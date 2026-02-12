Zimní olympijské příběhy (2)
Sarajevo 1984: Přemožení neporazitelné Finky
Finská běžkyně na lyžích Marja-Liisa Hämäläinen vyhrála na olympijských hrách v Sarajevu v roce 1984, co se dalo, a vlastně by si v tomto vzpomínání zasloužila samostatnou kapitolu. Zlaté medaile získala na tratích 5, 10 i 20 kilometrů.
Je v tom i kus olympijské historie: dvacetikilometrovou trať měly ženy v programu poprvé, ale běžely ji jen dvakrát. Od her v Albertville závodily na trati dlouhé 30 kilometrů, v roce 2026 pak byl ženský vytrvalecký závod prodloužen na padesátku. Pětikilometrovou trať běžely ženy naposledy v Naganu, poté její místo zaujaly sprinty. Desítka se sice běhá i v současnosti, mezi lety 1992 a 1998 ovšem proběhla pauza, kdy se na třech olympiádách medaile na této trati ženám neudělovaly. Trať sice běžely, ale pouze v rámci kombinace. I tu brzy nahradila disciplína zvaná skiatlon.
Zpět však do Sarajeva. Marja-Liisa nastoupila 15. února 1984 též do štafety na 4x5 kilometrů. V závodě od počátku udávaly tempo Norky. Nebylo na tom nic překvapivého – všechny závodnice z této země se v předchozích závodech na 5 a 10 kilometrů umístily v první desítce, zatímco už dvakrát zlaté Marje-Liise (která na svůj třetí triumf na sarajevských hrách ještě čekala) přece jen stejně zdatné parťačky chyběly. Většinu trati jela finská štafeta na třetím místě, opatrně však pošilhávala i po pozici stříbrné.
Na té se však na prvních třech úsecích držela štafeta sovětská. Finišující Raisa Smetanina však už nedokázala držet krok a propadla se mimo medailové pozice.
Z československého kvarteta vyrazila na trať jako první Dagmar Švubová, jejíž příjmení grafika po celou dobu her komolila na SCHVOBOVA.
Po svém úseku předávala jako čtvrtá v pořadí, Blanka Paulů však dokázala předat jako třetí, když chvíli před předávkou těsně neudržela skvělou druhou příčku.
Gabriela Svobodová byla na konci svého úseku opět čtvrtá. A pak nastoupila Květa Jeriová. S tři dny starým bronzem bronzem z pětky v kapse, mimochodem tak obhájila svůj výsledek z Lake Placid. A snad i o to se jí teď závodilo lehčeji. Zajela vůbec nejrychlejší úsek toho dne. Do cílového prostoru vbíhala jako druhá právě před Marjou-Liisou Hämäläinen, a svůj náskok ve spurtu o rovné dvě vteřiny udržela. Jedna z členek štafety, a dodnes nevím, která to vlastně byla, na Květu Jeriovou pár metrů před cílem z plna hrdla křičela „Květo, vynikající!“
Marja-Liisa Hämälainen se se třemi zlatými a jednou bronzovou medailí stala nejúspěšnější účastnicí her v Sarajevu, a také finskou sportovkyní roku 1984. Bronzovou štafetu si zopakovala o čtyři roky později v Calgary (to už byl jejím manželem finský běžecký kolega Harri Kirvesniemi), a s ní i dvě další členky sarajevského kvarteta. Po pauze v Albertville 1992 získala o dva roky později v Lillehammeru ještě dvě individuální bronzové medaile. Dalších cenných kovů se dočkala na mistrovstvích světa v klasickém lyžování, v olympijském roce 1984 také podruhé a naposledy vyhrála světový pohár. Šestkrát se zúčastnila zimních olympijských her, a hodnotu tohoto údaje nijak nesnižuje ani zkrácený olympijský cyklus mezi zimními hrami 1992 a 1994.
V historii našeho sportu má bronz ze štafety ze Sarajeva roku 1984 neopomenutelný přesah. Květa Jeriová ukončila kariéru těsně po olympiádě, ve svých 28 letech. Důvodem byly nedobré vztahy s československým lyžařským svazem, které se projevily už na předchozí olympiádě v Lake Placid. Tehdejší bronzovou medaili s ní v podstatě nikdo neoslavil. V Sarajevu byly pak údajně Jeriová a Paulů přinuceny ke startu v závodech na 10 a 20 kilometrů. Dlužno dodat, že ač ani jedna nepředpokládala v těchto závodech nějaký výrazný úspěch, zase tak špatně nedopadly (10 km: 10. Jeriová, 13. Paulů, 20 km: 4. Paulů, 12. Jeriová). Květa Jeriová, provdaná Pecková, pak studovala na pedagogické fakultě a dlouhá léta učila na gymnáziu v Litoměřicích.
Blanka Paulů se po ukončení lyžařské kariéry začala věnovat dálkovým běhům, v nichž byla na republikové úrovni poměrně úspěšná, a také regionální politice: byla zastupitelkou i místostarostkou Vrchlabí.
Učitelkou byla po ukončení kariéry i Dagmar Švubová. U zimních sportů však částečně zůstala, neboť ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě působila dlouhá léta jako rozhodčí. O stříbrné medailistce ze Sarajeva věděli jen zasvěcení. Pár let po olympiádě se totiž podruhé provdala, a od té doby nosí příjmení Hromádková.
Nuceně ukončila svou závodní dráhu Gabriela Svobodová poté, co její manžel v pětaosmdesátém emigroval. Po rozvodu s ním si vzala biatlonového trenéra Karla Soukala. Jejich dcera dostala jméno po mamince, ale to už je úplně jiný příběh.
–––––––––-
Fotografie byly převzaty z iDNES.cz a yle.fi, sken pochází z dokumentu České televize „Medaile ze Sarajeva“.
Jaroslav Babel
