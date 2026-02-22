Cítím, že nelze zůstat stát stranou v současném společenském dění. A tak se angažovaně připojuji a stavím se (zřejmě poprvé) na tu správnou stranu...

Až zazní ten správný povel,
tak naše v slunci zrozené děti
nahlas volati budou: Pavel! Pavel!
a vše kol jim bude tiše záviděti.

Že mohli dotknout se jeho pat
(zatímco hleděl vojensky přísně),
oslavné básně jen pro něj psát
a z plna hrdel pěti oslavné písně…

P.S.: Nemohl jsem jinak, když už i ta zviřátka se sbíhají, aby přivítala našeho vzácného pana prezidenta.

Autor: Karel Babica | neděle 22.2.2026 9:30 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

