Malá poznámka k velké demonstraci

Také vám přijde zvláštní, kam se to česká společnost za dlouhých 37 let posunula? (délka blogu 15 vteřin)

V roce 1989 se demonstrovalo

proti bolševikovi

a za svobodné parlamentní volby.

.

V roce 2026 se demonstruje

na podporu převlečeného bolševika

proti jinému bolševikovi

a proti výsledkům svobodných parlamentních voleb.

.

Autor: Karel Babica | neděle 1.2.2026 20:13

Karel Babica

Karel Babica

  • Počet článků 103
  • Celková karma 23,88
  • Průměrná čtenost 1035x
Jsem obyčejný chlap. Milovník zvířat i dobrého jídla. Občas zůstávám v údivu nad tím, co přináší život, občas mne náš svět vytáčí. Tak bych se rád podělil.

