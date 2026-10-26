Jsem na naši mládež hrd
A tím důvodem je článek a fotografie nalezená v online libereckém deníku. [1] [2].
Zatímco všude jinde tam, kam současné demokratické Česko míří a právem patří, se šíří demonstrace a protesty proti drahotě, rostoucím životním nákladům, ořezávání sociálního státu a jiným nepopulárním praktikám [3] [4] [5], naše skvělá mládež demonstruje na libereckém náměstí za to, aby se nepřestávalo platit ČT a ČRo. Je nesmírně sympatické, že naše mládež shledává povinnost platit jako maximálně sexy. A tak doufám, že tu povinnost nedelegují na své rodiče, ale jako správná avantgarda české mládeže ji hrdě přijmou za svou vlastní. Vždyť kdo by nechtěl být sexy...
A současně pro ně mám fantastickou zprávu: i kdyby ten odporný (naši křehkou demokracii poškozující) zákon prošel a poplatky přestaly být povinné, stále můžete dobrovolně platit – třeba právě těch inkriminovaných 150Kč - nebo jinou libovolně vyšší částku na Bankovní účet ČT: 8029-1800060583/0300
(IBAN: CZ4003000080291800060583) a to klidně každý týden nejlépe v pondělí po skončení vyučování. A do budoucna by možná mohly přibýt nějaké další platby a poplatky, být sexy prostě za to stojí.
A co ty, milý čtenáři? Nepřipadáš již svému okolí dosti sexy? Rozhodl ses s tím něco udělat? Nepřemýšlel jsi, že začneš přispívat nějakým dalším organizacím na jejich chod? Mám pro tebe skvělý návrh: začni posílat pravidelné finanční příspěvky např. Českým dráhám, České poště, ČEZu, televizi Nova a jiným zdejším (demokracii podporujícím) společnostem. Staň se i ty sexuálním predátorem!
[1] Inkriminovaný článek inkriminovaného deníku
[2] Inkriminované foto č.17 v inkriminované fotogalerii
[3] Statisíce lidí vyšly do ulic nejen v Paříži, ale v celé Francii
[4] Blokády, rabování a chaos. V Itálii dochází v regálech jídlo
[5] Vídeň paralyzovalo vyhlašení červeného alarmu – kolaps dopravy
Karel Babica
Malá poznámka k té naší demokratické cochcárně
Je fajn, že se mezi filantropy najdou lidé, kterým se příčí ta cochcárna, co se zde podařila zavést a rádi by nám všem tu vezdejší demokracii nějak trochu více zkulturnili...
Karel Babica
Investigativní blog poodhalující příčinu pádu zlínských dvojčat
Zatímco se revmatická mašinérie zlínské kriminálky (po vzoru FBI při vyšetřování pádu WTC) upnula na hledání ohořelých (tentokráte ruských) pasů, já přicházím s jiným vysvětlením...
Karel Babica
Nač je nám vláda, když máme prezidenta?
Kladu si otázku, zda by tento stát nepřišlo levněji rozpustit vládu a nechat dále o všem rozhodovat naslovovzatého odborníka s požehnáním Ústavního soudu.
Karel Babica
Podpoř i ty svou stávkující televizi a rozhlas!
Sympatická snaha nevzdávat boj o zachování koncesionářských poplatků nesmí zůstat bez odezvy a široké podpory veřejnosti! (aneb manuál Jak na to)
Karel Babica
Protest chirurgů aneb vyřeší problém, když se Okamura soudu omluví?
Před šesti dny padlo (zatím nepravomocné) soudní rozhodnutí zaplatit třímilionovou pokutu za podněcování k nenávisti prostřednictvím plakátů pro hnutí SPD v rámci jeho loňské předvolební kampaně.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Praha sobě uzavřela s vlastníky písně zpěvačky Rihanny smír, potvrdil to soud
Ve sporu o použití písně Diamonds barbadoské zpěvačky Rihanny v předvolebním klipu uzavřela Praha...
Nepovolená jízda nákladního vlaku. Na trati u České Třebové zasáhl systém ETCS
Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku byl dnes asi půl hodiny přerušený provoz....
Lanovka na Sněžku pojede v listopadu kvůli údržbě jen o víkendech a svátcích
Plánovaná podzimní odstávka kabinové lanovky na Sněžku začne 2. listopadu a potrvá do 18. prosince...
Na rozhodnutí soudu ohledně voleb čeká Ústí nad Labem a dalších 16 obcí v kraji
Na rozhodnutí soudu ohledně voleb musí počkat se svoláním ustavujícího zastupitelstva Ústí nad...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 113
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 979x