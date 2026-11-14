Malá poznámka k naší současné svobodě a demokracii
Jestli jste si v duchu odpověděli na otázku v perexu, můžete pokračovat dál ve čtení.
A pokud jste si odpověděli, že tomu bylo za premiéra Fialy, položím vám doplňující podotázku: Jakými argumenty svou odpověď podpoříte?
Protože já tvrdím, že tomu je za premiéra Babiše a mám to argumentačně podloženo. Za což děkuji Novinkám.cz [1]. Narazil jsem v nich na článek, který přináší detailní informace o chystané demonstraci (je nedrobný rozdíl informovat o demonstraci, která se teprve chystá nebo jen o demonstraci, která již proběhla). Kromě toho však současně polopatisticky uvádí, kterak se té demonstrace můžete nejsnáze sami zúčastnit. Něco takového (totiž podrobné informování mainstreamu o protestu proti vládě) bylo zcela vyloučeno za premiérování Péti Fialy. A že za něj různých protivládních demonstrací bylo [2][3][4]. Ten naopak měl tendenci opoziční weby (kde se mohla nějaká zmínka o chystané demonstraci mihnout) zakazovat [5], protože podle něj měl občan právo jenom na korigované informace [6]. Což je – jak sami uznáte – v příkrém rozporu s přístupem současného premiéra Andreje Babiše.
Takže ano, za premiéra Babišem je naše společnost mnohem svobodnější a demokratičtější. Sorry jako.
[1] Nedělní demonstrace Milionu chvilek na Letné
[2] Česká republika na 1. místě
[3] Největší protivládní protesty 2023
[4] Demonstranti volali po pádu Fialovy vlády
[5] Fiala hajil zablokovani webu
[6] Právo na korigované informace?
Karel Babica
Jsem na naši mládež hrd
Ačkoliv se mezi vámi najdou tací škarohlídi, kteří již nehovoří o mladé generaci, nýbrž o mladé degeneraci, já nad naší mládeží hůl rozhodně nelámu.
Karel Babica
Malá poznámka k té naší demokratické cochcárně
Je fajn, že se mezi filantropy najdou lidé, kterým se příčí ta cochcárna, co se zde podařila zavést a rádi by nám všem tu vezdejší demokracii nějak trochu více zkulturnili...
Karel Babica
Investigativní blog poodhalující příčinu pádu zlínských dvojčat
Zatímco se revmatická mašinérie zlínské kriminálky (po vzoru FBI při vyšetřování pádu WTC) upnula na hledání ohořelých (tentokráte ruských) pasů, já přicházím s jiným vysvětlením...
Karel Babica
Nač je nám vláda, když máme prezidenta?
Kladu si otázku, zda by tento stát nepřišlo levněji rozpustit vládu a nechat dále o všem rozhodovat naslovovzatého odborníka s požehnáním Ústavního soudu.
Karel Babica
Podpoř i ty svou stávkující televizi a rozhlas!
Sympatická snaha nevzdávat boj o zachování koncesionářských poplatků nesmí zůstat bez odezvy a široké podpory veřejnosti! (aneb manuál Jak na to)
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Robot s umělou inteligencí ovládl třídicí linku odpadu v Třinci
Společnost Smolo spustila v Třinci testovací provoz nové třídicí linky na odpad v hodnotě téměř 310...
Závada trakčního vedení zastavila provoz vlaků mezi Smíchovem a Vyšehradem
Závada trakčního vedení v sobotu kolem poledne zastavila provoz vlaků v Praze mezi Smíchovem a...
Brněnský Comic Con slaví výročí několika filmů, přijel i herec z Pána prstenů
Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v sobotu vydaly na...
Bral peníze v bance, chtěl jsem známému dělat ochranku, vysvětloval muž v kukle
Sedmašedesátiletý muž, který se v pátek v kukle a s plynovou zbraní pohyboval po Hlinsku na...
Pronájem bytu 2+1 51 m2, Kladno - Kročehlavy
U tržnice, Kladno - Kročehlavy
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 114
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 974x