Malá poznámka ke znovu a znovu propíranému brněnskému sjezdu
Nejen, že dnes jistí - hodnotově správně ukotvení - občané volají po vstřícném kroku vůči nepolitickému občanskému sdružení německého kamaráda Posselta (které si chce jen zatrsat v historických krojích ve městě Brünn). Jako bonus bychom patrně měli odsoudit tehdejší hanebné a nepřístojné chování českého obyvatelstva vůči německé (nejen tehdy odsouvané) menšině po ukončení II. světové války, vzít se společně za ruce a jít se tam křepčícím Genossin und Genossinnen omluvit a posypat si hlavu popelem.
Patrně jsme v roce 1945 byli povinováni nosit jim buchty s kávou a vůbec jim všestranně ulehčovat ten odchod nařízený vítěznými mocnostmi. Nebo co vlastně očekávali např. po události, jejíž průběh zde hodlám popsat? Tu událost si můžete vygůglit třeba jako vojenský soud v Medlánkách [1] nebo zapátrat v Moravském zemském muzeu či Moravském zemském archivu, jak doporučuje AI. Já se přidržel popisu na platformě X.com [2]
K čemu tehdy došlo? 20.dubna 1945 se v odpoledních hodinách shromáždil poměrně početný dav na nákladním nádraží Severní dráhy, kde byl během náletu sovětských letounů poškozen vlak naložený cukrem. Všichni svědkové těchto událostí po válce do protokolů shodně vypovídali, že hlídkující němečtí a maďarští vojáci povolili civilistům cukr odnést. Situace se však změnila ve chvíli, kdy se na místě objevilo několik brněnských Němců z blízkého okolí, kteří začali přítomné zadržovat a předávat hlídkám tzv. lidobrany (Volkssturm). Obzvláště aktivně si přitom počínali jedenašedesátiletý Ignaz Greger a jeho o rok starší žena Berta z Křídlovické ulice č. 53.
Celkem 15 obviněných odvezli do budovy právnické fakulty, kde zasedl stanný soud pod vedením Hugo Römera, který všechny podezřelé odsoudil k trestu smrti. Vynesené rozsudky smrti musel dálnopisem schválit K. H. Frank; bez jeho souhlasu nesměly být žádné popravy vykonány. Po schválení byli (nyní již odsouzenci) 21. dubna v odpoledních hodinách odvezeni do prostoru vojenské střelnice v brněnské čtvrti Medlánky, kde již byl sovětskými válečnými zajatci vykopán hrob. Osobními auty přijeli příslušníci gestapa (mj. komisaři Franz Schauschütz, Kurt Leischke, vrchní kriminální sekretář Sigfried Pribyl, Trittner, Schwarz, Wachtl, Jurak a další).
Odsouzení Rudolf Brablenec, Karel Drábík, Adolf Drbal, Viktor Grossmann, František Huňař, Ladislav Mann, Bedřich Pomp, Karel Švejda, Jaroslav Válek, Josef Vojtek, Miroslav Vyčesal, Alois Zelený, Ing. Adolf Zobač, František Žemlička museli sestoupit do hrobu, lehnout si a takto byly zastřeleni; jediná žena, Marie Podsedníková, byla střelena Trittnerem nad hrobem, kam poté spadla.
Co dodat? Že diskusní příspěvky těchto patnácti obětí si dnes pod blogy a články (vítajícími rozhodnutí uspořádat letos sjezd Landsmannschaftu v Brünn) bohužel nepřečtete. Jako jejich plnohodnotná náhražka jsou zde ale k nalezení reakce (namátkou) Hanny Rybnicke, Marka Valíčka, Martina Ireina, Viléma Baráka nebo blog Karla Chrčálka (který si vytkl cíl pobavit se a zasmát) či jeho „sparingpartnera“ Jana Urbana. Tito (a řada dalších) se už postarají o váš správný vhled jak na naši historii tak na naši současnost.
