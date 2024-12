Eu sunt Roman. Nebo ne?

Mladý, nadějný a angažovaný výtržník, kterého baví politika, mne vyzval v diskuzi, abych místo svého prázdného tvrzení doložil nějaké argumenty. Podívejme se nejprve na malou ochutnávku toho, co on sám označuje jako argumenty...

Arény bezuzdného násilí

Co všechno je možné ve spořádaném Německu již prosakuje i do politicky korektního mainstreamu. Jen do makovic některých politiků to -zdá se- stále neprosáklo. A tak díky nim si můžeme i my začít říkat: Již brzy i ve vašem městě...