Investigativní blog poodhalující příčinu pádu zlínských dvojčat
Že bude 9. červenec 2026 dnem, který se zapíše černým písmem do historie Zlína, zprvu nic nenasvědčovalo. Ráno jako každé druhé, pouze s tím rozdílem, že mne pracovní povinnosti zastihly krátce po šesté hodině ranní v jednom skladu v areálu zlínského Svitu, kde jsem si potřeboval vybrat a nachystat vzorky z nové kolekce. Když vzorky už ležely vyrovnány na paletách, vydal jsem se napříč areálem pro dodávku. Kdo zná blíže problémy s parkovacími místy v rámci areálu, toho můj postup nepřekvapí.
Při procházce areálem jsem si nemohl nevšimnout kouřových signálů kolem střechy centrálního skladu. Trochu jsem zbystřil a začal si víc všímat dění i lidí kolem. Do oka mi padla povědomá silueta muže, jehož jsem vám kdysi představil ve svém Blogu vánočním. Nedal mi šanci se přiblížit natolik, aby mohlo dojít k bezpečné identifikaci. Jen jsem na tu vzdálenost rozeznal, že třímá jakýsi prut v jedné své ruce a plný pytlík v druhé.
V tom blogu jsem to tenkrát nenapsal, ale vzpomínám si na jeho přiznání, že miluje špekáčky opékané na neobvyklých místech. Jeho kulinářská vášeň šla dokonce tak daleko, že neobvyklá ohniště nejen vyhledával a navštěvoval, ale v případě neodbytného nutkání rovněž zakládal.
Na nějaké další pronásledování nebyl čas a prostor, vyzvedl jsem auto, naložil je a před odjezdem stihl pořídit nějaké to foto ikonické dominanty, jako bych tušil, že bude jedním z posledních...
Proto jsem si s otevřenými ústy četl dnešní reportáž očitého svědka, která mi potvrzuje, že jsem se v siluetě nezklamal. Jako bonus vám přikládám dva odkazy z Google Street View, které znamenají: buď sebou Gúgl umí setsakra švihnout (a dodal dnešní čerstvé fotky) nebo ta ikonická dominanta nebyla od Velkého kina (v rozporu s tvrzením svědka) nikdy vidět. Vy si věřte jaké chcete variantě, já se přikláním k tomu prutu a špekáčkům.
Pohled z jedné strany Velkého kina
Pohled z druhé strany Velkého kina (až z pod hotelu Zlín)
Jen mne ze svědkova popisu událostí jímá neblahá předtucha:
Neznáte někdo náhodou jeho místo pobytu mezi 10. a 12. zářím roku 2001?
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Kladu si otázku, zda by tento stát nepřišlo levněji rozpustit vládu a nechat dále o všem rozhodovat naslovovzatého odborníka s požehnáním Ústavního soudu.
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Sympatická snaha nevzdávat boj o zachování koncesionářských poplatků nesmí zůstat bez odezvy a široké podpory veřejnosti! (aneb manuál Jak na to)
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Stále se dočítám různá proti ale hlavně pro. Dovolte mi, abych také já mohl přispěchat se svou troškou do mlýna.
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