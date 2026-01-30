Na rohu ulice vrah o morálce káže

zpíval kdysi bard Karel, kterého jistě nenapadlo, že tato slova budou opět aktuální v budoucnosti vzdálené desítky let od chvíle, kdy jeho text spatřil světlo světa...

A mi ta slova naskočila, když jsem narazil na článek pissálka Vltavského, který pro Super.cz popisuje rázný krok Evy Pavlové (to je ta, co ji ze svého platu neuživí choť a tak jí byla naší vládou přiklepnuta almužna [1]), aby mohla jít dál s hlavou vztyčenou. [2]

Nuže vězte, že té osůbce se nezamlouvá, že jsou některá sdělení „za hranou“. Rozeberme si to.

Doslova napsala: „Lži, pomluvy, výhružky, urážky, vyvolávání strachu… Člověk to do určité doby ignoruje, přehlíží, soustředí svou pozornost na věci prospěšné. Ale jen do určité doby“

Takže soudružce politručce pojednou od této středy vadí ...zhoršující se prostředí na sociálních sítích...

A já se ptám, kde měla vraženou tu svou hlavu, když se „strategický komunikátor“ (původně podřízený hradního pána) rozohňoval v mééédiích a označoval nesympatizanty jediného uznávaného oficiálního narativu požehnaného vládou sviněmi?

Kam čuměla, zatímco se její choť neustále otíral o Babiše či Turka, až se zdálo, že v tomto státě neexistují jiné problémy než existence těchto dvou individuí? Možná mu jsou oba dva nesympatičtí, ale měl by si uvědomit, že i když se o nich vyjadřuje jako soukromá osoba, vyjadřuje se o nich současně i jako hlava státu.

Pan Turek se v úterý 27.1. rozhovořil o tom, kterak si byl nucen projít mediální antikampaní (kde svou nezastupitelnou roli sehrál a nadále sehrává manžílek soudružky moralizující). [3] Rovněž tam pan Turek hovořil o jedincích ovládaných nenávistí a o společnosti rozdělované a rozdělené na dvě nesmiřitelné části. A položil si i otázku, kdo zasel a kdo podporuje ten rozkol společnosti. A odpověď je stejně jednoduchá jako jednoznačná. Jako facka. A jen pro úplnost dodám, že tento současný stav neměl nikdy v minulosti obdoby.

Hrozně se mi „líbí“, jak je v naprostém pořádku, dokud do někoho kope morální maják. Ale jakmile si ten okopávaný dovolí dupnout majáčku na malíček, ozve se nářek, kvílení přecházející v kvikot, jedna srdceryvná scéna střídá druhou [4] a najednou je třeba přestat ignorovat zhoršující se prostředí, skoncovat s lhaním, výhružkami, vyvoláváním strachu....

Dokonce je čas se tomu všemu postavit, vyjít do ulic a říct své rozhodné ne! No sláva! Soudružka se nám probudila!!! A s ní i Milionový chlívek a Člověk v plísni. Jen ten zvolený termín 21. února mi přijde takový nemastný neslaný. Vám i vašemu choti by víc šel k pleti 25. únor.

Podumejte o tom.

[1] mala poznamka k apanazi prvni ceske damy
[2] eva pavlova bouchla do stolu a rozcilila se
[3] o co tady ve skutečnosti jde
[4] mimořádný brífink presidenta republiky

Autor: Karel Babica | pátek 30.1.2026 16:14 | karma článku: 15,50 | přečteno: 135x

Další články autora

Karel Babica

Dárek pro Trumpa

Třese bába dědkem: „Dědku vstávej, Venezuela byla napadena a Maduro unesen!“ Dědek se zavrtí a zamručí : „Nejanči a nech mě ležet, Američané to tak určitě nenechají.“

3.1.2026 v 17:20 | Karma: 23,37 | Přečteno: 445x | Společnost

Karel Babica

Proč je nutno zakázat hotovost

V tomto čase až nepřiměřené adorace zimních svátků bych namísto odmítání hodnotové politiky rád poukázal na pozitiva, která nám přináší život v evropské unii. Ale i na odsouzeníhodnou snahu dezolátů trvale opakovaně poškozovat EU.

19.12.2025 v 14:00 | Karma: 19,32 | Přečteno: 472x | Společnost

Karel Babica

Usekejme nohy koním

ať neběží tak rychle a hadi jim stačí... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vždyť pokud se tak stane ve jménu té správné ideologie, jedná se o záslužný čin, proti kterému by se vzepřel leda dekadentní dezolát.

29.10.2025 v 15:45 | Karma: 18,09 | Přečteno: 238x | Společnost

Karel Babica

Malá poznámka k jedné brutální lži vládního dezinformátora

Možná by bylo správnější titulovat jej jako vládního koordinátora vypouštějícího dezinformace. Za mne jsou oba tituly prašť jako uhoď. Protože já tam žádný podstatný rozdíl nevidím.

17.10.2025 v 16:39 | Karma: 23,61 | Přečteno: 510x | Společnost

Karel Babica

Ať si to Turek odpracuje!

Jsem zděšen skandálem, který válcuje tento stát. Naše křehká demokracie je v ohrožení. Alespoň tak na mne působí titulky článků beroucí si na paškál pana Turka. Včetně blogů na tomto serveru. Ostatně posuďte sami:

13.10.2025 v 18:33 | Karma: 30,17 | Přečteno: 552x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Příbram hledá firmu, která za stovky milionů postaví plavecký bazén

ilustrační snímek
30. ledna 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Příbram hledá firmu, která postaví plavecký bazén. Radnice k zakázce za stovky milionů korun...

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, meziročně o 2900 méně

ilustrační snímek
30. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, u kterých zasahovali. Meziročně je to o...

Ústecká zoologická zahrada má novou expozici pro drobné plazy bazilišky přilbové

ilustrační snímek
30. ledna 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Ústecká zoologická zahrada zpřístupnila v exotáriu novou expozici pro bazilišky přilbové. Chovný...

Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
30. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na...

Karel Babica

  • Počet článků 102
  • Celková karma 18,63
  • Průměrná čtenost 1039x
Jsem obyčejný chlap. Milovník zvířat i dobrého jídla. Občas zůstávám v údivu nad tím, co přináší život, občas mne náš svět vytáčí. Tak bych se rád podělil.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.