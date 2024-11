Dejte mi deset let a Německo, totiž Česko, nepoznáte

A pro začátek mi budou stačit jen další čtyři roky na to, aby se německé platy vyrovnaly těm českým...

Zlatým hřebem oslav 17. listopadu se pro mne stalo vypuštění jasného signálu od nejlepšího premiéra, kterého kdy měla tato zem čest nosit. Dozvěděl jsem se, že jeho vláda je nejúspěšnější v české historii a když on zůstane další čtyři roky u koryta, ehm u premiérování, budou v Česku platy jako v Německu.

Hlavní ekonom Trinity Bank, Lukáš Kovanda sice premiérova slova zpochybňuje, ale já si dovolím s ním úplně nesouhlasit: EU se totiž vítězoslavně střelila do obou svých kolen, takže uplatňování sankcí na Rusko, jakož i uplatňování Grýndýlu budou mít na svědomí ekonomickou krizi v Německu, která by mohla naplno propuknout klidně v polovině příštího roku. Pak by německé mzdy mohly začít dohánět ty české. Pokud bychom dokázali zamezit prokopírování německé krize sem (nebo ji alespoň v čase odložit), mohla by se premiérova lež stát lží už jen v tom bodě, že to sblížení mezd se uskuteční jeho zásluhou, pokud bude v dalším volebním období premiérem. Ne Péťo, na tom kolapsu Germánů nebudeš mít žádné zásluhy.

Ale je také možné, že pan premiér v Otázkách jen neřekl svou myšlenku celou. Totiž že to vyrovnání českých a německých mezd v dalších letech jeho vlády bylo myšleno pro poslanecké platy. Také v tomto případě by nelhal a naopak by se mu jisté zásluhy musely uznat. Snad bude v brzké době svůj výrok korigovat, protože jinak mu český lid neuvěří (podle ankety mu to nevěří více než 96% obyvatel, 1% na to nemá názor, takže premiér přesvědčil jen rodinné příslušníky nomenklaturních kádrů ODS a dále ještě klienty z Bohnic, Kosmonos...)

Říká se, že samochvála smrdí, jenže v případě tohoto nýmanda se nemohu zbavit pocitu, že už to přerůstá v případ pro docenta Chocholouška (kterého tak přesvědčivě ztvárnil Václav Lohnický). Protože tam, kde se premiér chlubí svými úspěchy, já vidím „úspěšnou" devastaci této republiky. Stejně mi přijde zvláštní, jak jedním dechem mluví o svých úspěších (kterých navzdory větru, dešti, Babišovi či Putinovi dosáhl) a o tom, jak se všichni dnes máme nejdobřeji, ovšem větu dokončí tím, že má strach o narušení křehké demokracie nespokojenými dezoláty a obavami, že skončíme na východě někde mezi Maďarskem a Slovenskem. Proč? Nač ty obavy, když si tady podle něj vespolek tak skvěle žijeme?

Nicméně přiznávám, že jsem vnitřně hluboce rozpolcen: Na straně jedné nedočkavě vyhlížím chvíli, kdy ze svého premiérského křesla bude dislokován do tepláků nebo svěrací kazajky, na straně druhé je mi fakticky líto jeho nástupce, na kterého se po nástupu do funkce vysypou ze skříně všichni ti pětidemoliční kostlivci: splácení těch nejlepších (a nejdražších) letadel pro naši útočnou obranu státu, splácení dluhů a jejich úroků (včetně ukrajinských), pod které blyštivý Péťa připojil svůj podpis, další nárůst cen za energie a paliva, neb se zde záhy promítnou jeho „moudré" kroky na cestě za uhlíkovou neutralitou, další náklady spojené se „solidaritou" v podobě přijímání krimigrantů z EU či jenom řádný balík peněz do pokladny EU (abychom se z této povinnosti vykoupili), očekávanou další vlnu frustrovaných ukrajinců, díky které může dojít trpělivost celé jejich velké menšině, takže by mohli zatoužit alespoň po takové menší ukrajinizaci obsazeného prostoru. Prostě všechno, co tahle karikatura premiéra stihla nasekat (a že toho už je jak u Baťů cviček). Bylo by nanejvýš fér, kdyby tohle všechno spadlo na hlavinku Blyštivého Péti, který by si s tím dozajista s grácií poradil. Tak by došlo i na ten titulek, který jsem si půjčil z prohlášení jednoho pána, který také dokázal změnit jednu zem k nepoznání. Jen se bojím, že Péťa by se zahanbit nenechal a za deset let bychom i my koukali a nepoznávali. Jen radost ani hrdost bychom patrně nepociťovali...

Tak co národe? Uposlechneme Péťovy výzvy a zapojíme se do jeho experimentu?

