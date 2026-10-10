Slovinské všední dny (4.)
4. kapitola: Mizející jezero (30. července 2026)
Tohle ubytování je jedno z těch, která se nechce opustit, a rozhodně mě nemrzí zaplatit 108 eur za noc. Cesta ale měla být krátká, a takovou i zůstane. Je čas sbalit si věci. Nasnídán a připraven jsem v devět hodin.
Včerejší prašné cesty auto trochu poznamenaly, ono i to parkoviště také vždycky trochu přidá. Pořád je to ale levný způsob, jak můžete v Koperu zaparkovat. Týden stojí 15 eur, jiná sazba momentálně neexistuje.
Autem si přijedu skoro až k ubytování, však už od příjezdu víte, že to z ulice nemám daleko. Pořád se tu dodržuje dobrý zvyk, že přistavit auto na vyložení nebo naložení věcí si můžete prakticky kamkoliv, pokud ho tam nenecháte přehnaně dlouhou dobu. Dnes je to navíc tak trochu nutnost – už v tuhle dobu je 28 stupňů, a trend je stoupající.
Nějaké zajímavé místo obvykle zařadím i do programu cesty domů. Ani dnešek nebude v tomto smyslu výjimkou. Jen musím ujet necelých 80 kilometrů, chtělo by se říct k Cerknici, s asi čtyřmi tisíci obyvateli, ale přesnější určení je okraj vesnice Dolenje Jezero.
Parkoviště u návštěvnického centra je dostatečně velké, aby se sem vešli všichni, kdo sem zavítali, a je tu i parkovací automat. Ale jediná činnost, kterou vykazuje, je svítící oznámení, že parkování je momentálně zdarma.
Do návštěvnického centra (slovinsky center za obiskovalce) si nejdu ani tak pro informace, spíše se mi hodí mapka či plánek zdejších turistických tras. Jsou tu k dostání i nějaké suvenýry, ale na ty bude případně čas před odjezdem.
Ještě než se vydám na cestu, zajdu do zdejšího občerstvení. Nějaké další zásoby si nesu s sebou, tak snad vydržím. Nebude to daleko.
Od návštěvnického centra vede dál prašná cesta, využívaná hlavně pěšími turisty a cyklisty. Dál po trase je ale několik osad, a tak tu občas projede i auto.
Tady někde začíná Cerknické jezero (slovinsky Cerkniško jezero), ojedinělý přírodní úkaz. Vydat se k němu je snadné, spatřit ho je o dost těžší, zvláště v této roční době.
Jde totiž o jezero mizející a zase se objevující, někdy je označováno též jako vysychající. Voda do něj přitéká jednou malou řekou, hlavním zdrojem jsou však podzemní prameny, které ústí na povrch rozlehlého a relativně mělkého krasového údolí, jemuž se ve slovinštině říká „polje“.
Jezero se vodou pravidelně plní na podzim, když začne deštivé období. Přes zimu v něm voda zpravidla vydrží, pravidelně zamrzá, a na jaře pak obvykle klesne vydatnost podzemních pramenů, takže vody v jezeře postupně ubývá. Letos začala hladina jezera klesat poměrně brzy, její úbytek zvýšilo vedro, panující letos ještě dříve, než vůbec začalo léto astronomické. Jezero je prakticky bez vody již od počátku července. Jsou však místa, která nevyschnou nikdy. Z podzemí vždy aspoň trochu vody přitéká, něco málo dodá řeka Cerknišnica. A i když to na první pohled nemusí tak vypadat, voda v jezeře – nebo v tom, co z něj zbývá – je prý velmi čistá.
Místní se naučili žít s jezerem v dokonalé symbióze. V závislosti na stavu vody a na ročním období se tu provozuje rybolov, plavání, bruslení nebo pastva dobytka.
Je jen trochu potíž s tím, kam Cerklnické jezero zařadit v žebříčcích. Kdybychom vzali v úvahu jeho obvyklou maximální rozlohu, je větší než Bohinjské jezero, a tedy největší ve Slovinsku. Navíc docela drtivě: jeho rozloha při plném stavu vody činí asi 26 kilometrů čtverečních, kterážto hodnota předčí plochu Bohinjského jezera asi osmkrát. Problém je však v tom, že tato čísla nevydrží. A tak je Cerknické jezero alespoň největším evropským mizejícím jezerem – a takové prvenství také není k zahození.
