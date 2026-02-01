Malá poznámka k velké demonstraci
V roce 1989 se demonstrovalo
proti bolševikovi
a za svobodné parlamentní volby.
.
V roce 2026 se demonstruje
na podporu převlečeného bolševika
proti jinému bolševikovi
a proti výsledkům svobodných parlamentních voleb.
.
Karel Babica
Na rohu ulice vrah o morálce káže
zpíval kdysi bard Karel, kterého jistě nenapadlo, že tato slova budou opět aktuální v budoucnosti vzdálené desítky let od chvíle, kdy jeho text spatřil světlo světa...
Karel Babica
Dárek pro Trumpa
Třese bába dědkem: „Dědku vstávej, Venezuela byla napadena a Maduro unesen!“ Dědek se zavrtí a zamručí : „Nejanči a nech mě ležet, Američané to tak určitě nenechají.“
Karel Babica
Proč je nutno zakázat hotovost
V tomto čase až nepřiměřené adorace zimních svátků bych namísto odmítání hodnotové politiky rád poukázal na pozitiva, která nám přináší život v evropské unii. Ale i na odsouzeníhodnou snahu dezolátů trvale opakovaně poškozovat EU.
Karel Babica
Usekejme nohy koním
ať neběží tak rychle a hadi jim stačí... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vždyť pokud se tak stane ve jménu té správné ideologie, jedná se o záslužný čin, proti kterému by se vzepřel leda dekadentní dezolát.
Karel Babica
Malá poznámka k jedné brutální lži vládního dezinformátora
Možná by bylo správnější titulovat jej jako vládního koordinátora vypouštějícího dezinformace. Za mne jsou oba tituly prašť jako uhoď. Protože já tam žádný podstatný rozdíl nevidím.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Žena chtěla zachránit svého psa, málem přišla o život. Pomohl pohotový svědek
K vážné situaci došlo v neděli v podvečer na polozamrzlém Labi v Nymburce. Na led se tam zaběhl...
OBRAZEM: Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta. Na místě mělo být kolem 80 tisíc lidí
V centru metropole se v neděli od 15 hodin konala demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla....
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Teplotní skok se nekoná. Meteorologové ubrali, mrazy a mlhy v Česku zůstanou
Ještě v pátek to vypadalo, že Česko čeká výrazné oteplení a ve středu se teploty vyšplhají až k...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 103
- Celková karma 23,88
- Průměrná čtenost 1035x