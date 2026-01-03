Dárek pro Trumpa
Tímto dialogem jsem předznamenal, kterak asi k řešení problému budou přistupovat pokrokové a evropskými hodnotami vyzbrojené vyspělé západní státy.
Nicméně se zkusme na celou problematiku jednou podívat očima nezaujatého pozorovatele:
Ozbrojené složky USA si klidně napadly suverénní stát, podnikly letecké údery na přístav, letecké základny, hlavní vojenský komplex a sídlo ministerstva obrany. Je super, když se dozvíme, že při „akci“ (tak se dnes označuje mezinárodní terorismus či vojenský útok na suverénní stát?) nezahynul podle Pentagonu žádný Američan. Mne by třeba zajímaly i ztráty na venezuelské straně.
Když jsem chtěl zjistit, jak moc je Maduro namočen v drogových kšeftech, prozradil mi chatgpt následující:
1. 26. března 2020 byl Nicolás Maduro a dalších 14 úředníků USA obviněni z „narco-terorismu“, obchodování s drogami a souvisejících trestných činů ve federálním soudě v New Yorku.
2. 25. července 2025 americké ministerstvo financí označilo Cartel de los Soles (kterému USA přisuzují vazbu na top venezuelské představitele včetně Madura) jako Specially Designated Global Terrorist.
3. 16. listopadu 2025 pak americký State Department oficiálně zařadil tento „kartel“ na seznam zahraničních teroristických organizací, a prohlásil, že režim Nicoláse Madura je nelegitimní a zapojený do narkoterrorismu.
Poznámka AI:
- „Narkoterorista“ jako oficiální právní termín znamená v tomto kontextu obvinění a designace americkými úřady, nikoli například rozsudek soudu nebo mezinárodní soudní rozhodnutí.
- Maduro a jeho vláda obvinění odmítají a popírají jakékoli zapojení do drogového obchodování.
To je vše, přátelé.
Také vám to celé připomíná repete slavné invaze do Iráku v roce 2003, protože program výroby ZHN?
Fakt si myslíte, že venezuelský narkoterorismus ohrožuje USA mnohem více než mexické drogové kartely? Nebo bylo potřeba hlavně zachránit venezuelskou ropu od vlivu narkomafie? A teď si představte, že by se Venezuela vzchopila k vojenské odpovědi. Nebyla by to v tu ránu „Ukrajina jako přes kopírák“?
Takže já jen čekám, kdy Brusel vyrukuje s prvním kolem sankcí proti USA, kdy jim zmrazí peníze na evropských účtech, kdy se pokrokový svět sjednotí na odebrání MS ve fotbale USA a zakáže americkým sportovcům účast na OH v Itálii, protože se to přímo nabízí.
Ale také čekám na vyvěšení plachty s Trumpem v pytli na mrtvoly z Pražského hradu, když jde o tak odpornou bytost (oficiální označení amerického prezidenta naším prezidentem).
A také chci přispět darem, jenže stránka www.darekprotrumpa zatím hlásí chybu 404 (tento web není dostupný).
Ale já věřím, že Venezuela v tom nezůstane sama. Jen si musíme dát větší pozor, abychom opět nefinancovali další zlaté hajzly.
[1] Maduro s manželkou byli v New Yorku obviněni
[2] Kdo zajal Madura elitni komando
[3] Strašidelné ticho v Caracasu
[4] Nicolás Maduro: z autobusáka prezidentem a vězněm
[5] Fotky a video z Caracasu
Karel Babica
Proč je nutno zakázat hotovost
V tomto čase až nepřiměřené adorace zimních svátků bych namísto odmítání hodnotové politiky rád poukázal na pozitiva, která nám přináší život v evropské unii. Ale i na odsouzeníhodnou snahu dezolátů trvale opakovaně poškozovat EU.
Karel Babica
Usekejme nohy koním
ať neběží tak rychle a hadi jim stačí... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vždyť pokud se tak stane ve jménu té správné ideologie, jedná se o záslužný čin, proti kterému by se vzepřel leda dekadentní dezolát.
Karel Babica
Malá poznámka k jedné brutální lži vládního dezinformátora
Možná by bylo správnější titulovat jej jako vládního koordinátora vypouštějícího dezinformace. Za mne jsou oba tituly prašť jako uhoď. Protože já tam žádný podstatný rozdíl nevidím.
Karel Babica
Ať si to Turek odpracuje!
Jsem zděšen skandálem, který válcuje tento stát. Naše křehká demokracie je v ohrožení. Alespoň tak na mne působí titulky článků beroucí si na paškál pana Turka. Včetně blogů na tomto serveru. Ostatně posuďte sami:
Karel Babica
Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí
Klíčová slova: štvavé zprávy, vycvičené týmy, formulovat nebezpečnost, proruská propaganda, podněcování k nenávisti, široké servery, snížení šíření fake-news, křehká demokracie, sepsat trestní oznámení, chraňme naše prostší občany
|Další články autora
