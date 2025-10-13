Ať si to Turek odpracuje!

Jsem zděšen skandálem, který válcuje tento stát. Naše křehká demokracie je v ohrožení. Alespoň tak na mne působí titulky článků beroucí si na paškál pana Turka. Včetně blogů na tomto serveru. Ostatně posuďte sami:

V tom druhém blogu se jí podařilo shromáždit snad všechny myslitelné verbální zločiny, jichž se dosud ta odporná kreatura na stránkách Twitterů či Facebooků dopustila. Žijeme zkrátka v době, kdy daleko přísněji postihujeme verbální či písemný projev předsudečné nenávisti než fyzický akt brutální vraždy či znásilnění nezletilé hodným, jen ne zcela začleněným (kr)imigrantem. Tak nám totiž velí ty správné evropské hodnoty. Proto je nemyslitelné, aby mohl dělat politika vyvrhel, jenž kupříkladu před léty nosil závadné ponožky. Nebo užíval trestuhodná gesta nebo symboly, které jinak blahosklonně přehlížíme u statečných bojovníků proti odpornému Putinovi.

V žádném případě se nechci zastávat toho odporného tvora, který u správně hodnotově ukotvených občanů vyvolá jen nauseu a maximální opovržení. Čím je proti tomu nějaká desetimiliardová kauza Dozimetr s náhodnými úmrtími? Nebo banální bitkoinová kauza s časovou osou?
Ne, ne, tohleto je kauza, která zvedne spravedlivě rozhořčené ovčany ze židle. Čekám už jen, až se vzbudí a důrazně se proti tomu vyhraní i Milionový Chlívek.

Naši křehkou demokracii si žádným takovým individuem rozvracet nedáme!

Na stranu druhou si přiznejme, že chybovat je lidské a byť je mi ten člověk fyzicky odporný, není tak úplně správné jej hned zatracovat. Měl by dostat příležitost odčinit si to zlo, které napáchal. Jen se podívejte, jak krásně si odpracoval své hříšky mládí Pávek, totiž Pavel. Dnes je z něj prezident radost pohledět! A jezdí si podávat ruku s dalším příkladem napraveného vyvrhele. Tenkrát se ještě jmenoval al Jolani (někdo uvádí al-Džaulání) a zjistil, že na fotkách vypadá nejfotogenetičtěji, když drží v rukou vlastnoručně odřezané hlavy...
Ale šel do sebe, odpracoval si to a podívejte se na něj dnes: je z něj Ahmad Šara, prezident Sýrie. Panečku!

Z toho je vidno, že ani nad Turkem netřeba lámat kříž. Když se po uplynutí jakési doby naše vláda zaručí, že si své hříšky odpracoval a je mu možno na mezinárodní úrovni potřásat pravicí, bude to Evropa i svět akceptovat.
Jsem hrdý na to, že jsem členem této příkladně humanistické společnosti, která dokáže ostře odsoudit závadné individuum, ale stejně tak mu dokáže nabídnout šanci odčinit si zlo, které verbálně či fyzicky způsobil.
I když občas z toho bývám zmaten jako Goro před Tokyem.

Autor: Karel Babica | pondělí 13.10.2025 18:33

