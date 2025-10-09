Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí
Dnes ráno jsem narazil na blog [1], se kterým jsem jednoznačně souzněl. Bohužel neměl otevřenou diskuzi, v níž bych autorku mohl za zpracování ožehavé problematiky pochválit. Co pochválit, rovnou předat pár nápadů, jak tento zlý, ošklivý a nepěknou věc dále řešit. A protože věřím, že nejen jí budou mé postřehy ku prospěchu, podělím se o ně v tomto blogu s vámi se všemi.
Nedávné volby nám sice ukázaly, že ideově pevně ukotvených voličů (semknutých kolem těch slušných demokratických stran a koalic) naštěstí není málo [2], přesto bychom neměli nebezpečí plynoucí z pokusů o rozleptávání nerozborné jednoty správným způsobem orientovaných demokratických států pod vedením laskavé EU benevolentně přehlížet a už vůbec ne trpět.
Nesmyslné a štvavé zprávy (byť je na první dobrou dokáží morálně nerozkolísaní občané spolehlivě rozpoznat) zaplevelují náš životní prostor, vnášejí chaos a (kromě příležitostného vyvolávání pochybností u ideově nepevných jedinců) mohou všem ostatním narušovat klid na práci při dalším budování naší rozvinuté liberální demokracie.
A to si nikdo z nás nepřeje. Je tedy plně na místě postavit se proti ruským vycvičeným týmům i jejich českým přisluhovačům cíleného ideologického narušování našich nic netušících občanů.
A zde musím bdělé soudružce [1] položit řečnickou otázku:
Co je platný screen obrazovky spolu se sepsáním trestního oznámení, když takový postup zahlcuje již tak přetížené státem pověřené složky všemi těmi fake news, ruskými narativy, šířením poplašných zpráv, podněcováním k nenávistem a hanobením, případně pomlouváním naší skvělé vlády?
(Uznávám, chybiček se může dopustit každý. Ale zbytečně pitvat, rozmazávat a zveličovat drobné přehmaty, to dokáže jen všivá ruská propaganda.)
Problémem rovněž je, že ač je podáno trestní oznámení, ta závadná stránka tam pořád visí a dál nerušeně působí na bezbranné oběti neutuchající ruské propagandy.
Opravdu je v zájmu demokratické většiny nadále trpět tento stav?
Zajisté ne!
A pokud to není v zájmu většiny (která si to nepřeje a odmítá to), pak je na místě zrušit a zakázat takovéto praktiky. Samozřejmě by nešlo o cenzuru, nýbrž o demokratický projev vůle většiny. Navíc by stát nic nemusel zakazovat. Jen by (stejně jako v případě vypnutí těch závadných serverů) zformuloval -no, řekněme označil- nebezpečnou propagandu. A angažovaný subjekt by pak už sám rád správně rozhodl, že internetový obsah přesahuje rámec nezávadného demokratického zveřejnění informace.
S tím souvisí také autorkou zmiňované široké servery, které by bylo nutno přeměnit na úzké servery, u kterých by někdo měl zodpovědnost za obsah, jenž nepřekračuje právo občanů na korigované informace [3].
Tolik tedy má připomínka k jinak výbornému článku, jsem rád, že naše mladá generace je v dobrých rukou (autorka je profesí učitelka).
Závěrem se omlouvám, že po zralé úvaze (a smutné zkušenosti) neotevřu diskuzi. Současně se tímto omlouvám panu Jiřímu Kubíčkovi za zkažený den.
[1] Jak osobně pomoci snížit proruskou propagandu
[2] Výsledky parlamentních voleb 2025 v ČR
[3] Právo na korigovaní informací
Karel Babica
Malá poznámka ke hře na demokracii
Jinak už realitu, kterou momentálně žijeme v rámci EU, prostě nazvat nelze. Ale lze ji ještě vhodně dodefinovat: Hra na demokracii, která se hraje bez pravidel.
Karel Babica
Nepotřebujeme německé platy!
Kdo si myslel, že premiér, kterého nám celý svět závidí, vyhrál zlatou slibem německých platů v ČR (pokud dostane další šanci), tak ten ostrouhal. Petr právě přišel s novým zázrakem...
Karel Babica
Na západní frontě klid
Tak zněla v románu (popisujícím přes sto let staré události) zpráva vrchního velitelství v den, kdy hlavní hrdina umírá. U příležitosti desetiletého výročí slavného pozvání Angeliným „Wir schaffen das.“ si ji dovolím zrecyklovat.
Karel Babica
Generálka Green Dealu ve Španělsku - klady a pozitiva převažují
Patrně vám neuniklo nasazení totálního výpadku proudu pro šedesát milionů lidí na Pyrenejském poloostrovu. Pilotní projekt EU má skvělé výsledky, trochu kulhá jen připravenost občanů, které nulová karbonová stopa zatím zaskočila.
Karel Babica
Peníze na stůl!
Zbraně na stůl pak už přijdou samy... Možná jste zaznamenali v poslední době svěží, progresívní vítr, který vane nejen naší politikou.
