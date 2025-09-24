Malá poznámka ke hře na demokracii

Jinak už realitu, kterou momentálně žijeme v rámci EU, prostě nazvat nelze. Ale lze ji ještě vhodně dodefinovat: Hra na demokracii, která se hraje bez pravidel.

A skutečně se zdá, že evropskou demokracii reálně nahrazuje pouhá hra na demokracii, o které píši hlavně pod vlivem v Česku nadcházejících voleb.

Protože čím se má vyznačovat správná demokracie? Umělá inteligence nachází cca 4-5 atributů (v např.[1]), které by taková demokracie měla splňovat:

  • suverenita lidu, kdy je moc vázána na občany
  • svobodné a férové volby jako mechanismus rozhodování
  • princip dělby moci (zákonodárná, výkonná, soudní) pro zamezení zneužití moci
  • ochrana lidských práv a svobod a ústavní pořádek jako rámec pro fungování systému
  • ještě bych doplnil, že důležitá je také svoboda médií pro informovanost a kontrolu vlády a vícestranický systém umožňující soutěž politických názorů

Kolik těchto atributů lze odstranit bez nebezpečí, že by se mohlo přestat hovořit o demokracii? Stačí odstranit jeden? Nebo lze bez obav odstranit až čtyři z pěti? To ponechám na vašem laskavém uvážení.

Možná vám ještě mlhavě utkvělo v paměti, kterak se opakovala irská referenda o lisabonské smlouvě (mluvím o rocích 2008 - 2009), protože hned nebylo dosaženo toho správného skóre [2] [3][4]. Musím konstatovat, že od těch dob malin nezralých se postupy „vylepšily“. Například v loňských rumunských volbách [5],[6], které skončily až letos v květnu vítězstvím té správné persony..., [7], [8]
Podobně nechutně to proběhlo ve Francii: Letos v březnu jsme svědky politické smrti Marine Le Pen, protože se pro tu správnou demokracii nehodila a navíc byla doma víc a víc úspěšnější...[9], [10], [11].
Podivné volební čachry zažívá také Německo. Zvlášť řvavá je poslední kauza, o které jste z našich médií neslyšeli (a pravděpodobně ani neuslyšíte). [12]
Tu se vám nyní pokusím přiblížit:
V Ludwigshafenu (to je město na jihu Německa co má asi 170 tisic obyvatel) se teď konaly volby starosty. Problém ale byl, že hlavní kandidát Joachim Paul (byl jedničkou v průzkumech) zastupoval zlou, zlou a ošklivou politickou stranu AfD, která navzdory své popularitě mezi prostým lidem je trnem v oku osvědčených evropských hodnot. Nezbylo nic jiného než přijít s pokrokovou demokratickou metodou. Ta umožnila vystavit znalecký posudek, který kandidátskému dezolátovi vystavil zákaz, čímž ho ouředně postavil mimo kandidaturu. Když není okamžitý náhradní kandidát ze stejné strany, je nejen kandidát, ale též závadná strana elegantně vyřazena.
Proč to tak popisuji? Protože občanům Ludwigshafenu se tento „demokratický postup“ ani za mák nezamlouval. Jestliže dříve bývala volební účast přes 60% (poslední volby 60.2%), nyní byla hojná účast plných 29,3%. A v této záplavě volebních lístků bylo nebývale vysoké procento lístků neplatných. Protože úmyslně zkažených (čti zneplatněných). A to celých 9.2%, přičemž průměr se pohybuje někde nad dvěma procenty (poslední volby 2,6%)

Ať žije demokracie, ať žijí volby! (Ale jenom ty, které podpoří jen správné kandidáty té správné demokracie).

A pro ty hloubavější z vás mám všetečnou otázku: Jak je asi zajištěn žádaný výsledek českých voleb? Korespondenční volby trochu zklamali jejich architekty, přichytíme se ruského vlivu? Nebo přijdou bdělí strážci správné demokracie s ryze českým řešením? Nechme se překvapit, jisté je jedno: muž s koženou brašnou nesmí projít.

Pak bude stačit přimět nenáviděného (ale trpěného Babiše) ke spojení s těmi správnými demokraty, jakými jsou např. SPOLU, STAN či Piráti (případně Motoristé, kteří jsou ochotni přibrat na palubu SPOLU), postačí vyšachovat Stačilo! a ponechat SPD jako kůl v plotě. [13]

Cestu na hodnotově vytuněný Západ a zachování té jediné správné demokracie budeme mít zakonzervovánu. Praktický venkovský lékař (a občasný bloger) si může pod vlivem mainstreamu nadále hýčkat svou obsesi, další zdejší význačné morální majáky mohou hlasitě hýkat, kterak se máme úžasně a skvěle i pro ty, kteří si toho nějakým nedopatřením dosud nepovšimli.
A když citlivě a správně předefinujeme staré a přežité atributy demokracie, budeme se z ní moci těšit pod laskavým vedením té jediné správné demokracie progresivního střihu třeba v převýchovných táborech pro dezoláty (ty se tak samozřejmě nebudou nazývat).
Šťastnou a nechvějící se ruku při nadcházejících volbách, ovčané.

Administrací vyžádaný seznam relevantních zdrojů, ze kterých jsem při tvorbě tohoto blogu čerpal:

[1] Demokracie – maturitní otázka
[2] Ratifikační proces v členských státech
[3] Irové v referendu odmítli lisabonskou smlouvu
[4] Irsko referendum Lisabon
[5] Calin Georgescu politik ktery mohl byt prezidentem
[6] rumunsky ustavni soud zrusil presidentske volby
[7] Prezidentské volby – hledání které otřáslo demokracií
[8] V Rumunsku je jasno vyhrál proevropský liberál
[9] politická smrt Marine Le Pen
[10] V průzkumech vede ale volby nevyhraje
[11] Soud rozhodl Le Pen zpronevěřila peníze parlamentu
[12] Volby v Německu se změnily ve frašku
[13] Volebni pruzkumy

Odkazy na další zdroje, které s tímto blogem souvisí nepřímo:

[14] Demokracie a politická participace
[15] Rozkaz zněl jasně
[16] Zmanipulované svobodné volby

Autor: Karel Babica | středa 24.9.2025 10:52 | karma článku: 10,77 | přečteno: 113x

Karel Babica

  • Počet článků 95
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1095x
Jsem obyčejný chlap. Milovník zvířat i dobrého jídla. Občas zůstávám v údivu nad tím, co přináší život, občas mne náš svět vytáčí. Tak bych se rád podělil.

