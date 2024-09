Když se chce, tak to jde!

I v dnešním moderním, hyperkorektním, genderově vyváženém, liberálním a pokrokovém světě platí ono staré a dávno známé: Ten, kdo chce, hledá způsob. Ten, kdo nechce, hledá důvod.

Tak po delší době jsem v našem tisku narazil na pozitivní zprávu:

Rusům v Lotyšsku chodí příkazy k opuštění země [1]

Abyste rozuměli (i bez přečtení toho odkazu), Lotyšsku konečně došla trpělivost s bývalými občany Sovětského svazu, kteří v zemi setrvávají od dob sovětské éry, nesložili jazykovou zkoušku (předepsané úrovně) z lotyštiny, dnes mají většinou nad šedesát let a stále žijí v Lotyšsku na základě povolení k trvalému pobytu.

Ti teď obdrží dopis s příkazem k opuštění země. Dostanou na to 30 dnů a v případě neuposlechnutí se spustí proces nuceného vyhoštění.

V roce 2022 totiž lotyšský parlament přijal změny migračního zákona, které měly dopad právě na zmíněné občany bývalého Sovětského svazu. Mohu se jen dohadovat, zda za tím zpřísněním stály množící se požáry lotyšských kostelů, útoky na Lotyše a znásilňování jejich žen nebo nějaká jiná organizovaná kriminální činnost bývalých občanů Sovětského svazu. Co ale vadí určitě (protože je to zmíněno i v článku) je jejich proruské smýšlení. To je na Lotyších nesporně sympatické: máš proruské smýšlení - nemáš tady co pohledávat! Protože proruské smýšlení je strašně nebezpečná věc, která by mohla zlikvidovat i prosperitu celé EU.

Tu likvidaci EU a její prosperity pomocí proruského smýšlení jsem si teď nevymyslel já, na to přišel ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák [2],

který (aniž by chtěl říci, že každý kdo je proti GrýnDýlu, musí být v ruském žoldu) tvrdí, že boj proti GrýnDýlu je v ruském zájmu. Logicky: Nechceš spotřebovávat méně fosilních paliv (nejlépe žádné)? Tak to dáváš vydělat Rusku a je jenom správné, že energie budou tak drahé, aby sis to dobře rozmyslel!

Zkrátka a dobře, pokud někdo zpochybňuje nutnost GrýnDýlu, nahrává tím vlastně Putinovi a ten, kdo by s Putinem chtěl držet basu...tak ten je podle Oty Foltýna (strategického komunikátora a vojenské jedničky) svině. Tak pozor, aby kolem vás nezačali vykopávat příkop jenom proto, že odmítáte nosit čtyři svetry (všechny s certifikátem CO 2 neutrality) nebo si nechcete koupit nový elektromobil, protože ten váš starý drek (podporující spalováním fosilních paliv Rusko) zatím ještě jakž-takž slouží.

Ale to jsem se nechal unést. Psal jsem, že jsem narazil na dobrou zprávu. V čem dobrou? Inu v tom, že když se správně poupraví migrační zákon, nic nebrání spuštění deportací závadových elementů. Počítám, že si teď úlevně oddychli ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Švédsku – prostě všude tam, kde nepřizpůsobiví migranti působí nemalé problémy. Díky Lotyšsku je teď cesta deportací otevřena...leda... leda že by tou základní podmínkou pro nucenou deportaci bylo závadné proruské smýšlení...

To by asi z deportací sešlo a na celé čáře by opět vyhrály naše evropské hodnoty: farizejství, faleš, pokrytectví a dvojí metr.

