putina na dobytí světa Česko.

No jo, co když se ale jinak neomylný premiér plete? Co když v Rusku uzákoní kalendáře s deseti nebo jedenácti měsíci? Nebo co když si zákeřně sníží počty dnů v těch měsících? Pak takový útok můžeme očekávat ne za šest, ale za pět – čtyři – tři – dva – jedna ...

Na to jen seřezání důchodců stačit nemusí. Naštěstí Česko má více přebujelých systémů, přikročme směle k dalšímu řezání. Takový krásný příklad přebujelého systému je kupříkladu zdravotnictví. Člověka si tam přehazují jako horký brambor, než je konečně přistoupeno k nějakému zákroku. Přitom dnes existují (např. při aktivaci software) pokročilé sofistikované a inteligentní systémy, které nejen dokáží rozpoznávat, co jim sdělujete, ale rovněž vám správně odpoví. Aplikace takového inteligentního hlasového systému by snížila počet ordinací (a hlavně jejich personálu) jen na minimální počet pro výkon těch skutečně nezbytných zákroků.

Stejně tak si postavme otázku, zda by naši ukrajinští národní hosté nebyli užitečnější jako síla, která se postaví agresorovi Putinovi na východě Ukrajiny. Jednak tím seřízneme další přebujelý systém, ale hlavně tak získáme víc času pro další seřezávání (kupříkladu neziskovek). Peníze nechť proudí do zákopů a zbraní, ne do naší (za normální situace pochopitelné) pohostinnosti.

Pracovní místa Ukrajinců si tak budou moci rozdělit mezi sebou zdravotníci a důchodci (či zmínění pracovníci neziskovek).

Někomu se můj návrh líbit nemusí, ale heslo nového větru naší politiky zní: hlavně bezpečnost. A tomu je potřeba podřídit vše.

Rovněž mi přijde zcestné jen tak sedět a čekat, až přijde ten nevyhnutný ruský útok. Vy snad budete sedět a čekat, až požár dorazí k vašemu obydlí? Je potřeba neotálet a vyrazit hasit. Nejlépe přímo do Moskvy. A pokud gosudar před námi prchne z Moskvy do Vladivostoku, pak nám nestačí zastavit se v Moskvě. Naším cílem se musí stát Vladivostok!

A kdyby se uchýlil (a v dnešním stavu americké politiky by mne to nepřekvapilo) dokonce do Washigtonu, nechť se Washigton logicky stane naším cílem. Za bezpečnost Evropy! Za vítězství nad agresorem!

Pak teprve si budeme moci společně říct, že seřezávání mělo smysl.

