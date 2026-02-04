Malá poznámka k demokratickým hodnotám nejen Milionových chvilek
Prakticky celý týden jsem krmen palcovými titulky typu „Naprosto neakceptovatelné“, „Gangsterské metody“, „Nehorázné vydírání prezidenta“ až po „Milion chvilek svolává demonstraci na podporu Pavla“ [1].
Případným politickým negramotům se pokusím v kostce přiblížit, o co vlastně šlo: Ministru Macinkovi došla trpělivost s obstrukcemi prezidenta Pavla ohledně jmenování jeho spolustraníka Turka. I zaslal soukromou SMS ostřejšího znění, která měla stimulovat prezidenta v jeho (ne)konání. Ten však namísto toho narychlo svolal tiskovku, na které předvedl, jak je z komunikace ministra Macinky zhroucen, načež zmizel štandopéde kamsi na zážitkovou dovolenou.
Znění těch SMS zpráv (dostupných např. zde [2]) dle mého názoru zdaleka nedosahuje závažnosti výhrůžek, jichž se dopustili vůči Miloši Zemanovi např. Mikuláš Ferjenčík (zástupce koalice PirSTAN) z doby Zemanova prezidentování, kdy mu veřejně hrozil ústavní žalobou, pokud prezident nebude respektovat výsledek voleb a nejmenuje navržené ministry a k záchraně demokracie byl připraven nasadit všechny možné páky (jako například snížení rozpočtu Hradu na nulu a hrozbu podpořil slovem o puči). S Ferjenčíkem se tehdy ztotožnil i Jan Skopeček z koalice SPOLU. A Markéta Pekařová Adamová tehdy veřejně prohlásila, že krajním řešením bude zbavit Zemana pravomocí pro nezpůsobilost.
Spolek Milion chvilek pro demokracii tehdy na tato vydírající slova ani nepípl. (Stejně jako nepípl ani ohledně Dozimetru, kampeličky či bitcoinové kauzy.) Místo toho tehdy sepsal následující vyjádření:
K nalezení je tento skvost (pokud jej nesmažou) na této webové adrese. [3]
Rok s rokem a vláda s vládou se sešly a máme tady situaci jako podle kopíráku. Všichni, kteří tehdy nesouhlasili s počínáním prezidenta Zemana, nyní mají nesouhlasit s počínáním prezidenta Pavla. V čele s Milionem chvilek pro demokracii. Ale čeho jsme to náhle svědky? Prezident Pavel má neskutečnou podporu médií, správně hodnotově orientovaných demokratů a rovněž spolku Milion chvilek pro demokracii. Patrně nejde o tentýž spolek, ale jedná se o úplně jiného žáka z úplně jiné třídy. Jinak si ten názorový zvrat nedokáži vysvětlit. Za mne nelze nijak okecat názorovou změnu všech těch protestujících „demokratů“.
Kromě jediného vysvětlení, které jsem si dovolil napsat již kdysi dříve [4]: Na celé čáře namísto demokracie opět vítězí tyto evropské hodnoty: farizejství, faleš, pokrytectví a dvojí metr.
[1] milion chvilek svolava demonstraci
[2] prepis macinkovy komunikace s hradem
[3] milos zeman svym vetem prekracuje ustavu
[4] kdyz se chce tak to jde
Karel Babica
Malá poznámka k velké demonstraci
Také vám přijde zvláštní, kam se to česká společnost za dlouhých 37 let posunula? (délka blogu 15 vteřin)
Karel Babica
Na rohu ulice vrah o morálce káže
zpíval kdysi bard Karel, kterého jistě nenapadlo, že tato slova budou opět aktuální v budoucnosti vzdálené desítky let od chvíle, kdy jeho text spatřil světlo světa...
Karel Babica
Dárek pro Trumpa
Třese bába dědkem: „Dědku vstávej, Venezuela byla napadena a Maduro unesen!“ Dědek se zavrtí a zamručí : „Nejanči a nech mě ležet, Američané to tak určitě nenechají.“
Karel Babica
Proč je nutno zakázat hotovost
V tomto čase až nepřiměřené adorace zimních svátků bych namísto odmítání hodnotové politiky rád poukázal na pozitiva, která nám přináší život v evropské unii. Ale i na odsouzeníhodnou snahu dezolátů trvale opakovaně poškozovat EU.
Karel Babica
Usekejme nohy koním
ať neběží tak rychle a hadi jim stačí... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vždyť pokud se tak stane ve jménu té správné ideologie, jedná se o záslužný čin, proti kterému by se vzepřel leda dekadentní dezolát.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Soud v Děčíně začne projednávat případ pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích
Okresní soud v Děčíně se dnes začne zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v Markvarticích....
Odvolací kárný senát u NSS má první veřejné jednání, týká se důtky pro žalobkyni
Odvolací kárný senát u Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes projedná případ pražské státní...
Na D5 havarovalo kvůli počasí několik aut, provoz směr Praha funguje
Aktualizujeme Na dálnici D5 ve směru na Prahu se v úterý večer staly v souvislosti s nepříznivým počasím tři...
Požár zachvátil horní část rodinného domu v Praze, nikdo nebyl zraněn
V Přední Kopanině v Praze došlo k požáru rodinného domu. Byl vyhlášen druhý poplachový stupeň....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 104
- Celková karma 24,71
- Průměrná čtenost 1023x