Malá poznámka k jedné brutální lži vládního dezinformátora
Na svou funkci rezignující vládní koordinátor strategické . . . [1], [2]
komunikace plukovník Otakar Foltýn poskytl v pořadu . . . . . [3], [4]
Ptám se já rozhovor Marii Bastlové. V něm v čase 3:50 . . . . . [5], [6]
pronesl slova: ...Z hlediska finanční pomoci ne úplně zaslouženě, protože upřímně, my jsme Ukrajině toho finančně moc nedali. A to, co jsme dali, tak nám západní spojenci bohatě vynahradili, někdy i násobně. Fakticky my na té válce vyděláváme. No prostě český obranný průmysl stavíme za ukrajinské peníze a zbraně, které Ukrajincům dodáváme, tak Ukrajinci platí nebo je platí zahraniční donoři...
Zde musím plukovníka přerušit, abych poopravil jeho nonsens: . . . .[7]
Podle Wikipedie, podle klasifikace ČSÚ, podle AI . . . . . . . . [8], [9]
či podle učebních osnov se průmysl v České republice člení např. na:
Energetický průmysl
Chemický průmysl
Potravinářský průmysl
Hutnictví
Zpracovatelský průmysl (který je nejrozsáhlejší)
Nebo na:
Výrobu a rozvod plynu, tepla, elektřiny
Těžbu nerostných surovin
Zpracovatelský průmysl
Dále třeba na:
Lehký průmysl
Těžký průmysl
Primární sektor (těžba, zemědělství)
Sekundární sektor (zpracovatelský)
Terciární sektor (služby, obchod, doprava...)
A teprve v rámci zpracovatelského průmyslu rozeznáváme automobilový průmysl, strojírenství, výrobu el. zařízení, sklářství, textilní průmysl, dřevařský průmysl... a v neposlední řadě zbrojní průmysl.
Ale je nová doba, host vyhazuje vrchního, proč bychom namísto . [10]
zbrojního průmyslu nemohli mít průmysl obranný a útočný? . . . . [11]
Taková krásná ukázka newspeaku, kdy nové slovní uskupení . . . [12]
„stavíme obranný průmysl“ vytěsní závadnou formulaci „výroba ve zbrojovkách jede naplno“ či „zbrojíme o duši“.
Ale pokračujme další plukovníkovou větou z času cca 5:15: . . . . . . [6]
...Pravda je prostě taková, že Česká republika na té válce brutálně vydělala... Takže čistě z morálního pohledu my bychom si měli velmi dobře vyčíslit, kolik jsme na tom vydělali, zdvojnásobit to a poslat jim to...
A je to venku! Podívejme se, jak je Česko z Ukrajiny v balíku; . . [13]
použijme na to třeba třeba třebááá HDP. Jestlipak tam uvidíme, [14]
jak nám průmysl brutálně sílil a mohutněl z podpory války na Ukrajině?
Řeknu vám, žádná sláva to není. Tady ten brutální výdělek neodhalíme.
I ten nadějně se tvářící rok 2025 je zatím jen predikce z MFČR. [15]
Zkusme si to rozklíčovat ještě malinko podrobněji, kvartál po kvartále:
Graf doplňuje šipka kopírující růst HDP v korelaci s konfliktem . . [16]
na Ukrajině. Zdá se, že směr té šipky není optimální...
Tak když to není vidět v HDP, třeba to bude vidět v kešeni. Brutální výdělek Česka se projeví v poklesu zadlužení České republiky: . . [17]
Tak ne! Ani sem se to nějak neprokopírovalo. Jestli to nebude tím, že nevydělalo Česko, ale především soukromé obranné/útočné firmy. [18] Bingo! Česko brutálně vydělalo maximálně na včas a řádně odváděných daních, pokud ty se nezatoulaly někam do daňových rájů. Dovolím si citovat: ...Tři největší skupiny (Strnad, Holeček, Drda) zdvojnásobily své tržby proti roku 2021 a utržily v součtu bezmála 50 miliard korun ...
... Tržby by se měli dostat na úroveň 2 mld euro (cca 50 miliard Kč) a konsolidovaný zisk se blíží 500 mil euro (přes 12 miliard Kč) ...
A srovnejme to s výsledky Škoda Auto Group za rok 2024: . . . . . [19]
... Vynikající výsledky hospodaření: Škoda Auto Group dosáhla rekordních tržeb 27,8 miliardy eur (cca 690 miliard Kč) a provozního zisku 2,3 mld. eur (asi 57 miliard Kč) ...
