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Malá poznámka k naší současné svobodě a demokracii

Karel Babica
Začnu položením prosté otázky: Kdy zde bylo více svobody a demokracie? Za premiérování Fialy či za premiérování Babiše?

Jestli jste si v duchu odpověděli na otázku v perexu, můžete pokračovat dál ve čtení.

A pokud jste si odpověděli, že tomu bylo za premiéra Fialy, položím vám doplňující podotázku: Jakými argumenty svou odpověď podpoříte?

Protože já tvrdím, že tomu je za premiéra Babiše a mám to argumentačně podloženo. Za což děkuji Novinkám.cz [1]. Narazil jsem v nich na článek, který přináší detailní informace o chystané demonstraci (je nedrobný rozdíl informovat o demonstraci, která se teprve chystá nebo jen o demonstraci, která již proběhla). Kromě toho však současně polopatisticky uvádí, kterak se té demonstrace můžete nejsnáze sami zúčastnit. Něco takového (totiž podrobné informování mainstreamu o protestu proti vládě) bylo zcela vyloučeno za premiérování Péti Fialy. A že za něj různých protivládních demonstrací bylo [2][3][4]. Ten naopak měl tendenci opoziční weby (kde se mohla nějaká zmínka o chystané demonstraci mihnout) zakazovat [5], protože podle něj měl občan právo jenom na korigované informace [6]. Což je – jak sami uznáte – v příkrém rozporu s přístupem současného premiéra Andreje Babiše.

Takže ano, za premiéra Babišem je naše společnost mnohem svobodnější a demokratičtější. Sorry jako.


[1] Nedělní demonstrace Milionu chvilek na Letné
[2] Česká republika na 1. místě
[3] Největší protivládní protesty 2023
[4] Demonstranti volali po pádu Fialovy vlády
[5] Fiala hajil zablokovani webu
[6] Právo na korigované informace?

Autor: Karel Babica | sobota 14.11.2026 15:55 | karma článku: 7,60 | přečteno: 71x
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Karel Babica

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Jsem obyčejný chlap. Milovník zvířat i dobrého jídla. Občas zůstávám v údivu nad tím, co přináší život, občas mne náš svět vytáčí. Tak bych se rád podělil.

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