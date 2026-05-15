Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Malá poznámka ke znovu a znovu propíranému brněnskému sjezdu

Stále se dočítám různá proti ale hlavně pro. Dovolte mi, abych také já mohl přispěchat se svou troškou do mlýna.

Nejen, že dnes jistí - hodnotově správně ukotvení - občané volají po vstřícném kroku vůči nepolitickému občanskému sdružení německého kamaráda Posselta (které si chce jen zatrsat v historických krojích ve městě Brünn). Jako bonus bychom patrně měli odsoudit tehdejší hanebné a nepřístojné chování českého obyvatelstva vůči německé (nejen tehdy odsouvané) menšině po ukončení II. světové války, vzít se společně za ruce a jít se tam křepčícím Genossin und Genossinnen omluvit a posypat si hlavu popelem.

Patrně jsme v roce 1945 byli povinováni nosit jim buchty s kávou a vůbec jim všestranně ulehčovat ten odchod nařízený vítěznými mocnostmi. Nebo co vlastně očekávali např. po události, jejíž průběh zde hodlám popsat? Tu událost si můžete vygůglit třeba jako vojenský soud v Medlánkách [1] nebo zapátrat v Moravském zemském muzeu či Moravském zemském archivu, jak doporučuje AI. Já se přidržel popisu na platformě X.com [2]

K čemu tehdy došlo? 20.dubna 1945 se v odpoledních hodinách shromáždil poměrně početný dav na nákladním nádraží Severní dráhy, kde byl během náletu sovětských letounů poškozen vlak naložený cukrem. Všichni svědkové těchto událostí po válce do protokolů shodně vypovídali, že hlídkující němečtí a maďarští vojáci povolili civilistům cukr odnést. Situace se však změnila ve chvíli, kdy se na místě objevilo několik brněnských Němců z blízkého okolí, kteří začali přítomné zadržovat a předávat hlídkám tzv. lidobrany (Volkssturm). Obzvláště aktivně si přitom počínali jedenašedesátiletý Ignaz Greger a jeho o rok starší žena Berta z Křídlovické ulice č. 53.

Celkem 15 obviněných odvezli do budovy právnické fakulty, kde zasedl stanný soud pod vedením Hugo Römera, který všechny podezřelé odsoudil k trestu smrti. Vynesené rozsudky smrti musel dálnopisem schválit K. H. Frank; bez jeho souhlasu nesměly být žádné popravy vykonány. Po schválení byli (nyní již odsouzenci) 21. dubna v odpoledních hodinách odvezeni do prostoru vojenské střelnice v brněnské čtvrti Medlánky, kde již byl sovětskými válečnými zajatci vykopán hrob. Osobními auty přijeli příslušníci gestapa (mj. komisaři Franz Schauschütz, Kurt Leischke, vrchní kriminální sekretář Sigfried Pribyl, Trittner, Schwarz, Wachtl, Jurak a další).

Odsouzení Rudolf Brablenec, Karel Drábík, Adolf Drbal, Viktor Grossmann, František Huňař, Ladislav Mann, Bedřich Pomp, Karel Švejda, Jaroslav Válek, Josef Vojtek, Miroslav Vyčesal, Alois Zelený, Ing. Adolf Zobač, František Žemlička museli sestoupit do hrobu, lehnout si a takto byly zastřeleni; jediná žena, Marie Podsedníková, byla střelena Trittnerem nad hrobem, kam poté spadla.

Co dodat? Že diskusní příspěvky těchto patnácti obětí si dnes pod blogy a články (vítajícími rozhodnutí uspořádat letos sjezd Landsmannschaftu v Brünn) bohužel nepřečtete. Jako jejich plnohodnotná náhražka jsou zde ale k nalezení reakce (namátkou) Hanny Rybnicke, Marka Valíčka, Martina Ireina, Viléma Baráka nebo blog Karla Chrčálka (který si vytkl cíl pobavit se a zasmát) či jeho „sparingpartnera“ Jana Urbana. Tito (a řada dalších) se už postarají o váš správný vhled jak na naši historii tak na naši současnost.

[1] vojenský soud v Medlánkách
[2] střípky z minulosti

Autor: Karel Babica | pátek 15.5.2026 13:50 | karma článku: 12,20 | přečteno: 111x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Karel Babica

Cítím, že nelze zůstat stát stranou v současném společenském dění. A tak se angažovaně připojuji a stavím se (zřejmě poprvé) na tu správnou stranu...

22.2.2026 v 9:30 | Karma: 18,62 | Přečteno: 266x | Diskuse | Poezie a próza

Karel Babica

Malá poznámka k demokratickým hodnotám nejen Milionových chvilek

Vítejte v komedii století, kde v hlavní roli hraje charakter a morální zásady stoupenců progresivní liberální demokracie. Scénář bychom měli, herce také, hledá se jen režisér, který by se sehnul pro pohozenou rukavici...

4.2.2026 v 1:50 | Karma: 38,72 | Přečteno: 869x | Společnost

Karel Babica

Malá poznámka k velké demonstraci

Také vám přijde zvláštní, kam se to česká společnost za dlouhých 37 let posunula? (délka blogu 15 vteřin)

1.2.2026 v 20:13 | Karma: 29,16 | Přečteno: 439x | Miniblogy

Karel Babica

Na rohu ulice vrah o morálce káže

zpíval kdysi bard Karel, kterého jistě nenapadlo, že tato slova budou opět aktuální v budoucnosti vzdálené desítky let od chvíle, kdy jeho text spatřil světlo světa...

30.1.2026 v 16:14 | Karma: 32,35 | Přečteno: 590x | Společnost

Karel Babica

Dárek pro Trumpa

Třese bába dědkem: „Dědku vstávej, Venezuela byla napadena a Maduro unesen!“ Dědek se zavrtí a zamručí : „Nejanči a nech mě ležet, Američané to tak určitě nenechají.“

3.1.2026 v 17:20 | Karma: 23,68 | Přečteno: 458x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Dodávka nabourala do vozu údržby zeleně, náraz vážně zranil dva pracovníky

Dodávka srazila muže a ženu v ulici Novopetrovická. (15. května 2026)
15. května 2026  14:32,  aktualizováno  15:14

Dopravu na tahu z pražských Hájů do Uhříněvsi dnes odpoledne komplikovala nehoda dodávky, která...

Část Prahy trápil výpadek elektřiny. Dopravu komplikovaly nefunkční semafory

Instalace semaforů a dopravních značek na křižovatce v brněnské Slatině
15. května 2026  15:12,  aktualizováno  15:32

Část Prahy zasáhl v pátek výpadek elektrického proudu. Informovala o tom policejní mluvčí Eva...

Češi vstupují do MS v hokeji 2026. Ve Fribourgu je čeká nebezpečné Dánsko

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.
15. května 2026  15:02

Česká hokejová reprezentace vstupuje do mistrovství světa ve Švýcarsku s ambicemi na úspěch i...

Festival Firefest v Tanvaldu

ilustrační snímek
15. května 2026  14:53

Festival místních kapel Firefest pořádá v sobotu město Tanvald společně s hasiči ze Šumburku.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Karel Babica

  • Počet článků 106
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1018x
Jsem obyčejný chlap. Milovník zvířat i dobrého jídla. Občas zůstávám v údivu nad tím, co přináší život, občas mne náš svět vytáčí. Tak bych se rád podělil.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.