Malá poznámka k demokratickým hodnotám nejen Milionových chvilek

Vítejte v komedii století, kde v hlavní roli hraje charakter a morální zásady stoupenců progresivní liberální demokracie. Scénář bychom měli, herce také, hledá se jen režisér, který by se sehnul pro pohozenou rukavici...

Prakticky celý týden jsem krmen palcovými titulky typu „Naprosto neakceptovatelné“, „Gangsterské metody“, „Nehorázné vydírání prezidenta“ až po „Milion chvilek svolává demonstraci na podporu Pavla“ [1].
Případným politickým negramotům se pokusím v kostce přiblížit, o co vlastně šlo: Ministru Macinkovi došla trpělivost s obstrukcemi prezidenta Pavla ohledně jmenování jeho spolustraníka Turka. I zaslal soukromou SMS ostřejšího znění, která měla stimulovat prezidenta v jeho (ne)konání. Ten však namísto toho narychlo svolal tiskovku, na které předvedl, jak je z komunikace ministra Macinky zhroucen, načež zmizel štandopéde kamsi na zážitkovou dovolenou.

Znění těch SMS zpráv (dostupných např. zde [2]) dle mého názoru zdaleka nedosahuje závažnosti výhrůžek, jichž se dopustili vůči Miloši Zemanovi např. Mikuláš Ferjenčík (zástupce koalice PirSTAN) z doby Zemanova prezidentování, kdy mu veřejně hrozil ústavní žalobou, pokud prezident nebude respektovat výsledek voleb a nejmenuje navržené ministry a k záchraně demokracie byl připraven nasadit všechny možné páky (jako například snížení rozpočtu Hradu na nulu a hrozbu podpořil slovem o puči). S Ferjenčíkem se tehdy ztotožnil i Jan Skopeček z koalice SPOLU. A Markéta Pekařová Adamová tehdy veřejně prohlásila, že krajním řešením bude zbavit Zemana pravomocí pro nezpůsobilost.

Spolek Milion chvilek pro demokracii tehdy na tato vydírající slova ani nepípl. (Stejně jako nepípl ani ohledně Dozimetru, kampeličky či bitcoinové kauzy.) Místo toho tehdy sepsal následující vyjádření:

Mnou pořízený sken webových stránek milionu chvilek opatřený červeně zvýrazněným textem, který od té doby neztratil nic ze své platnosti.

K nalezení je tento skvost (pokud jej nesmažou) na této webové adrese. [3]

Rok s rokem a vláda s vládou se sešly a máme tady situaci jako podle kopíráku. Všichni, kteří tehdy nesouhlasili s počínáním prezidenta Zemana, nyní mají nesouhlasit s počínáním prezidenta Pavla. V čele s Milionem chvilek pro demokracii. Ale čeho jsme to náhle svědky? Prezident Pavel má neskutečnou podporu médií, správně hodnotově orientovaných demokratů a rovněž spolku Milion chvilek pro demokracii. Patrně nejde o tentýž spolek, ale jedná se o úplně jiného žáka z úplně jiné třídy. Jinak si ten názorový zvrat nedokáži vysvětlit. Za mne nelze nijak okecat názorovou změnu všech těch protestujících „demokratů“.
Kromě jediného vysvětlení, které jsem si dovolil napsat již kdysi dříve [4]: Na celé čáře namísto demokracie opět vítězí tyto evropské hodnoty: farizejství, faleš, pokrytectví a dvojí metr.

[1] milion chvilek svolava demonstraci
[2] prepis macinkovy komunikace s hradem
[3] milos zeman svym vetem prekracuje ustavu
[4] kdyz se chce tak to jde

Autor: Karel Babica | středa 4.2.2026 1:50 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

