Malá poznámka k té naší demokratické cochcárně
Asi vám neuniklo, že posledních cca 35 a více let žijeme v demokracii. Sice se z ní poslední dobou stala demokracie přívlastková, ale buďme xobě upřímní: co je dneska dokonalé.
Rejpalové -kterých mezi vámi není zrovna málo- by mohli namítnout, že lidovou (tedy opět přívlastkovou) demokracii zde máme déle (cca od roku 1945). Tedy bratru dobrých 80 let. Musím kontatovat, že lidová demokracie zde byla od r. 1948 šmrncnutá diktaturou proletariátu, proto si dovoluji ten časový úsek kontumačně nezapočíst.
Ale ani těch posledních 35 let to nebyla žádná hitparáda. Křehká demokracie západního střihu zde prodělávala divoké turbulence a echtovní demokrati -pro které je současná demokracie vyložená srdcovka- z obav o její další osud mají ujímání, nutkání psát 3x denně blog o jejím ohrožení, či bubnují do boje proti zlu, kterému se podařilo zkondenzovat v některých současných politicích v podobě toxinu, jenž by vbrzku dokázal naši úžasnou demokracii rozložit.
Naštěstí se mezi námi najdou lidé, kterým není lhostejný osud zdejší demokracie a přicházejí s řešením, kterak co nejlépe ten výdobytek naší soudobé společnosti uchovat pro společnost, která přijde po nás.
Dovolte mi, abych vám představil investora a filantropa Václava Dejčmara, který přichází se sympatickým řešením, majícím osud naší progresivní liberální demokracie zafixovat do budoucna v (pro nás všechny) nejpřijatelnější podobě. [1][2]:
...(mám) co jakou nějakou radikální úvahu, že stejně jako vylučujeme jednu velkou skupinu lidí, lidských bytostí, a to jsou děti do 18 let, nebo mladí lidé do 18 let, z voleb, tak vlastně když máme nějakou jako míru dožití, teda průměrný věk v nějaké zemi, tak těch posledních 18 let by se taky nemělo volit. A ten důvod je ten, že tito lidé volí většinou víme jak. A jako upřednostňují nějaké svoje strachy, dojmy a v podstatě jako zájmy, že jo, většinou penzijního charakteru, vůči budoucnosti země, jo.
A to je teda velmi zvláštní. Takže až budete zase někdy obhajovat demokracii, tak se ptejte, jakou demokracii obhajujete, protože ona se vlastně od té doby dávno, dávno, tisíce let zpátky, kdy byla vymyšlena, permanentně mění, jo...
Sice mne zaráží, proč úžasný pan filantrop raději nebojuje proti nedemokratickému znevýhodnění oné velké skupiny osob do 18 let.
Proč by vlastně nemohli demokraticky volit už malí caparti? Namísto lístku s textem, kterému by ještě nerozuměli, by vhazovali volební lístek s nějakým odpovídajícím obrázkem...
Ale možná, že pan filantrop raději chce zůstat malinko nedemokratický k jedné skupině voličů, aby mohl být malinko nedemokratický i k jiné skupině. Jenže tady je jeden háček: Průměrný věk dožití není konstanta, nýbrž se v čase mění. A nejen to. Je jiný pro muže a jiný pro ženy. A buďme féroví, mění se i v souvislosti s věkem. Zeptal jsem se na to AI:
- Jaký je průměrný věk dožití pro 50.leté a 60.leté?
Lidé, kteří se již dožili 50 nebo 60 let, mají statistickou naději dožít se vyššího věku než právě narozené děti, protože úspěšně překonali rizika úmrtí v mladším věku.
Pro představu, jak se věk dožití zvyšuje s rostoucím věkem (printscreen):
Vidíte, jak se nám ten jednoduchý parametr pana filantropa začíná ošklivě komplikovat? Jestli ono by nebylo lepší nastavit tu hranici jednou pro vždy paušálně třeba na 55 let.
A když už přihlédneme k těm jeho důvodům, nemohli by tytéž sobecké důvody mít také lidé handicapovaní? Nemělo by se zakázat volit také všem invalidům? Nebo lidem s IQ pod nějakou akceptovatelnou hranicí? Dezolátům? A vůbec všem lidem nezpůsobilým? Přičemž o způsobilosti volit by rozhodovaly (opakované) volební testy – jakási obdoba testů pro řidiče motorových vozidel? Je nasnadě, že otázky by tam musely být jiné nežli Kdo projede křižovatkou jako první.
Myslím, že pan filantrop Dejčmar by se měl znovu důkladně zamyslet, než světlo světa spatří jeho finální návrh podoby budoucích liberálně demokratických voleb, k čemuž mu držím oba palce.
[1] Investor Dejcmar - jak zlepsit demokracii
[2] facebook.com/reel/ 1060614146545476/
Karel Babica
Investigativní blog poodhalující příčinu pádu zlínských dvojčat
Zatímco se revmatická mašinérie zlínské kriminálky (po vzoru FBI při vyšetřování pádu WTC) upnula na hledání ohořelých (tentokráte ruských) pasů, já přicházím s jiným vysvětlením...
Karel Babica
Nač je nám vláda, když máme prezidenta?
Kladu si otázku, zda by tento stát nepřišlo levněji rozpustit vládu a nechat dále o všem rozhodovat naslovovzatého odborníka s požehnáním Ústavního soudu.
Karel Babica
Podpoř i ty svou stávkující televizi a rozhlas!
Sympatická snaha nevzdávat boj o zachování koncesionářských poplatků nesmí zůstat bez odezvy a široké podpory veřejnosti! (aneb manuál Jak na to)
Karel Babica
Protest chirurgů aneb vyřeší problém, když se Okamura soudu omluví?
Před šesti dny padlo (zatím nepravomocné) soudní rozhodnutí zaplatit třímilionovou pokutu za podněcování k nenávisti prostřednictvím plakátů pro hnutí SPD v rámci jeho loňské předvolební kampaně.
Karel Babica
Ruský medvěd a prašiví psi aneb sedm znaků jak rozpoznat, proč by Česku euro prospělo
Krátké pojednání o úskalích spojených s blogerskou tvorbou podanou s úsměvným nadhledem a formou snadno přístupnou
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Výstava korunovačních klenotů na Hradě se posouvá. Kdy budou k vidění
Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později,...
Ředitel jihlavské nemocnice Filip povede i nemocnici Pelhřimov, vystřídá Kozára
Ředitel jihlavské nemocnice Alexander Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově....
Strážci národního parku Č. Švýcarsko pokutovali turisty za rytinu do skály
Strážci národního parku České Švýcarsko uložili turistům pokutu za rytinu do skály. Video malého...
Pec pod Sněžkou baví děti i dospělé: Koloběžky, koktejly i brutální stoupáky
Krkonoše nejsou jen Sněžka a nekonečné túry. Pec pod Sněžkou nabízí zábavu pro děti i dospělé, od...
- Počet článků 112
- Celková karma 22,65
- Průměrná čtenost 985x