A komu by to nestačilo, předhodím ještě malou tabuličku zisků ČEZu:
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|10,5
|14,5
|5,5
|9,9
|78,4
|29,6
|30,5
Kontrolní otázka: Proč nebyl zisk ČEZu za rok 2022 ve výši přesahující
78 miliard Kč nikdy v tisku označen za brutální pane Foltýne?
Jaký je závěr? Je-li zdanění firem v Česku cca 20%, stává se . . . [20] brutální výdělek Česka (ve výši max. pár miliard Kč) bagatelní . . . [21]
záležitostí vedle jeho více než dvousetmiliardové pomoci. . . . . . . [13]
Možná jste ve vámi poskytnutých rozhovorech měl na mysli jinou [22]
formu brutálního výdělku. Takovou, jakou si prubnul britský expremiér B.Johnson.
Na toho prasklo, že za úplatu jel rozmluvit mír Zelenskému v r. 2022. Vydělal na tom minimálně milion liber od sponzora Harborneho, [23]
který jej tehdy osobně doprovázel. V důsledku toho od té doby zařvalo pěkných pár set tisíc nebo možná nějaký milion lidí. Ale také od té doby nepolevila výroba útočných/obranných firem. Who cares! Brutální výdělek především!
[1] informace týkající se oddělení strategické komunikace
[2] foltýn má sestavený tým
[3] otakar foltýn
[4] foltýn před poslanci
[5] podcasty:Ptám se já
[6] česko na válce brutálně vydělalo
[7] slovník cizích slov-nonsens
[8] Wikipedie: Průmysl v Česku
[9] CSU-rocni strukturální statistiky prumyslu
[10] kurvahošigutntág
[11] útočný průmysl
[12] Wikipedie: Newspeak
[13] ceska pomoc ukrajine cini 23 miliard
[14] CSU-vyvoj HDP v CR
[15] MFČR-rozpočtová politika-makroekonomická predikce
[16] vývoj HDP meziročně v procentech
[17] Wikipedie: statni dluh Ceska
[18] TOP10 kdo nejvíc vydělal na Ukrajině
[19] SkodaAuto-rekordni vysledky za rok 2024
[20] Dan z prijmu se zvysuje z 19 na 21 procent
[21] wiktionary-bagatelni
[22] Prostor X Foltyn-valku na ukrajine vyhrala cina
[23] why-did-boris-johnson-take-his-donor-to-ukrajine
Karel Babica
Ať si to Turek odpracuje!
Jsem zděšen skandálem, který válcuje tento stát. Naše křehká demokracie je v ohrožení. Alespoň tak na mne působí titulky článků beroucí si na paškál pana Turka. Včetně blogů na tomto serveru. Ostatně posuďte sami:
Karel Babica
Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí
Klíčová slova: štvavé zprávy, vycvičené týmy, formulovat nebezpečnost, proruská propaganda, podněcování k nenávisti, široké servery, snížení šíření fake-news, křehká demokracie, sepsat trestní oznámení, chraňme naše prostší občany
Karel Babica
Malá poznámka ke hře na demokracii
Jinak už realitu, kterou momentálně žijeme v rámci EU, prostě nazvat nelze. Ale lze ji ještě vhodně dodefinovat: Hra na demokracii, která se hraje bez pravidel.
Karel Babica
Nepotřebujeme německé platy!
Kdo si myslel, že premiér, kterého nám celý svět závidí, vyhrál zlatou slibem německých platů v ČR (pokud dostane další šanci), tak ten ostrouhal. Petr právě přišel s novým zázrakem...
Karel Babica
Na západní frontě klid
Tak zněla v románu (popisujícím přes sto let staré události) zpráva vrchního velitelství v den, kdy hlavní hrdina umírá. U příležitosti desetiletého výročí slavného pozvání Angeliným „Wir schaffen das.“ si ji dovolím zrecyklovat.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
VIDEO: Argentinský politik zemřel v živém vysílání, zkolaboval při debatě
Kandidát do argentinského parlamentu Hernán Damiani ve čtvrtek zemřel během živého vysílání. Na...
Na muzikál Winton přijely zachráněné děti i jeho syn. O díky moc nestál, vzpomínají
Milena Grenfell-Bainesová a její sestra Eva Paddocková, za svobodna Fleischmanovy, v roce 1939...
Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard
Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bilionu korun. Od začátku roku...
Nepřiznané koalice i eDoklady. Nejvyšší správní soud eviduje 38 stížností na volby
Výsledky letošních voleb do Sněmovny nebo regulérnost hlasování zpochybnilo u Nejvyššího správního...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 98
- Celková karma 18,22
- Průměrná čtenost 1068x