Slovinské všední dny (3.)
3. kapitola: Z horského hřebenu k římské pevnosti (29. července 2026)
Tu trochu času po ránu opravdu ušetřím, tady jsem se v předpokladu nemýlil. Jsem sice trochu přeslazen, ještě však bude čas s tím něco provést.
Vycházím před půl osmou, ráno je v Koperu docela příjemné.
Je jasno a teploměr ukazuje těsně nad dvacítku. Skoro by se chtělo podlehnout tomu rannímu klamu, kdy si hlava pohrává s myšlenkou, že by snad nemuselo být takové vedro. Předpověď počasí však hovoří jasně.
Plánovaná hodinka cesty se trochu protáhne. Rychlostní silnice H4 totiž funguje ve velmi omezené podobě. Zdá se, že z celé čtyřproudovky je v provozu jediný jízdní pruh, shodou okolností mým aktuálním směrem.
Horský hřbet Nanos je vidět už z Vipavy. Zastavit ve městě třeba najdu důvod při jiné příležitosti – dnešní zastávka čítá pouhé desítky sekund, kterými dávám čas navigaci, aby se srovnala a našla správný směr.
Nakonec se chytne, a uklidněn jsem i tím, že jí udávaný směr se shodne s tím, kam ukazují šipky.
Další cesta pak dá vzpomenout na různá dobrodružství, včetně toho posledního islandského. Nezpevněné cesty jsou i tady ve Slovinsku, koneckonců tato není první, po které tu jedu.
Je ale první, na níž jsem upozorněn, že sem jedu na vlastní nebezpečí.
Kamení a výmolů je na ní místy dost, to připouštím, celkově to ale zas taková hrůza není.
Přesto brzy hledám místo, kde bych zastavil. Program by přece jen měl být bohatší než jezdit ve výšce kolem 800 metrů nad mořem autem po lesních cestách.
Nakonec najdu jedno místo docela šikovné, kde nejenže nepřekážím, ale vešlo by se sem i auto nejméně ještě jednoho další pocestného. Opravdu tady jednoho takového potkám, nutnost vyhnout se protijedoucímu autu nastane naštěstí až ve chvíli, kdy sám už jdu po svých.
To, co jsem si vyhledal na mapě, naštěstí souhlasí. Asi jsem opravdu na správném místě. Vystoupat po mýtině na horskou planinu trvá asi čtvrt hodiny,...
... a pak nacházím rozcestník, který moje předpoklady víceméně potvrdí.
Jestli tedy mapy opravdu nelžou a jsem opravdu tam, kde jsem být chtěl, za pár minut bych měl být na místě.
Nelžou. Kopec Gradiška Tura není žádným extrémně význačným bodem, ale je odtud vidět do údolí Vipavska dolina. Možná v mých představách byl ten výhled trochu méně zacloněn větvemi, ale i tak je to velkolepé dostatečně. Jestli se údolí jmenuje podle řeky Vipavy, nebo snad podle stejnojmenné obce, to vám nepovím. Každopádně jsem nad ním něco mezi šesti a sedmi stovkami metrů.
Sjet dolů naštěstí není tak náročné, jak se mohlo zpočátku zdát. Naopak je to příležitost vidět protější stranu údolí. Ta na rozdíl od Nanosu nemá žádný souhrnný název.
Možná je to tak proto, že ji netvoří jediný geologický celek, ale to je jen dohad. Každopádně jde o hory v prostoru mezi řekou Vipavou a slovinsko-italskou hranicí.
Nahoře na Nanosu při příjezdu pětadvacet, při odjezdu devětadvacet, a dole před jedenáctou hodinou už přes třicet. Mířím na Ajdovščinu, která vyhraje moje rozhodování mezi ní a Vipavou. Ještě před ní se mi však doslova postaví do cesty už z dálky viditelný Kostel Panny Marie, utěšitelky zarmoucených (slovinsky Cerkev Marije, tolažnice žalostnih).
Kostel byl postaven na místě někdejší kaple mezi lety 1619 a 1622. Do dnešní podoby byl přestavěn v první polovině 18. století, přičemž byl italskému architektovi Carlu Martinuzzimu vzorem zřejmě kostel v nedaleké Gorizii.
Obrazová výzdoba pak je převážně z 19. století: ze 40. let jsou fresky v klenbách a na stropě,...
... hlavní oltářní obraz vytvořil v roce 1861 slovinský malíř Mihael Stroj. Fresky doslova září barvami, což rozhodně není náhoda, právě totiž probíhá jejich restaurování. Pro návštěvníka opět velmi citlivě, o týmu restaurátorů pomalu ani neví. To, že jsem je sám oslovil, abych se ujistil, ve kterém kostele vlastně jsem, je už věc jiná.
