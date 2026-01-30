Na rohu ulice vrah o morálce káže
A mi ta slova naskočila, když jsem narazil na článek pissálka Vltavského, který pro Super.cz popisuje rázný krok Evy Pavlové (to je ta, co ji ze svého platu neuživí choť a tak jí byla naší vládou přiklepnuta almužna [1]), aby mohla jít dál s hlavou vztyčenou. [2]
Nuže vězte, že té osůbce se nezamlouvá, že jsou některá sdělení „za hranou“. Rozeberme si to.
Doslova napsala: „Lži, pomluvy, výhružky, urážky, vyvolávání strachu… Člověk to do určité doby ignoruje, přehlíží, soustředí svou pozornost na věci prospěšné. Ale jen do určité doby“
Takže soudružce politručce pojednou od této středy vadí ...zhoršující se prostředí na sociálních sítích...
A já se ptám, kde měla vraženou tu svou hlavu, když se „strategický komunikátor“ (původně podřízený hradního pána) rozohňoval v mééédiích a označoval nesympatizanty jediného uznávaného oficiálního narativu požehnaného vládou sviněmi?
Kam čuměla, zatímco se její choť neustále otíral o Babiše či Turka, až se zdálo, že v tomto státě neexistují jiné problémy než existence těchto dvou individuí? Možná mu jsou oba dva nesympatičtí, ale měl by si uvědomit, že i když se o nich vyjadřuje jako soukromá osoba, vyjadřuje se o nich současně i jako hlava státu.
Pan Turek se v úterý 27.1. rozhovořil o tom, kterak si byl nucen projít mediální antikampaní (kde svou nezastupitelnou roli sehrál a nadále sehrává manžílek soudružky moralizující). [3] Rovněž tam pan Turek hovořil o jedincích ovládaných nenávistí a o společnosti rozdělované a rozdělené na dvě nesmiřitelné části. A položil si i otázku, kdo zasel a kdo podporuje ten rozkol společnosti. A odpověď je stejně jednoduchá jako jednoznačná. Jako facka. A jen pro úplnost dodám, že tento současný stav neměl nikdy v minulosti obdoby.
Hrozně se mi „líbí“, jak je v naprostém pořádku, dokud do někoho kope morální maják. Ale jakmile si ten okopávaný dovolí dupnout majáčku na malíček, ozve se nářek, kvílení přecházející v kvikot, jedna srdceryvná scéna střídá druhou [4] a najednou je třeba přestat ignorovat zhoršující se prostředí, skoncovat s lhaním, výhružkami, vyvoláváním strachu....
Dokonce je čas se tomu všemu postavit, vyjít do ulic a říct své rozhodné ne! No sláva! Soudružka se nám probudila!!! A s ní i Milionový chlívek a Člověk v plísni. Jen ten zvolený termín 21. února mi přijde takový nemastný neslaný. Vám i vašemu choti by víc šel k pleti 25. únor.
Podumejte o tom.
[1] mala poznamka k apanazi prvni ceske damy
[2] eva pavlova bouchla do stolu a rozcilila se
[3] o co tady ve skutečnosti jde
[4] mimořádný brífink presidenta republiky
Karel Babica
Dárek pro Trumpa
Třese bába dědkem: „Dědku vstávej, Venezuela byla napadena a Maduro unesen!“ Dědek se zavrtí a zamručí : „Nejanči a nech mě ležet, Američané to tak určitě nenechají.“
Karel Babica
Proč je nutno zakázat hotovost
V tomto čase až nepřiměřené adorace zimních svátků bych namísto odmítání hodnotové politiky rád poukázal na pozitiva, která nám přináší život v evropské unii. Ale i na odsouzeníhodnou snahu dezolátů trvale opakovaně poškozovat EU.
Karel Babica
Usekejme nohy koním
ať neběží tak rychle a hadi jim stačí... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vždyť pokud se tak stane ve jménu té správné ideologie, jedná se o záslužný čin, proti kterému by se vzepřel leda dekadentní dezolát.
Karel Babica
Malá poznámka k jedné brutální lži vládního dezinformátora
Možná by bylo správnější titulovat jej jako vládního koordinátora vypouštějícího dezinformace. Za mne jsou oba tituly prašť jako uhoď. Protože já tam žádný podstatný rozdíl nevidím.
Karel Babica
Ať si to Turek odpracuje!
Jsem zděšen skandálem, který válcuje tento stát. Naše křehká demokracie je v ohrožení. Alespoň tak na mne působí titulky článků beroucí si na paškál pana Turka. Včetně blogů na tomto serveru. Ostatně posuďte sami:
Další články autora
- Počet článků 102
- Celková karma 18,63
- Průměrná čtenost 1039x