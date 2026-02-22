Až
Až zazní ten správný povel,
tak naše v slunci zrozené děti
nahlas volati budou: Pavel! Pavel!
a vše kol jim bude tiše záviděti.
Že mohli dotknout se jeho pat
(zatímco hleděl vojensky přísně),
oslavné básně jen pro něj psát
a z plna hrdel pěti oslavné písně…
P.S.: Nemohl jsem jinak, když už i ta zviřátka se sbíhají, aby přivítala našeho vzácného pana prezidenta.
Karel Babica
Malá poznámka k demokratickým hodnotám nejen Milionových chvilek
Vítejte v komedii století, kde v hlavní roli hraje charakter a morální zásady stoupenců progresivní liberální demokracie. Scénář bychom měli, herce také, hledá se jen režisér, který by se sehnul pro pohozenou rukavici...
Karel Babica
Malá poznámka k velké demonstraci
Také vám přijde zvláštní, kam se to česká společnost za dlouhých 37 let posunula? (délka blogu 15 vteřin)
Karel Babica
Na rohu ulice vrah o morálce káže
zpíval kdysi bard Karel, kterého jistě nenapadlo, že tato slova budou opět aktuální v budoucnosti vzdálené desítky let od chvíle, kdy jeho text spatřil světlo světa...
Karel Babica
Dárek pro Trumpa
Třese bába dědkem: „Dědku vstávej, Venezuela byla napadena a Maduro unesen!“ Dědek se zavrtí a zamručí : „Nejanči a nech mě ležet, Američané to tak určitě nenechají.“
Karel Babica
Proč je nutno zakázat hotovost
V tomto čase až nepřiměřené adorace zimních svátků bych namísto odmítání hodnotové politiky rád poukázal na pozitiva, která nám přináší život v evropské unii. Ale i na odsouzeníhodnou snahu dezolátů trvale opakovaně poškozovat EU.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky...
Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, na Orlickoústecku ledovka
Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji...
Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky
Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk...
Pokles porodnosti se na zájmu o místo ve školkách ve Znojmě dosud neprojevil
Citelný pokles porodnosti, který se v Česku začal projevovat v roce 2022, se zatím nijak nedotkl...
Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky
Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru...
Pronájem obchodního prostoru 42m2 Praha 4, Za zelenou liškou
Za Zelenou liškou, Praha 4 - Krč
17 000 Kč/měsíc
- Počet článků 105
- Celková karma 28,48
- Průměrná čtenost 1022x