Do Ajdovščiny přijíždím kolem půl dvanácté. Místo k parkování se hledá docela těžko, stačí ale popojet jen malý kousek stranou od centra, a najdu parkoviště zdarma, navíc docela prázdné.
Více než šestitisícová Ajdovščina, středisko stejnojmenné občiny, má velmi starou historii. Místo znali už Římané, kteří mu říkali „Mansio Fluvio Frigido“ podle studených řek, které jsou tu celkem tři. Lokavšček je ta nejmenší z nich.
Kolem roku 270 tu Římané postavili pevnost, která sehrála významnou roli v bitvě v září 394, v níž se střetli dva soupeři o vládu nad Římem. Od roku 541 pak systematicky pustošili oblast Hunové, takže pozdější obyvatelé si museli město postavit prakticky znovu.
Dnes jsou odkryté základy římských lázní,...
... z jejichž půdorysu vycházejí i tři fontány na náměstí. Voda, která z nich tryská, nemůže rozpálené betonové náměstí ochladit ani náhodou.
Věž a hradby bývalé pevnosti utrpěly tím, že občas musely ustoupit nové výstavbě,...
a významná část toho, co zbylo, je začleněno do nové architektury.
I v tom liduprázdném poledni mají restaurace na náměstí otevřeno. Jednu z nich vyberu čistě náhodně, ale není to špatný výběr. Obsluha je rychlá, klimatizace funguje, ceny jsou mírné a jídlo chutné. V podniku vydržím hodinu.
Když z toho příjemného chladu vyjdu ven, je to doslova teplotní šok.
Během nich potkám vtipný rozcestník, u kterého si můžu vybrat, jestli půjdu vlevo, nebo vpravo. Nápisy by rozhodně chtěly obnovit, ale pro tuto chvíli je to nepodstatné.
Jediným smysluplným směrem se mi zdá ten k autu; dojít na parkoviště zabere asi pět minut. Když se auto vyfouká natolik, že teploměr ukazuje nějaké uvěřitelné hodnoty, svítí na displeji číslo 35. Cestu do Koperu trochu zdrží uzavřená rychlostní silnice, zpátky skutečně musím mimo ni, a potvrdí se tak moje předchozí domněnka, že v provozu je pouze jeden jízdní pruh.
V Koperu jsem ve dvě odpoledne. Vedro vrcholí, venku je 38 stupňů. Zdá se tedy, že o léto v tomto roce skutečně nepřijdu.
Nedělám to často, prakticky vůbec, jenže extrémní podmínky si žádají výjimečný přístup: dnešní odpoledne prostě bude plážové.
Když občas vylezu z vody, je naštěstí kam se schovat. Syté barvy přímo nabádají něco vyzkoušet. Zavděk se ostatně dá vzít vším, co teče.
Času je najednou dost, a tak dojde řada i na klasiku.
Postupně se k tomu večeru nějak propracuji. Západ slunce dnes trochu zakryjí mraky, nakonec je to ale jedno. Jestliže jsou lákavé barvy, které se dají vypít, platí totéž i o těch, které vytvoří sama příroda.
Pak si dám už tradiční procházku městem. Když už je teď řeč o těch barvách, zajímavě může vypadat i bílé světlo, které dává vyniknout koperskému opevnění.
Dnes je také poslední možnost zajít večer do Lodžie. A tradice se mají dodržovat. Venku se zdá být teď už snesitelně, ale jak víme, všechno je relativní. Slunce zapadlo a nepraží, to je to podstatné.
Napadá mě, že nejlepší pohled na Pretorský palác je možná právě odtud. Kdyby mu ovšem v cestě nestály slunečníky.
Dopiju si svoje a jdu. Den to asi nebyl úplně typický, a vznikají-li občas nějaké ty dluhy, byl dnešek přímo jejich studnicí. Ale i to k cestám patří.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (2.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (1.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Severní cesta (22.)
Vítejte na dalším třítýdenním dobrodružství. Jeho hlavní část doprovázely v nezbytné délce úvod a závěr, kromě všeho jmenovaného bylo na programu ještě jedno poměrně významné mezipřistání.
Jaroslav Babel
Severní cesta (21.)
Vítejte na dalším třítýdenním dobrodružství. Jeho hlavní část doprovázely v nezbytné délce úvod a závěr, kromě všeho jmenovaného bylo na programu ještě jedno poměrně významné mezipřistání.
Jaroslav Babel
Severní cesta (20.)
Vítejte na dalším třítýdenním dobrodružství. Jeho hlavní část doprovázely v nezbytné délce úvod a závěr, kromě všeho jmenovaného bylo na programu ještě jedno poměrně významné mezipřistání.
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