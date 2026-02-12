Zimní olympijské příběhy (1)
Lake Placid 1980: Zázrak na ledě
V roce 1980 se zimní olympijské hry konaly v americkém Lake Placid. Hokejového turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, jež byla rozdělena do dvou základních skupin po šesti. Nejlepší dvě mužstva z každé skupiny postoupila do skupiny finálové.
Oproti zvyklostem, kdy jsou základní skupiny zpravidla označovány písmeny, byly tyto olympijské rozlišeny barvami. Z modré skupiny postoupili Švédové a Američané. Čechoslováci v ní obsadili až třetí místo. Celkově po zásluze, neboť prohráli s oběma postupujícími týmy. Švédsko bylo před USA první o skóre, neboť vzájemný zápas skončil 2:2, když americkému týmu se podařilo srovnat necelou půlminutu před koncem.
Z červené skupiny postoupily týmy SSSR a Finska. Finové sice prohráli s Polskem 4:5, ale povedlo se jim porazit Kanadu 4:3, čímž ji odsunuli na nepostupové místo. Kanada pak v zápase o celkové 5. místo prohrála s Československem 1:6.
Z her v Lake Placid diváci v Československu neviděli v televizi ani minutu. Přímým přenosům jednak nepřál časový posun, hlavní příčinou však byla tehdejší napjatá politická situace. Bojkot letních her v Moskvě kvůli sovětské invazi do Afghánistánu byl sice vyhlášen až v březnu, ale už v době konání zimní olympiády k němu vše směřovalo.
Do finálové skupiny si sovětský celek přinesl dva body za výhru nad Finy, Švédsko a Spojené státy po bodu za zmíněnou remízu. Každý z finalistů tedy musel sehrát ještě dva zápasy, neboť i finálová skupina se hrála systémem každý s každým. Prvním ze čtyř zápasů, které měly určit medailové pořadí, byl v pátek 22. února 1980 od 17 hodin zápas mezi domácími USA a Sovětským svazem. O následujícím víkendu mohli alespoň diváci na části československého území vidět reprízu zápasu, kterou přinesla západoněmecká televize.
Sestava sborné byla doslova nadupaná skrytými profesionály především z moskevských celků CSKA a Dynamo, včetně první pětky Makarov, Larionov, Krutov, Fetisov, Kasatonov (která se na vrcholném turnaji sešla na ledě vůbec poprvé) s Treťjakem za zády. Většina členů mužstva měla na kontě titul z předchozího mistrovství světa. Pevnou, až diktátorskou rukou vládl týmu trenér Viktor Tichonov, jinak též plukovník sovětské armády.
Americký trenér Herb Brooks dal svůj tým dohromady převážně z hráčů univerzitních celků. Doplnit jej mohl jen pár hokejisty, kteří měli zkušenosti z IHL a AHL, farmářských lig NHL. V olympijské sezóně však v těchto soutěžích nepůsobil žádný z nich – uvolnění hráčů pro olympiádu nebo dokonce přerušení soutěží nebylo tehdy vůbec myslitelné.
Zkušenosti s mezinárodním hokejem mělo čtrnáct hráčů. Osm jich bylo v sestavě americké reprezentace, která na MS 1979 obsadila 7. místo, dva pak hráli na šampionátu v Praze o rok dříve (do obou skupin je počítán Mark Johnson, jenž hrál na obou mistrovstvích). Kapitán Mike Eruzione za Spojené státy nastoupil na MS 1975 a 1976. Tři hráči pak hráli na přelomu let 1978 a 1979 na mistrovství světa dvacítek.
Brooksovi se povedlo vyjednat uvolnění většiny hráčů z univerzitních týmů, a tak se Američané po většinu sezóny mohli připravovat společně. Tým studentů překvapil už na začátku základní skupiny, když v prvním zápase sebral bod Švédsku, ve druhém pak porazil Československo vysoko 7:3, což se pak v postupových počtech ukázalo jako rozhodující. Přes to všechno byl ve finálové skupině spíše outsiderem. Tím více to pak platilo pro zápas se sovětským mužstvem, s nímž americký výběr zakončil přípravu před olympijskými hrami. V Madison Square Garden tehdy prohrál 3:10 a tisk kritikou zrovna nešetřil. Jenže Brooks i hráči si ze zápasu vzali víc, než by si kdo pomyslel. Byla to jen příprava, v podstatě exhibice. Zápas, v němž opravdu o něco šlo, se hrál až teď.
