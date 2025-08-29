Nepotřebujeme německé platy!
Zřejmě pod vlivem pocitu, že absence jeho slibu německých platů ve volebním programu by mu mohl přivodit odliv oddaných voličů, napravuje Péťa reputaci i situaci skvělým tahem, hodným velmistra.
Ještě než jej stihli (zřejmě si jej nedopatřením spletli s Rajchlem nebo Babišem) vypískat z volebního shromáždění v Děčíně, proběhl exkluzivní předvolební rozhovor mladého voliče se světovým lídrem. Díky němu jsme se dozvěděli, že německé mzdy jsou rozežranost, tuzemský (ty správné hodnoty vyznávající) volič, se spokojí s málem:
„Moji rodiče berou každý něco přes 20 tisíc.Takže mají cca 40 tisíc měsíčně.
A z těch peněz obstarají náš barák, dvě auta, jednou za rok jet na dovolenou a čtyři děti na studiích. Dá se to zvládnout, když prostě jinde ušetříte.“
Tak cožpak o to, 40 000 měsíčně je balík, který každý nemá. Ale pojďme si to trošku blíže rozebrat. Píše barák, patrně ne nový (přece jen se 40 litry nová hacienda nehrozí a pokud by spláceli hypotéku, mohlo by to jeho rodinu přiškrtit v rozletu). Pro vodu se dá chodit k řece, to je taky úspora, topí dřevem jen když začne mrznout, čili investice do svetrů a dříví nebudou pro rodinu vůbec likvidační. Dvě auta ... no dobrá, s volským potahem je sice doprava autem pomalejší, ale na druhou stranu levná, platíte jen za povinné ručení. A čtyři děti na studiích v nežravějším věku také nemohou stát majlant. Zvlášť když si umí věci potřebné ke studiu spolu sdílet. Jídlo se dá sezónně efektivně doplňovat produkty z vlastního pole, takže náklady na jídlo se vám zredukují na náklady na sadbu. Nedivte se pak, že si můžete dopřávat dovolenou s celou rodinou a neškrtit přitom výdaje. Zkrátka sami vidíte, že když se chce, tak to jde.
Však jej také pan premiér pochválil: „Řekl jste to naprosto skvěle. A ještě jsem vás chtěl požádat o jednu věc: pozdravujte ode mne rodiče.“
Tak vidíte, německé platy nejsou vůbec, ale vůbec potřeba!
A co vy? Stačí vám pro vaši šestičlennou rodinu ještě méně? Gratuluji, můžete s klidným svědomím volit SPOLU. Jen to nám totiž zaručí, že se naše demokracie nezvrhne východním směrem a zůstaneme trčet tam, kde jsme.
A stačí přitom opravdu málo: Jen jinde ušetřit...
www.fintag.cz/2025/08/28/video-spolu-fialova-vzorova-domacnost-nejspis-jede-na-davkach
Karel Babica
Další články autora
