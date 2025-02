Chtějme bezpečnost a blahobyt - volme Péťu

Myslím Péťu Fialu, aby bylo jasno. Ale až po tom, co přestane troškařit. Protože nám všem ve svém projevu naznačil cestu zbrojením k blahobytu. A já mu věřím.

To se vám takhle ráno probudím, v uších mi ještě rezonují zlatá slova našeho nejlepšího premiéra (kvůli kterým měl onehdá před národem mimořádný projev) a já už chápu, proč nám to musel za tepla všechno v přímém přenosu sdělit.

Z jeho úst vypadla slova jako nebude to komfortní, ale proti nim postavil také tohle tvrzení: ...každá koruna investovaná do zbrojení se nám třikrát vrátí...

Počítejte se mnou, co to znamená: Investujme do zbrojení 3% HDP, vydáme sice nějakých 3 x 80 miliard, tedy 240 miliard korun, do rozpočtu se nám ale vrátí 3x tolik, tedy cca 720miliard korun.

Investujme do zbrojení 5% HDP, to je nějakých 5 x 80 miliard, ale vrátí se nám do rozpočtu zase 3x víc a to už je nějakých 1,2 bilionu korun.

Ano, Péťa má pravdu, takováhle částka ještě zdaleka není komfortní. Ale proč? Protože náš premiér je beznadějný troškař. Kdyby investoval do zbrojení nějakých 70% HDP, jak by se vám líbil rozpočet s více jak 5 a půl bilionem korun? To už bychom za sebou nechali germány i s těmi jejich almužnami, kterým říkají německé platy.

A já bych se nebál jít až na 90% HDP. Peníze a zbraně na stůl! Už vidím, jak Putinovi zaskočilo v krku. Protože mu dojde ta strašlivá realita:

Doufám, že se vám po prokliknutí tohoto řádku zobrazí dechberoucí obrázek.

Ale i kdyby nezobrazil, je tam mapa světa a na ní zvýrazněné Česko, které se už nemusí bát zvýrazněného Ruska, když na zbrojení dáme 90 a více procent HDP. Takže Péťo, když přestaneš troškařit, máš ode mne v podzimních volbách jistý hlas.