Důkazem toho, že tato cesta vede do obydlených míst, jsou dvě šipky. Bližší Otok po určitou část roku dostojí svému názvu (který v překladu znamená „ostrov“), ale to se zpravidla netýká léta. S vesnicí Laze pri Gorenjem Jezeru jej spojuje cesta, podobný počet obyvatel těsně pod dvacítkou a příslušnost k občině Cerknica.
Dva a třičtvrtě kilometru od návštěvnického centra stojí kousek stranou od silnice rozhledna Otočec. Je potřeba se k ní vyškrábat pár metrů do svahu...
... a pak ještě vylézt jejích deset metrů výšky.
Rozhledna je předem vytyčeným cílem, samozřejmě s jistou možností korekce. Ubírat nechci, ačkoliv je mi dávno jasné, že vodní plochu dnes neuvidím, tedy až na tu už zmíněnou výjimku.
Navíc mi právě tady dojdou zásoby vody, které jsem si nesl s sebou. Vedro je totiž doslova úmorné, však je taky něco po poledni. Cestu zpět holt nějak vydržím.
Za nějakých čtyřicet minut ji mám za sebou. Návštěva turistického centra však musí ještě chvíli počkat. Krátká túra končí tam, kde začala, a u jedné lahve tentokrát nezůstane.
Když kolem půl druhé sednu do auta, je pětatřicet stupňů. Možností je vždy několik, ovšem ta původně zamýšlená, tedy namířit přímo domů, začíná v mojí mysli vysoko prohrávat.
Nakonec tomu pokušení neodolám. Sice tím čas dojezdu domů posunu až někam do nočních hodin, ale co už. Poslední zastávkou této cesty budou termální lázně Snovik kousek od Kamniku.
K jakékoliv kratší vstupence než celodenní dnes v rámci nějaké akce dostávám hodinu navíc zdarma, ale to už je přece jen daleko za hranicí toho, co si dnes ještě mohu dovolit. Třeba budu mít štěstí při nějaké další návštěvě.
Nebývá to tak časté, ale už jsem zažil takovou situaci, kdy se jdu do podobného zařízení nejen osvěžit, ale také umýt. Vše je to součást odpočinku, který po té túře ke zmizelému jezeru rozhodně přijde vhod.
Kromě oddálení konce, tak jako tak nevyhnutelného, využiju tyhle lázně ještě k pozdnímu obědu. I když před pátou se mu klidně dá říkat brzká večeře. Na tom až tak nesejde, podstatné je, že důvodů setrvat bylo vážně víc než dost.
Kolem šesté však definitivně odjíždím s jakousi nadějí, že bych mohl stihnout být doma ještě dnes. Navigace nejprve tento plán propočítá jako reálný, brzy se však ukáže, že to je úkol někde na hraně možností.
Stačí k tomu párkrát uvíznout v koloně na několika opravovaných úsecích slovinské dálnice. A jelikož jsou prázdniny ve své polovině, ani ve čtvrtek večer hustota provozu zatím nijak znatelně neklesla.
V Rakousku jsem dvacet minut po sedmé hodině, a teď už je to prakticky jistota, že tu půlnoc doma prostě nestihnu. Západ slunce mě tentokrát zastihne kdesi v Alpách, a když se dálnice stočí tím správným směrem, za fotku to stojí.
Na českém území se ocitám ve třičtvrtě na jedenáct. Jakákoliv zastávka mi přijde jako zbytečné zdržení, a tak jen přibrzdím a cvaknu spouští, ono to nějak dopadne. A dopadlo to tak, že fotku v tu chvíli pořízenou můžu směle použít.
Na několik okamžiků zastavím až o hodinu a čtvrt později. Minutu před půlnocí jsem před Pískem, a tady se s touto cestou oficiálně rozloučím. Domů mi zbývá ještě asi hodina cesty, a na jejím konci se počítadlo kilometrů zastaví na čísle 1810. Na shledanou příště, nebo jak by řekli ve Slovinsku, vidimo se.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (3.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (2.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (1.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Severní cesta (22.)
Vítejte na dalším třítýdenním dobrodružství. Jeho hlavní část doprovázely v nezbytné délce úvod a závěr, kromě všeho jmenovaného bylo na programu ještě jedno poměrně významné mezipřistání.
Jaroslav Babel
Severní cesta (21.)
Vítejte na dalším třítýdenním dobrodružství. Jeho hlavní část doprovázely v nezbytné délce úvod a závěr, kromě všeho jmenovaného bylo na programu ještě jedno poměrně významné mezipřistání.
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