V 10. minutě první třetiny otevřel skóre Krutov, a vše tedy začalo dle očekávaného scénáře. Snaživí Američané sice vyrovnali střelou od modré, ale vedení na sovětskou stranu vrátil v 18. minutě Makarov. První třetina už se chýlila ke konci, když Christian vyslal na sovětskou branku střelu daleko z vlastní poloviny hřiště. Treťjak ji nepochopitelně pouze vyrazil před sebe, dojíždějící Johnson srovnal na 2:2 vteřinu před sirénou.
Časomíra se po gólu nezastavila, a tak následovaly poměrně dlouhé dohady, kolik vlastně zbývá z prvního dějství odehrát. Tichonov chyby neodpouštěl – i na tu zbývající vteřinu poslal do branky Myškina, který pak odchytal zbytek zápasu.
Z přesilovky se ve 23. minutě zrodilo další sovětské vedení, z téže herní situace Američané srovnali. To už ale končila 9. minuta poslední třetiny, do střelecké listiny se opět zapsal Johnson. O 71 vteřin později, v čase 50:00 strhl vedení na americkou stranu Mike Eruzione. Stav 4:3 už se do konce zápasu nezměnil, Zázrak na ledě (v angličtině Miracle On Ice) byl dokonán.
Po skončení zápasu se na ledě strhly oslavy, jako kdyby Amerika už teď získala zlato. Ve skutečnosti měla jistou medaili, olympijský titul však byl pořád dost daleko. Herb Brooks dobře věděl, že ještě není hotovo. Hráče nechal po zápase slavit, ale pak mužstvo dokázal zklidnit a soustředit na poslední krok.
Ten se odehrál o dva dny později. Američané si poradili s Finskem 4:2, jistotu zlatých medailí jim však dávala i případná remíza. V zápase, v němž se fakticky rozhodovalo o stříbru a bronzu, porazil sovětský tým Švédsko vysoko 9:2.
Mike Eruzione, střelec rozhodujícího gólu, hned po olympiádě skončil s hokejem, neboť v něm podle svých slov už nemohl více dosáhnout.
Obránce Ken Morrow získal smlouvu s klubem NHL New York Islanders, odehrál v něm zbytek sezóny a na jejím konci mohl slavit vítězství ve Stanley Cupu. V NHL získalo postupně smlouvu celkem 13 hráčů, Stanley Cup však získal už jen Neal Broten.
Mark Johnson, střelec dvou gólů v zápase se SSSR, se pražskému publiku ukázal ještě jednou, a sice při MS 1985. Američané tehdy skončili čtvrtí, a medaili z mistrovství světa nikdy nezískal žádný hráč ze zlaté olympijské sestavy.
Ta se znovu sešla až v roce 2002, kdy se týmu dostalo cti společně zapálit olympijský oheň v Salt Lake City. Trenér Herb Brooks se na těchto hrách opět postavil na americkou střídačku, s týmem tehdy po finálové porážce od Kanady 2:5 získal stříbrné medaile. O rok a půl později zemřel ve věku 66 let při dopravní nehodě.
Od roku 2005 nese hala Olympic Fieldhouse, dějiště zápasu se SSSR, název Herb Brooks Arena. Ve Spojených státech je zisk zlatých medailí z olympijského hokejového turnaje v Lake Placid považován za největší sportovní událost 20. století. O turnaji byly natočeny zatím dva hrané filmy (v letech 1981 a 2004), oba se slovem zázrak v názvu. Mezi nejvýznamnější hokejové události všech dob řadí Zázrak na ledě též Mezinárodní hokejová federace.
–––––––––
Fotografie byly převzaty ze zahraničních sportovních či zpravodajských webů, z Facebooku, nebo vytvořeny jako skeny z videa na YouTube.
Jaroslav Babel
- Počet článků 380
- Celková karma 14,64
- Průměrná čtenost 1226x
Po několika zkušenostech si dovoluji upozornit, že veškeré materiály zde publikované podléhají autorskému zákonu. Užití článků nebo jejich částí tudíž není bez výslovného souhlasu autora možné.